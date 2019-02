Declara tus impuestos de una manera gratuita

La temporada de impuestos ha llegado, probablemente ya estás listo para declarar tus impuestos. Declarar tus impuestos puede llegar a ser estresante cuando dudas si has hecho los cálculos correctamente, si llenaste bien la información, o si has seguido las instrucciones al pie de la letra. Esto a menudo termina obligándote a ir con un profesional que te cobrará para ayudarte a obtener tu reembolso.

Afortunadamente, la Coalición para el Progreso Económico de la Familia (Coalition for Family Economic Progress en inglés) ofrece, a los hogares que califiquen, el programa de asistencia voluntaria para declaración de impuestos (Volunteer Income Tax Assistance o VITA en inglés) para que miembros de la comunidad puedan declarar sus impuestos de manera gratuita.

VITA proporciona voluntarios capacitados y bilingües que están certificados por el IRS para ayudar a las familias con un ingreso anual de $54,884 o menos. Si prefieres llenar tu aplicación por medio del Internet, tu ingreso anual debe ser de $66,000 o menos. Socios de toda la comunidad se han unido para proporcionar 24 ubicaciones en toda la ciudad. Cada año en Texas, aproximadamente $96 millones que son elegibles para reembolsos de impuestos, no son reclamados. Aprovechar este programa puede ayudarte a obtener un reembolso sin molestias y sin tener que pagar por el servicio.

Personas de bajo ingreso que declaren sus impuestos también pueden aprovechar el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC por sus siglas en inglés), que es un crédito fiscal federal que ayuda a compensar los impuestos federales sobre la nómina y los ingresos. Este crédito fiscal podría ayudarte a obtener un reembolso adicional. Si crees que no has tenido suficientes ingresos para declarar impuestos, habla con un voluntario de VITA para ver si eres elegible. Pueden analizar hasta tres años previos para ver si calificas.

Cuando declares tus impuestos, mantente pendiente de organizaciones que prometan proveerte tu reembolso de impuestos al día siguiente. Estas organizaciones no aceleran tu reembolso de impuestos, sino que te proveen un préstamo de anticipación de reembolso (RAL por sus siglas en inglés). Éste es un préstamo a corto plazo donde la organización proporcionará un anticipo del dinero que se espera que el individuo reciba del IRS. Una vez que el IRS devuelve el reembolso, la organización lo mantiene para pagar el préstamo a corto plazo. Esto significa que terminarás pagando intereses y comisiones. VITA no proporciona préstamos y te ayuda a declarar tus impuestos para que puedas recibir el monto total de tu reembolso de impuestos.

Para encontrar una ubicación de VITA cerca de ti, visita freetaxeselpaso.org o bien llama al 211.