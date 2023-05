Dejó Chihuahua por un sueño: gradúa de maestría en UTEP

Para Nayla Bejarano, el fin de semana que acaba de pasar será sin duda inolvidable.

La nativa de la ciudad de Chihuahua llegó hace ocho años a esta ciudad para estudiar en la Universidad de Texas en El Paso (UTEP) y ha concluido sus estudios de la Maestría en Salud Pública, con planes de avanzar y convertirse en doctora en Medicina.

“Llegué porque vine buscando un sueño en los Estados Unidos, sin saber a lo que me enfrentaba. Pero ha sido un bonito camino”, dice en entrevista previa a la ceremonia de graduación.

Agrega que cuando se mudó a vivir sola en El Paso sintió que se trasladaba al otro lado del mundo.

“Llevo 8 años en UTEP, porque estudié la licenciatura y la maestría. Es el lugar donde he crecido más profesional y personalmente porque me he desarrollado para ser la mujer que soy hoy en día”, señala Nayla.

Como dato curioso, aunque se tituló de la licenciatura en Neurociencia, Bejarano disfrutó apenas de su primera graduación universitaria debido a que concluyó sus estudios de pregrado durante la pandemia del Covid-19.

La egresada de la Facultad de Ciencias de la Salud posee además una sensibilidad artística: escribió un poema dedicado a UTEP.

“Estudié la Maestría en Salud Pública para promover la información a la población hispana”, expresa. Agrega que su pasión por la salud mental comienza cuando era “muy chica”.

Su tesis de posgrado versa sobre el agotamiento –burnout– y sus efectos.

“Me di cuenta que la gente necesita mucho amor, necesita ser escuchada. Continúo platicando y aprendiendo. Llego a una universidad donde hay muchas oportunidades para alzar mi voz y entonces aprendí a usar mi voz para alzarla por la gente que no puede usar la suya”, dice Nayla.

Y es tajante en señalar: “La salud mental es mi prioridad en todas las personas”.

Como la primera persona en su familia que se gradúa en Estados Unidos, considera que representa algo muy bonito y que va más allá de lo personal.

Ahora, su sueño es estudiar medicina en otro lado y regresar para criar a su familia en esta región fronteriza. También anhela regresar a UTEP para retribuir por la educación que recibió.

“La frontera es el lugar más hermoso que conozco. Que no se nos olvide que este es un lugar muy poderoso y que podemos hacer un cambio no sólo aquí sino a nivel país”, concluye.

La graduación más grande

Durante el sábado y domingo pasados, UTEP organizó cuatro ceremonias de graduación en persona en el Don Haskins Center, celebrando la clase de graduados más grande en la historia de UTEP: más de 3 mil 140 graduandos en primavera y verano, los cuales superan el récord establecido por la universidad la primavera pasada.

En la Facultad de Ciencias hubo 46 candidatos a maestría: el mayor número para un solo semestre, en tanto que se registraron 121 candidatos a licenciatura, equivalentes al 44 por ciento de la generación, con un promedio académico de 3.5 o superior, siendo 4.0 la calificación máxima.

En la Facultad de Ingeniería hubo 105 estudiantes de licenciatura que se gradúan con honores (promedio igual o superior a 3.5). Esto implica que el 39 por ciento de los estudiantes de licenciatura de Ingeniería alcanzaron esta distinción: un récord para la facultad.

El programa de licenciatura en Ciencias de la Computación tuvo el mayor número de graduados en su historia, con 96 estudiantes que se graduaron en la primavera. La maestría en Ingeniería de Sistemas y el doctorado en Ciencias de la Computación también alcanzaron un número récord de graduados para el semestre de primavera actual: 24 graduados en maestría en Ingeniería de Sistemas y 5 en el doctorado en Informática (Ciencias de la Computación).

UTEP es la principal universidad para hispanos de los Estados Unidos. Ubicada en el extremo occidental de Texas, donde convergen tres estados y dos países a lo largo del Río Grande, el 84 por ciento de los 24 mil estudiantes son hispanos y la mitad son los primeros en sus familias en ir a la universidad. UTEP ofrece 169 programas de licenciatura, maestría y doctorado y es la única universidad de investigación de primer nivel de acceso abierto en Estados Unidos.