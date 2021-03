Defienden sistema de vacunación local

Archivo / Una enfermera prepara las dosis para que sean aplicadas

Ante la gran cantidad de residentes de El Paso que buscan ser vacunados en otras localidades de Texas, Ricardo Samaniego, juez del Condado de El Paso, defendió el sistema local que busca proporcionar inmunización a la comunidad fronteriza ante la pandemia.

“El Paso es uno de los puntos de Texas donde más gente se ha vacunado contra Covid-19, y si en la ciudad de Midland u otras localidades están vacunando a personas de otras regiones esto nos indica una falta de control de su parte”, dijo el juez Samaniego.

“En principio no podemos comparar la población que tiene Midland con la de El Paso, y si la autoridad de Salud ha vacunado a personas no tan sólo de otras ciudades de Texas, sino de otros estados, no quiere decir que hay residentes de esta ciudad que no están recibiendo la vacuna, específicamente gente mayor o personal de Salud y servicios de emergencia”, afirmó Samaniego.

De acuerdo a datos proporcionados por el mismo Condado de El Paso, hasta ayer domingo se han administrado 362 mil 58 dosis de la vacuna.

“Entendemos que aún hay gran parte de nuestra población que está pendiente de recibir la vacuna, pero es una cuestión de administrarla primero a los grupos prioritarios, al personal de Salud y mayores de 65 años, y luego a aquellos elegibles sin favoritismos”, sostuvo el juez Samaniego.

“Quizá uno de los factores que hace que haya más dosis disponibles es que la gente no cree en las vacunas, quizá puede ser por una cuestión de visión política o simplemente porque creen que no les hace falta”, agregó.

Resalta el hecho de que Midland tiene una población estimada de 131 mil 025 habitantes, de los cuales 29 mil 960 han recibido al menos la primera dosis, y 14 mil 429 ambas, de acuerdo a datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Texas (DSHS).

No hay excedente

Por su parte Russell Meyers, presidente y director ejecutivo de la agencia Midland Health, afirmó que en Midland no hay un excedente de vacunas, pero que debido a que la demanda local ha disminuido es que ofrecen la vacuna a personas de otras localidades.

En una conferencia de prensa llevada a cabo este martes, Meyers informó que se han administrado más de 70 mil dosis de la vacuna contra el coronavirus hasta la fecha, exhortando a la población local a considerar que “no hay razón para no recibir la vacuna”.

“Dado que la vacuna es gratuita, Midland Health y el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Texas están ampliando el acceso y la demanda ha disminuido, no hay razón para esperar más”, afirmó el funcionario.

“Para aquellas personas que han dudado, o que han esperado por cualquier motivo, realmente ya no hay ninguna razón para esperar para recibir su vacuna”, sostuvo Meyers, haciendo extensiva la invitación de vacunarse a cualquier persona que cuente con una identificación oficial.

Sin embargo, tanto en Midland como en Pecos, las autoridades de Salud han exhortado a quienes busquen obtener la vacuna contra Covid-19 a asistir a sus instalaciones, preferentemente con cita previa.

Apenas el pasado 21 de marzo, el Pecos County Memorial Hospital en Fort Stockton, hizo un llamado en sus redes sociales para los interesados en obtener alguna de las 500 vacunas Pfizer que tenían disponibles para quien quisiera recibirla.

“Tenemos 500 vacunas Pfizer y las administraremos hoy, 21 de marzo, a partir de la 1:00 pm en el Centro Cívico del Condado de Pecos en el 1523 Airport Drive”, sostuvo el hospital.

“Puede ser la primera o la segunda dosis si las fechas están lo suficientemente cerca, esto también se aplica a las personas que recibieron su primera dosis en otro lugar.

¡Por favor, pasen la voz!”, se informó en un comunicado.

En busca de tranquilidad

El paseño Israel Rincón recibió ambas dosis de la vacuna Pfizer debido a su trabajo en un hospital de la localidad, sin embargo, la tranquilidad sólo llegó cuando pudo registrar y hacer el viaje a Midland para que su esposa recibiera la primera de las dosis.

“Nos enteramos por un amigo que al igual que nosotros no había recibido la llamada de las autoridades de Salud de El Paso, y cuando hablamos para la cita en Midland nos sorprendimos porque nos la dieron en dos días”, sostuvo Rincón.

Tras el viaje de 4 horas, el matrimonio se mostró agradecido, y a la vez sorprendido por la rapidez con que se llevó a cabo el proceso de vacunación, y más aún porque ya tienen una fecha y hora fija para recibir la segunda dosis.

Mismo caso sucedió con la familia del paseño José Durán, quien después de que su yerno se registró en el sitio web midlandhealth.org, al final pudo tramitar la cita para otros 4 adultos.

“No sé realmente la causa de que no nos hayan llamado aquí en El Paso, pero sí resulta una gran ventaja que podamos desplazarnos a otras ciudades para recibir la vacuna, es una fortuna que la hayamos recibido, y ahora compartimos esta información con familiares y amigos”, afirmó.

