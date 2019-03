Definen hoy creación de Centro de Procesamiento para inmigrantes aquí

Este martes, directivos de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP), se reúnen en Washington, DC, para dar a conocer los datos y estadísticas de Migración por la frontera sur durante el 2018.

Asimismo, se informó que se tocarán puntos relevantes de la creación del nuevo Centro de Procesamiento para inmigrantes en El Paso.

Verónica Escobar, congresista de los Estados Unidos por el Distrito 16 de Texas envió una carta a CBP pidiendo incorporar a organizaciones locales en el propuesto Centro de Procesamiento.

Escobar dijo haber enviado una carta al comisionado de CBP, Kevin McAleenan, pidiéndole a la agencia policiaca que incorpore a las organizaciones locales, ya que éstas ofrecen un vital apoyo a los solicitantes de asilo político y a las comunidades de El Paso.

Desde el 2014, el sector de El Paso, ha visto un incremento en el número de familias centroamericanas que huyen de la violencia y la persecución, de acuerdo con la funcionaria.

Para atender la falta de centros adecuados temporales de procesamiento, el Congreso de Estados Unidos destinó 192 millones de dólares para un nuevo centro donde CBP pueda procesar a las familias migrantes dentro de 72 horas en condiciones humanitarias.

Y es que actualmente, la organización no gubernamental Casa Anunciación cuenta con 11 centros de hospitalidad en todo El Paso para rendir asistencia a los migrantes que son liberados de la custodia federal y prepara su traslado a su destino final, donde esperarán su audiencia de asilo político.

Debido al alto número de migrantes y familias, Casa Anunciación ha estado gastando más de 13 mil dólares a la semana desde el 31 de enero del 2019 por el hospedaje de los migrantes.

Escobar reconoció que los paseños han respondido con una tremenda muestra de buena voluntad y generosidad.

“Al integrar de manera eficiente el proceso de la coordinación de traslado de esta organización no gubernamental en el CPC permitirá a Casa de la Anunciación aliviar parte de la carga local que ha caído sobre mi comunidad”, según escribió la congresista.

“Estoy segura de que si somos creativos y atentos, podremos averiguar cómo lograr nuestra meta mutua de asegurarnos de que estas vulnerables personas lleguen a su destino final de manera segura y rápida una vez que hayan sido procesadas por nuestros agentes”, añadió.

Escobar continuó expresando estar dispuesta a trabajar con CBP para implementar este cambio por medio de una planeación previa de la agencia federal o la legislación y “si se incorpora el componente de esta comunidad de la mejor y más eficiente manera posible, que no interfiera con el trabajo policiaco de la agencia federal, se logra evitar que se incremente el tiempo que los migrantes permanecen detenidos, y ayudará a acelerar su coordinación de traslado”.