Deciden votantes en qué gastar $272 millones

Los votantes de la ciudad de El Paso decidirán si gastan casi $272.5 millones en tres propuestas de bonos, la gran mayoría de los cuales se reservan para calles, pero también financiarían nuevos parques y planificación para impactos climáticos.

Alrededor del 90% del Bono de Progreso Comunitario de 2022 ($237 millones) está destinado a la Proposición A, que incluye proyectos de repavimentación y reconstrucción en las calles y carreteras de en la ciudad y algunas mejoras de seguridad, como la iluminación.

Otro 8% se destina a la Propuesta B, que solicita $20.8 millones para parques, incluidos $10 millones para un parque accesible para niños con capacidades diferentes, $5 millones para instalar estructuras de sombra en áreas verdes de toda la ciudad y $5 millones para la continuación del Programa de Mejoramiento de Vecindarios. Ese programa permite que las asociaciones de vecinos soliciten directamente proyectos de pequeña escala de la ciudad, como botes de basura o mesas de picnic en los parques de la zona.

Finalmente, la Propuesta C pide $5 millones para una “acción climática y un plan e implementación urbanos”, que es el 2% del bono.

Cada propuesta (calles, parques y acción climática) aparece por separado en la boleta. Los votantes pueden aprobar o rechazar cada artículo individualmente. Si se declina un artículo, una ley estatal de 2015 prohíbe que el Ayuntamiento emita deuda para pagar el proyecto durante los próximos tres años. Sin embargo, existe una excepción si el plan debe cumplir con la ley federal o estatal.

La votación anticipada para las elecciones del 8 de noviembre se realizará del 24 de octubre al 4 de noviembre.

Aquí hay respuestas a algunas preguntas frecuentes sobre el bono propuesto elaborado por El Paso Matters.

En la Proposición A, ¿qué calles y caminos se están considerando y cuál es el cronograma?

Los $237 millones se gastarían en un período de 10 años.

La ciudad tiene algo más de 6 mil calles, la gran mayoría de las cuales (alrededor de 5 mil) están clasificadas como calles residenciales. Desde 2013, la Ciudad ha repavimentado cerca de 480 calles.

La mayor partida presupuestaria es de $135 millones para repavimentar, y en algunos casos reconstruir, segmentos de las carreteras principales más utilizadas: calles más grandes que se transitan con frecuencia para cruzar la ciudad. El Paso ha completado el trabajo en cuatro de las 50 carreteras más utilizadas, dejando las otras 46 para ser financiadas por el bono. La mayoría de la repavimentación identificada por la ciudad se encuentra en el Centro y Este de El Paso. Hay 188 carreteras arteriales en la ciudad.

Otros $35 millones están destinados a calles residenciales, pero exactamente qué calles siguen sin determinarse. Si se aprueba el bono, el Concejo Municipal votaría cada dos años sobre cuáles priorizar para la repavimentación.

Los criterios, dijo la ingeniera adjunta de la ciudad, Yvette Hernández, incluirían la condición de las calles según el estudio del índice de condición del pavimento en toda la ciudad. La ciudad también tendría en cuenta si la calle se encuentra en un vecindario que requiere la repavimentación de varias calles a la vez, y si el proyecto se selecciona para la construcción de servicios públicos.

“Conozco una gran frustración cuando hemos pavimentado algo (es) sólo seis meses después, estás conduciendo sobre placas”, dijo Hernández. “Nos aseguraremos de coordinarnos con las empresas de servicios públicos para que sepamos cuáles son sus planes para su infraestructura, y los alinearemos con las calles que hemos seleccionado”.

Los vecindarios de máxima prioridad tendrían caminos en mal estado que están agrupados y también estarían en línea para mejoras de servicios públicos.

Otros $52 millones se destinarán a la conectividad, que según Hernández está ampliando carreteras como Montwood Drive para aliviar la congestión.

