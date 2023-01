Defienden en Cabildo a la alcaldesa de San Eli

Sin que se incluyera en la agenda el punto del caso judicial que enfrenta la alcaldesa de San Elizario, Isela Reyes, se celebró la segunda sesión de Cabildo de 2023.

Participaron el total de los representantes y hubo una copiosa asistencia de residentes, que acudieron, al igual que los regidores, a darle el respaldo a la gobernante.

Reyes, quien fue detenida el pasado 10 de enero bajo cargos de fraude de seguros, reiteró su compromiso de seguir trabajando y gestionar recursos para la canalización de obras y servicios para beneficio de los habitantes de San Eli.

Durante la reunión los regidores decidieron no agregar ningún tema a la agenda ni cuestionaron su situación jurídica. La sesión abordó exclusivamente los asuntos de gobierno y comentarios de los vecinos referentes a las demandas ciudadanas en materia de servicios públicos.

“Ahora no puedo decir mucho pero agradezco a toda la gente que me mandó su apoyo. Como ve, tengo mucho apoyo por lo que me gustaría, me encantaría contar la historia para que la gente sepa la verdad, pero por ahora está todo bajo investigación”, dijo Reyes al enfatizar que por recomendación de su abogado no puede brindar mayor información.

Y agregó: “Pronto las cosas se van a decir y va a salir la verdad de lo que pasó. No tengo nada qué esconder y espero que la gente me siga dando su confianza como hasta ahora”, manifestó al término de la junta pública.

Residentes del lugar que acudieron a la junta pública reiteraron su confianza al comentar que hay muchas necesidades y mucho trabajo por hacer como para detener el desarrollo. En el auditorio no hubo personas que descalificaran la actuación de Reyes.

María Covernali, regidora del Distrito 1 del Ayuntamiento, al igual que sus compañeros de bancada, coincidió en la importancia de enfocarse en los problemas que enfrentan como comunidad y darles solución en la medida de las posibilidades económicas del Gobierno.

“También es importante destacar el trabajo que ha hecho la alcaldesa Reyes en materia de servicios públicos. En ocho meses se ha hecho mucho y vendrán mejores cosas en el futuro próximo”, dijo tras asegurar que en breve empezarán trabajos de pavimentación en algunas calles de la ciudad.

Dentro de los puntos tratados en la agenda del día se presentó una serie de proyectos encaminados a mejorar las condiciones de vida de los habitantes como la construcción de banquetas, mejoramiento de calles, mejoras para peatones y una ciclovía con una longitud de poco más de tres kilómetros.

Mike Medina, director de Planeación y Movilidad Inteligente, indicó que fueron presentados tres proyectos ante el Concilio para su revisión y aprobación. “El objetivo es presentarlos ante el Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) para que el Estado nos apoye”, dijo.

Agregó que los tres proyectos requieren una inversión de más de 5 millones de dólares, pero en dos de éstos se busca que el Estado les otorgue fondos. Las obras proyectadas se construirán sobre las calles Borrego, Bob Neill, Thompson y Camino de la Rosa.

Medina comentó que de estos tres proyectos esperan un mayor número de obras derivadas de las proyectadas. “Se construye una banqueta y de ese proyecto empieza otra y otra obra complementaria para hacer una área más grande”.

Durante la reunión en la que se proclamó el mes de enero como el Mes del Reconocimiento de la Junta Escolar, se presentó también una actualización referente al desarrollo económico de la ciudad con relación a la restauración de ‘Casa Ronquillo’, una residencia histórica construida hace más de 300 años.

En lo que fue la segunda junta del Concilio en 2023 la alcaldesa se mostró optimista al decir que vienen buenos tiempos para la ciudad y para ello está enfocada en mejorar los servicios públicos y traer mejoras que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de las familias. Reparación de caminos y pavimentación de calles son unas de las peticiones de los vecinos.

“Estamos trabajando muy duro todos los días para lograrlo y entiendo que la gente está desesperada por el mal estado de las calles y aunque hemos tenido avances, tenemos rezagos dejados de la administración pasada”, dijo Isela Reyes al enfatizar que aprovecharán al máximo los cinco millones de dólares que se tienen de presupuesto.

Una de las novedades observadas en la reunión oficial fue la prestación del servicio de traducción inglés a español a los asistentes con el fin promover el espíritu de inclusión y la participación ciudadana.

“El objetivo es que las personas se sientan cómodas hablando español a la hora de tratar los diversos asuntos de interés comunitario”, informaron las autoridades.

Sin embargo para mantener un control en su uso y ahorrar costos se recomienda a las personas que van a asistir a las reuniones y que deseen el servicio avisar 48 horas antes de la celebración de la junta con el fin de tener oportunidad de contratar los servicios. Para ello deben hablar al (915) 974-7037 con la administradora de la Ciudad, Maya Sánchez.

El presunto fraude

De acuerdo al reporte policial, Reyes fue detenida el martes 10 de enero y acusada de fraude de seguros por más de 2 mil 500 dólares y menos de 30 mil dólares, que es un delito grave en la cárcel estatal.

Documentos judiciales asientan que el hecho sucedió el 6 de marzo del 2022, luego de que su ahora ex empleado de nombre Oscar Cantos, tuviera un accidente de tráfico y chocara el vehículo de Reyes, un Cadillac CTS, que se encontraba estacionado afuera de su domicilio, ubicado en la ciudad de San Elizario.

La investigación establece que Reyes cometió un fraude de seguros cuando procedió a presentar ese mismo día una reclamación de seguro por el accidente con Farmers Insurance.

Ante el personal de la aseguradora Reyes hizo un testimonio grabado, vía telefónica, sobre el accidente, en el cual explicó que notó el daño en el vehículo a las 10:41 a.m., mientras se iba a trabajar, y luego tomó una foto del daño al mismo tiempo.

Al día siguiente del incidente Reyes también llamó al mando de los Marshals de la ciudad de San Elizario para informar del accidente. El investigador del caso dijo que Reyes expuso que el accidente había ocurrido en un momento desconocido antes de que se diera cuenta del daño y desconocía quién se había estrellado contra su coche.

Después de la averiguación llevada por la Policía y a 10 meses del accidente Reyes fue arrestada por detectives de la Oficina del Sheriff asignados al Grupo de Trabajo de Corrupción Fronteriza del Oeste de Texas del FBI, el cual fue involucrado por tratarse de un servidor público electo en funciones. Reyes recuperó su libertad ese mismo día tras el pago de una fianza.

