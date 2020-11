Definen paseños rumbo político

Con una amplia expectativa, los votantes de El Paso van a las urnas este 3 de noviembre para renovar cargos de elección popular de todos los niveles: desde el presidente de los Estados Unidos, pasando por el Congreso y la Legislatura texana, hasta la mitad del Cabildo y definir la permanencia del alcalde Dee Margo o cambiar de proyecto.

El entusiasmo se dejó ver con la elección anticipada, que en esta ocasión duró tres semanas ante la sombra de una pandemia de Covid-19 que podría inhibir la participación en la elección general, programada para hoy, primer martes de noviembre.

El Departamento de Elecciones del Condado de El Paso reportó una participación de 222 mil 149 electores durante la votación temprana, en espera de una intervención récord hoy martes.

Uno de los puestos principales, es el de alcalde de la ciudad. Al ser una elección no partidaria, no se identifica la afiliación partidaria en la boleta. En esta elección se cuenta con seis candidatos, entre ellos el actual alcalde Dee Margo, quien busca la reelección.

Entre los postulados, se encuentra la abogada Verónica Carbajal, el ex alcalde Oscar Leeser, el ex servidor público Carlos Gallinar, el profesor Calvin Zielsdorf y el ex militar Dean Martínez.

Si ningún candidato gana la mayoría de 50.1 por ciento en las elecciones generales, los dos candidatos que obtengan más votos pasarán a una segunda vuelta, que se programará para una fecha posterior.

La carrera por la alcaldía de El Paso no es partidista. Aunque los candidatos individuales pueden pertenecer a un partido político, no identifican la afiliación partidaria en la boleta.

El alcalde funge como jefe ceremonial de la ciudad de El Paso y representa a la Ciudad dentro del Gobierno municipal y ante otros niveles de gobierno.

Tiene además el poder de proponer legislación, vetar propuestas (excepto cualquier acción del Cabildo para destitución), desempatar votaciones y convocar sesiones especiales del Cabildo de la Ciudad de El Paso.

Quien sea elegido alcalde, cumplirá un mandato de cuatro años.

Los regidores de El Paso

Además, se cuenta con la contienda por cuatro asientos del Cabildo de El Paso. Los distritos 2, 3, 4 y 7 podrán ver a un nuevo representante a inicios del 2021.

Cuatro escaños del Cabildo están en la boleta de noviembre, la mayor parte de los candidatos son nuevas postulaciones, que buscan derrocar a los titulares.

Los representantes de la Ciudad Alexsandra Annello, Cassandra Hernández, Sam Morgan y Henry Rivera atrajeron a múltiples rivales.

Distrito 2

-Alexsandra Annello, de 36 años, es la titular que busca un segundo mandato. Antes de asumir el cargo en 2017, Annello trabajó en organizaciones sin fines de lucro en Austin, Marfa y El Paso.

-James Arthur Campos, de 65 años, es un electricista jubilado. Campos realizó anteriormente dos campañas para la alcaldía de Socorro.

-Judy Gutiérrez, de 56 años, trabajó para la Ciudad durante 24 años antes de jubilarse. Se desempeñó como asistente del Distrito 2 desde 2005 hasta diciembre de 2019 con cuatro representantes de la Ciudad.

Distrito 3

-Cassandra Hernández, de 33 años, es la titular que se postula para un segundo mandato. Antes de asumir el cargo en 2017, Hernández, quien trabaja a tiempo completo como representante de la Ciudad, fue directora de Workforce Solutions Borderplex.

-América E. Luna, de 48 años, labora en Fort Bliss.

-José Rodríguez, de 74 años, laboró como agente de bienes raíces durante treinta años.

-Will Véliz, de 26 años, agente de bienes raíces y fue designado por el administrador de la Ciudad, Tommy González, para servir en la junta de fideicomisarios del Fondo de Pensiones de Bomberos y Policías de El Paso. Véliz se postuló para el escaño del Distrito 3 en las elecciones especiales de noviembre y la segunda vuelta de diciembre.

Distrito 4

-Sam Morgan, de 54 años, es el titular que se postula para un segundo mandato. Morgan es el propietario de El Paso Concealed Carry, un negocio de capacitación y seguridad en armas de fuego. Se retiró del Ejército de los Estados Unidos en 2006 como mayor.

-Dorothy ‘Sissy’ Byrd, de 63 años, es una activista comunitaria y trabaja como especialista en seguros. Byrd es presidenta de los demócratas de color de El Paso.

-Wesley Lawrence, de 23 años, estudiante de El Paso Community College.

-Joe Molinar, de 60 años, sirvió en el Departamento de Policía de El Paso durante 28 años y se retiró en 2007 como teniente de Policía.

-Shawn Nixon, de 21 años, trabajó anteriormente como agente de seguros de vida.

-Kaleb Warnock, de 40 años, es propietario de una franquicia. Sirvió en la Marina de los Estados Unidos como oficial de Policía Militar de 2002 a 2007 y en la Patrulla Fronteriza.

Distrito 7

-Henry Rivera, de 62 años, es el titular que busca un segundo mandato. Rivera se retiró del Departamento de Policía de El Paso en junio de 2017 después de servir como oficial de Policía durante 35 años.

-Aarón Montes, de 28 años, trabajó anteriormente en El Paso Times, actualmente trabaja como periodista independiente, también laboró para El Paso Inc. y El Diario de El Paso.