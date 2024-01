Decidirá Corte Suprema de EU futuro de Trump en Colorado

Washington— La Corte Suprema de Estados Unidos acordó el viernes decidir si el ex presidente Donald Trump es elegible para las elecciones primarias republicanas de Colorado, lo que coloca a los magistrados en un papel fundamental que podría alterar el curso de las elecciones presidenciales de este año.

Es probable que el alcance del fallo de la Corte sea amplio. Probablemente resolverá no sólo si Trump puede aparecer en la boleta primaria de Colorado después de que el tribunal superior del estado declarara que había participado en una insurrección en sus esfuerzos por subvertir las elecciones de 2020, sino que probablemente también determinará su elegibilidad para postularse en las elecciones generales y para ocupar el cargo.

Desde el caso Bush vs Gore, la decisión de 2000 que entregó la presidencia a George W. Bush, la Corte Suprema no había asumido un papel tan central en una elección para el cargo más alto de la nación.

El caso será discutido el 8 de febrero y la Corte probablemente decidirá rápidamente. El Partido Republicano de Colorado había instado a los jueces a fallar antes del 5 de marzo, cuando muchos estados, incluido Colorado, celebran primarias.

La cantidad de impugnaciones a la elegibilidad de Trump en todo el país sólo puede haber aumentado la presión sobre la Corte para escuchar el caso de Colorado, ya que subrayaron la necesidad de una resolución nacional de la cuestión.

El caso es uno de varios que involucran o afectan a Trump en la lista de casos en la Corte o en el horizonte. Un tribunal de apelaciones escuchará los argumentos el martes sobre si tiene inmunidad absoluta frente al procesamiento, y es casi seguro que la parte perdedora apelará. Y la Corte ya ha dicho que se pronunciará sobre el alcance de un cargo central en el caso federal de interferencia en las elecciones en una decisión que se espera para junio.

Trump pidió a la Corte Suprema que interviniera después de que el tribunal superior de Colorado lo descalificara de las elecciones el mes pasado. Esa decisión está en suspenso mientras los jueces consideran el asunto.

Jena Griswold, secretaria de Estado de Colorado, instó a la Corte Suprema a actuar con rapidez.

“Los habitantes de Colorado y el pueblo estadounidense merecen claridad sobre si alguien que participó en la insurrección puede postularse para el cargo más alto del país”, dijo en un comunicado.

Trump reconoció la decisión de la Corte de escuchar el caso en un mitin el viernes en Sioux Center, Iowa, y dijo que esperaba que los jueces interpretaran la ley de manera justa. “Todo lo que quiero es justicia; luché muy duro para incorporar a tres personas muy, muy buenas”, dijo, refiriéndose a sus designaciones para la Corte. Y añadió: “Y sólo espero que sean justos porque, ya sabes, el otro lado juega como árbitro”.

El caso gira en torno al significado de la Sección 3 de la 14a Enmienda, ratificada después de la Guerra Civil, que prohíbe que quienes prestaron juramento “de apoyar la Constitución de los Estados Unidos” ocupen cargos públicos si “habrían participado en una insurrección” o rebelión contra la misma, o dado ayuda o consuelo a sus enemigos”.

El Congreso puede eliminar la prohibición, dice la disposición, pero sólo con dos tercios de los votos en cada Cámara.

Aunque la Sección 3 abordó las secuelas de la Guerra Civil, fue escrita en términos generales y, según dicen la mayoría de los estudiosos, sigue teniendo fuerza.

Un juez de primera instancia de Colorado dictaminó que Trump había participado en una insurrección, pero aceptó su argumento de que la Sección 3 no se aplicaba a él, razonando que Trump no había prestado el tipo de juramento correcto y que la disposición no se aplicaba al cargo de la Presidencia.

La Corte Suprema de Colorado confirmó la primera parte del fallo: que Trump había participado en una insurrección, incluso que se propuso revocar el resultado de las elecciones presidenciales de 2020; que intentó alterar el recuento de votos; que alentó listas falsas de electores en competencia; que presionó al vicepresidente para que violara la Constitución; y que convocó a la marcha del 6 de enero de 2021 hacia el Capitolio.

Pero la mayoría revocó la parte de la decisión que decía que la Sección 3 no se aplicaba a la Presidencia.

“El presidente Trump nos pide que sostengamos”, escribió la mayoría en una opinión sin firmar, “que la Sección 3 descalifica a todo insurrecto que rompa el juramento, excepto el más poderoso, y que prohíba a los que rompan el juramento prácticamente todos los cargos, tanto estatales como federales, excepto el más alto del país. Ambos resultados son inconsistentes con el lenguaje sencillo y la historia de la Sección 3”.

La Corte Suprema del estado abordó varias otras cuestiones. El Congreso no necesita actuar antes de que los tribunales puedan descalificar a candidatos, afirmó. La elegibilidad de Trump no es el tipo de cuestión política que está fuera de la competencia de los tribunales. El informe de la Cámara sobre los hechos del 6 de enero de 2021 fue debidamente admitido como prueba. El discurso de Trump de ese día no estuvo protegido por la Primera Enmienda.

El mes pasado, un funcionario electoral en Maine adoptó gran parte del razonamiento de la Corte Suprema de Colorado al excluir a Trump de las elecciones primarias allí. Ha apelado ese fallo ante una Corte estatal de Maine.

Al instar a la Corte Suprema a escuchar el caso de Colorado y resolverlo rápidamente, los abogados de Trump citaron el fallo de Maine.

“La decisión de la Corte Suprema de Colorado privaría inconstitucionalmente de sus derechos a millones de votantes en Colorado y probablemente se usaría como modelo para privar de sus derechos a decenas de millones de votantes en todo el país”, escribieron los abogados. “De hecho, el secretario de Estado de Maine, en un procedimiento administrativo, ya utilizó los procedimientos de Colorado como justificación para eliminar ilegalmente al presidente Trump de la boleta electoral de ese estado”.

El caso, Trump vs Anderson, No. 23-719, presenta una cantidad inusualmente grande de cuestiones legales intrincadas y superpuestas, y las partes no estuvieron de acuerdo sobre cuáles debería abordar la Corte. La orden de la Corte que concedía la revisión no especificaba qué cuestiones aceptaba escuchar. A menos que aclare las cosas en un orden posterior, lo más probable es que los escritos y argumentos sean extensos.

El escrito inicial de Trump sobre el fondo debe presentarse el 18 de enero, y los abogados de los seis votantes que prevalecieron en la Corte Suprema de Colorado deben responder antes del 31 de enero.