Dejan hispanos catolicismo y la religión organizada

Washington— Arlene Ríos “salió del clóset” en el 2016 y les dijo a su familia y amigos que ya no era católica, sino atea.

Algunas personas dejaron de ser sus amigas en Facebook. Sus padres, religiosos, se preocuparon. Su hermana dejó de hablarle durante meses.

“Eso fue tan doloroso que lloré durante tres días”, dijo Ríos, quien es mexicoamericana.

Los latinos, al igual que el resto del país, cada vez más están dejando de asistir a la iglesia. Aproximadamente el 30 por ciento de los latinos adultos ya no están afiliados religiosamente, lo cual es un dramático incremento respecto a tan sólo el 10 por ciento en el 2010, de acuerdo a un nuevo reporte del Centro de Investigación Pew.

Impulsando ese cambio están los jóvenes latinos de 18 a 29 años, la mitad de ellos dicen que no tienen ninguna afiliación religiosa.

Los latinos nacidos en Estados Unidos, quienes están encabezando el crecimiento de esa comunidad, también tienen la mitad de probabilidades de pertenecer a una iglesia que los inmigrantes latinos, según encontró el estudio Pew.

La disminución de la afiliación religiosa de los latinos representa la “americanización” de la comunidad latina, comentó Juhem Navarro Rivera, un politólogo y encargado de Investigación en Socioanalítica, una empresa de consultoría enfocada en los negocios de las minorías.

“Cuando pienso en qué significa ser latino, para muchas personas podría ser tal vez el ser católico y ése no es el caso”, dijo Navarro Rivera. Es tiempo de “repensar lo que significa ser latino”.

El alejamiento de la población latina de la Iglesia podría mostrarse en las próximas elecciones, mientras los demócratas y republicanos están cortejando una parte cada vez más importante de la población que vota.

En las recientes elecciones, ambos partidos políticos operaron asumiendo que los latinos eran abrumadoramente católicos y cada vez más evangélicos, convirtiéndolos en conservadores en asuntos cruciales como el aborto.

Eso explicaba habitualmente el nivel más grande de lo esperado de los latinos que apoyaron al presidente Donald Trump en la elección del 2020.

Sin embargo, Pew encontró que la afiliación religiosa de los latinos está mucho más cerca del promedio de los adultos estadounidenses que lo que anteriormente se creía.

De hecho, el número de latinos protestantes, incluyendo a los evangélicos, se ha mantenido relativamente estable en la última década, según encontró el reporte, sembrando la duda sobre la idea de que el cambio hacia la derecha de los latinos en la elección del 2020 está relacionada con un movimiento evangélico.

Los latinos evangélicos no son abrumadoramente republicanos: el 50 por ciento dijo que son republicanos mientras que el 44 por ciento aseguró que son demócratas.

Los esfuerzos de los republicanos y demócratas para invocar la evangelización para ganar votos “no necesariamente es una estrategia a largo plazo para atraer más latinos”, comentó Navarro Rivera.

Aproximadamente el 31 por ciento de los demócratas latinos no están afiliados religiosamente, lo cual incluye a los que se identifican como ateos, agnósticos o “nada en particular”, mientras que el 27 por ciento de los latinos republicanos no están afiliados.

Los latinos más jóvenes que no son religiosos también son ligeramente más liberales en sus puntos de vista sobre la justicia económica y racial que las generaciones anteriores, agregó Navarro Rivera.

Si bien el catolicismo ha sido desde hace tiempo una faceta arraigada en la identidad latina, el sondeo de Pew muestra que la proporción de los latinos católicos está disminuyendo.

En el 2010, el 67 por ciento de los latinos en Estados Unidos se consideraban a sí mismos como católicos, comparado con el 43 por ciento actual, lo cual sigue siendo el doble de probabilidades que los adultos estadounidenses en general.

Por cada adulto latino que asegura que se unió a la Iglesia católica, 23 latinos la han abandonado, según encontró el sondeo.

El alejamiento de esa corriente principal religiosa “es una pregunta que Estados Unidos está enfrentando, debido a que la religión y las comunidades religiosas en algún tiempo jugaron un papel más importante en el tejido de la vida estadounidense. Eso es cierto también para los latinos”, comentó Jens Manuel Krogstad, principal investigador del reporte y escritor y editor de alto rango de Pew.

Aunque la población latina podría ser más religiosa que lo que muestra el sondeo, comentó Gastón Espinosa, profesor de Estudios Religiosos del Colegio Claremont McKenna.

