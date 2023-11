Defiende Trump al fiscal Ken Paxton

Houston— El ex presidente Donald Trump dijo en un mitin de campaña el jueves que el fiscal general de Texas, Ken Paxton, no merecía ser impugnado, una breve declaración durante sus comentarios en los que calificó las próximas elecciones presidenciales como las más importantes para el futuro de una nación “lista para fracasar”.

“El primer día de nuestra nueva administración, pondremos fin a la guerra devastadora de Biden contra la energía estadounidense”, dijo Trump entre aplausos. “Con la ayuda de los trabajadores del petróleo y el gas de Texas, restauraremos la energía estadounidense”.

El evento de Trump tuvo lugar en Trendsetter Engineering en el Noroeste de Houston y atrajo a más de 100 personas. La empresa diseña equipos para la extracción de petróleo en altamar.

Trump se comprometió en un discurso de 90 minutos a revertir las políticas energéticas implementadas por el presidente Joe Biden, restaurar el respeto por el país que, según él, se había perdido y cerrar las fronteras para “detener la invasión” de migrantes que llegan del Sur y del Norte.

Prometió hacer de Estados Unidos una potencia energética, generando nuevos empleos y reduciendo el costo de la energía, y criticó a los automóviles “que recorren distancias muy cortas y que resultan ser totalmente eléctricos”.

“Si no tienes energía, si no tienes fronteras y si no tienes elecciones justas, no tienes un país”, afirmó. “Estamos cerca de no tener país”.

Trump también dijo que estaba contento de haber ayudado a Paxton, el principal abogado civil del estado que fue absuelto en septiembre de todos los artículos del juicio político que alegaban corrupción y abuso de poder. Paxton todavía enfrenta una investigación penal federal relacionada con las mismas acusaciones. Trump se había atribuido previamente el mérito de la absolución de Paxton tras el juicio político en el Senado de Texas.

“Por cierto, tienen un gran fiscal general”, dijo Trump entre aplausos. “Pasó por un infierno y yo estaba muy feliz de haber ayudado; estaba muy feliz de haber ayudado, pero no deberían haberle hecho eso porque es uno de los mejores del país”.

El motivo principal de la visita de Trump a Texas fue la recaudación de fondos. Tuvo una recaudación de fondos el miércoles por la noche en Dallas organizada por el multimillonario de las telecomunicaciones Kenny Troutt, y tenía previsto asistir a otra el jueves en Houston organizada por los Houston Rockets y el propietario de los restaurantes Landry’s, Tilman Fertitta.

Trump ocupa una posición más dominante que nunca en las primarias de Texas, según encuestas recientes. Una encuesta publicada el miércoles por la Universidad de Houston y la Universidad del Sur de Texas encontró que Trump lidera el campo con el 58% de los votos. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, quedó muy por detrás de Trump con un 14%.

Trump prometió que ganaría Texas “de forma aplastante”. Y disparó varias veces contra DeSantis, diciendo que sus cifras en las encuestas son “como un pájaro herido que cae del cielo”.

El Partido Demócrata de Texas intentó adelantarse a la visita de Trump a Houston con una conferencia de prensa virtual el jueves por la mañana. El presidente del partido, Gilberto Hinojosa, dijo que las afirmaciones de Trump sobre “la independencia energética de Estados Unidos durante su presidencia son más mentiras”.

“Bajo su administración, las importaciones netas de petróleo crudo y petróleo se dispararon”, dijo Hinojosa, “y aunque se atribuye el mérito de expandir la producción y las exportaciones de energía estadounidenses, los datos muestran que la tendencia comenzó mucho antes de que él asumiera el cargo”.

Afuera del campo donde tuvo lugar el mitin del jueves, puestos que vendían productos de “Trump 2024”, como sombreros, bufandas y banderas, llenaban las calles laterales que conducían al lugar.

En el interior, los partidarios del ex presidente (muchos de ellos con bandera estadounidense y distintivos de Trump 2024) dijeron que estaban ansiosos por escuchar a Trump hablar sobre una variedad de temas que eran importantes para ellos antes de las elecciones del próximo año.

Entre ellos se encontraba Justin Pardee, un hombre de 38 años del Noroeste de Ohio que estaría en Texas hasta el viernes para trabajar en la instalación de equipos para poner en funcionamiento un almacén.

Al asistir a su primer mitin de Trump, Pardee dijo que quería escuchar las opiniones del ex presidente sobre la extracción de petróleo y presenciar de primera mano cómo es un mitin en comparación con lo que escucha y ve sobre ellos.

“El empleo es una gran cosa. Estamos buscando el futuro de nuestros hijos. En Ohio, ya sabes, en cualquier lugar, la gente está luchando para pagar las cuentas”, dijo Pardee, quien agregó que Trump tiene su voto para las primarias republicanas. “Me gusta que esté exponiendo todo. Tiene más que perder que ganar siendo presidente”.

Los problemas legales para Trump no han hecho más que aumentar desde que dejó el cargo.

Pero todos esos problemas son “falsos” para Michaela Villeneuve, otra manifestante que dijo haber asistido al menos a cinco mítines de Trump en todo Texas, incluido su mitin de marzo en Waco. Al igual que otros asistentes, Villaneuve dijo que Trump ya tenía su voto para la nominación republicana, pero tenía miedo de que los demócratas hicieran trampa en las elecciones generales.

“Me encanta oírlo hablar. Siempre dice algo diferente”, dijo Villeneuve. Dijo que quiere un presidente que reduzca los impuestos y los precios de la gasolina. “Simplemente baje todos los precios y taladre, cariño, taladre”.

Trump se refirió brevemente a las acusaciones en su contra y dijo que “recibió más acusaciones que Al Capone”.

Antes de que Trump hablara, la multitud escuchó a varios funcionarios electos que respaldaban su campaña de 2024. Entre ellos se encontraban el senador estatal Paul Bettencourt de Houston; el comisionado de Agricultura, Sid Miller; la comisionada de Tierras, Dawn Buckingham, y el representante federal local Wesley Hunt, de Houston.