Aquellos que se identifican como pentecostales carismáticos o evangélicos son en algunas ocasiones contados como no afiliados o no religiosos porque no pertenecen a las denominaciones tradicionales, como los católicos o bautistas, señaló Espinosa.

“Es un problema del lenguaje”, dijo. Las personas que no son anglosajonas “no utilizan las categorías de religiosidad utilizadas por los cristianos anglosajones y sociólogos… y están siendo mal clasificados”.

Pew se mantiene en los resultados de su estudio, que específicamente midió el porcentaje de personas que dijeron que no están afiliadas a una religión, dijo Krogstad.

Ríos comentó que darse por vencido en la religión es “morir poco a poco”. Ella no cree que la religión sea favorable para las mujeres debido a la culpabilidad y vergüenza que hay en sus enseñanzas.

Ella empezó a asistir a convenciones ateas pero encontró que a muchas faltaban los miembros latinos y no entendió el significado de la religión en muchos hogares hispanos. Así que, formó su propio grupo, Latinos Ateos de Fresno, que cuenta con más de 300 integrantes.

“Durante la mayor parte del tiempo creí que era la única latina o que tal vez había unos cuantos que ya no somos religiosos”, dijo Ríos. “Aunque no hay muchos de nosotros que estemos esperando relacionarnos”.

El catolicismo y la cultura latina están muy entrelazados, muchas de sus piedras angulares culturales están basadas en figuras religiosas, incluyendo a la Virgen de Guadalupe, el rosario, o hasta la palabra “adiós”, que en español sirve para despedirse pero también literalmente quiere decir “ir a Dios”.

Sara Youngbar, una mexicoamericana de 32 años de Las Vegas, dijo que su fe empezó a disminuir cuando la Iglesia católica tuvo problemas para frenar años de escándalos de abuso sexual.

Ella fue abusada cuando era niña y su resentimiento hacia la Iglesia fue creciendo, comentó Youngbar, quien actualmente es atea.

“Me siento muy fuerte sobre mi decisión, pero en algunas ocasiones sigo teniendo reflexiones o sugerencias: ¿Por qué no bautizas a tus hijas? ¿Por qué no las mandas a una escuela católica o cristiana?”, dijo.

Los latinos más jóvenes se están retirando de “cosas que han estado enraizadas en nosotros durante generaciones”, comentó Youngbar. “Sé que muchos de nosotros pensamos que sólo somos unos cuantos, pero lentamente están surgiendo más organizaciones y grupos ateos”.

Cuando se apresuró a ser la primera integrante del Consejo Latino de la Ciudad en Palm Desert, California, Karina Quintanilla dijo que le preocupaba que su ateísmo pudiera ser una piedra de tropiezo para los votantes. Pero el tema no surgió, excepto por electores ocasionales que oraron por ella, lo cual ella consideró como un gesto de bienvenida de amor y atención.

Ella creció en una familia “súper, súper católica” que migró entre Tijuana, México y Coachella Valley, California, para trabajar estacionalmente en los clubes campestres. Cuando ella tenía 4 años, Quintanilla recitaba el Credo –una declaración de creencia– en las clases de catecismo que impartía su abuela en la iglesia.

Su alejamiento del catolicismo empezó con su divorcio en el 2006.

“Para mí fue muy difícil seguir en la misma fe cuando me dijeron que no podía divorciarme, que la Iglesia no creía en el divorcio. Y cuando uno tiene un esposo adúltero y le dicen que hay que aguantarse, me hizo pensar ¿cómo será esto para las personas que sufren violencia doméstica? ¿O situaciones de un gran abuso? ¿La Iglesia va a decir “Jesús te ama, ora”?, dijo Quintanilla.

Actualmente, Quintanilla es abiertamente atea y miembro del Consejo del Centro de Igualdad del Libre Pensamiento, una organización atea que defiende la separación de la Iglesia y el Estado, protegiendo las libertades civiles y otros temas progresistas.

Su ateísmo le ha servido en el trabajo. En una reunión reciente sobre cómo proporcionar servicios a las personas sin hogar, un miembro del staff sugirió contactar a instituciones religiosas y solicitar su colaboración.

“Yo le dije, tenemos que incluir un componente secular”, recordó Quintanilla.

“Hay una excesiva representación de personas LGBTQ que no tienen en dónde vivir y ¿tú les vas a decir “Oigan, vengan cuando esto es religioso” y están en la calle porque su familia les dijo que si no son heterosexuales no pueden vivir con ellos?