Los fondos restantes de la Propuesta A se destinarían a otras mejoras, como la ampliación de las aceras y la instalación de iluminación. Cualquier excedente se destinará a mejoras de seguridad, como la restricción de carriles o la mejora de la visibilidad en las intersecciones.

¿Por qué la ciudad necesita deuda adicional para arreglar las carreteras y cuánto gasta actualmente?

“Históricamente, las calles no cuentan con fondos suficientes”, dijo Hernández a una multitud en una reunión comunitaria en Northeast Denny’s a fines de septiembre.

“Necesitamos $44 millones por año”, señaló Hernández. “Lo que tenemos actualmente a través de nuestro fondo Pay Go es de $10 millones, lo que deja una brecha de $34 millones”.

Hernández dijo que la aprobación de bonos cerraría mejor la brecha y evitaría un mayor deterioro en las carreteras principales de El Paso y arreglos más costosos en el futuro.

Este año, el Concejo Municipal resumió los gastos del fondo Pay Go, que utiliza el dinero generado por las tarifas de franquicia en las facturas residenciales de agua pagadas por los clientes, después de que los fondos se redirigieron durante la pandemia. La ciudad usará $7 millones del fondo Pay Go y el bono agregaría otros $3.5 millones, totalizando $10.5 millones cada año para repavimentar calles residenciales.

¿Qué caminos están excluidos?

Muchas de las 188 arterias viales de El Paso no son propiedad de la ciudad, sino que son mantenidas por el Departamento de Transporte de Texas y no pueden ser consideradas bajo el bono propuesto. Estos incluyen: Mesa Street, Doniphan Drive, Dyer Street, McCombs Street, McRae Boulevard, Montana Avenue, Woodrow Bean Transmountain Drive y Zaragoza Road.

En la Proposición B, ¿qué es un patio de recreo para todos los niveles?

Ben Fyffe, director gerente de Asuntos Culturales y Recreación de la ciudad, describió la visión como un “megaparque” accesible que crea un espacio para que los niños con y sin discapacidades jueguen juntos. La base del patio de recreo no sería astillas de madera, sino una superficie plana y suave para empujar mejor las sillas de ruedas o los cochecitos.

“Para cualquier persona con problemas de movilidad o necesidades especiales, estos patios de recreo están diseñados para poder acomodarlos, así como a las personas que pueden no tener esas necesidades al mismo tiempo”, dijo Fyffe en una reunión comunitaria del noreste. “Si usted es una familia que podría tener un hijo con necesidades particulares, y sus otros hijos no, no tiene que segregarlos, en realidad pueden disfrutarlos todos juntos”.

Los proyectos del área verde se completarían en “un cronograma más rápido” que los 10 años requeridos para las mejoras viales, dijo Hernández.

Hay tres áreas de juego accesibles para todos casi completas en Shawver Park en Lower Valley, Joey Barraza y Vino Memorial Park en el noreste y en la segunda fase del Eastside Sports Complex, dijo Fyffe.

Partes del costo de $10 millones del nuevo parque infantil accesible pueden cubrirse con subvenciones federales o de otro tipo, señaló Fyffe.

¿Dónde se ubicará el área de juegos accesible?

Los funcionarios de la ciudad dijeron que no han seleccionado un sitio.

“Si se aprueba esta financiación, entonces podremos comenzar a planificar esto”, dijo Fyffe. “En este momento, no tenemos una ubicación específica en mente, porque queremos tener más conversaciones y descubrir dónde tiene más sentido que este parque sea accesible desde toda la ciudad”.

¿Cuántas nuevas estructuras de sombra se instalarán?

De los 177 parques de la ciudad, 77 tienen marquesinas que cuestan aproximadamente $275 mil cada una. La ciudad está considerando otros 15 a 18 tonos.

“La intención aquí es poner estructuras de sombra dentro de cada uno de los distritos”, dijo Hernández. “Y el criterio realmente está analizando la densidad de población, el uso de permisos, asegurándonos de que somos estratégicos para colocar las estructuras de sombra donde más se necesitan”.

¿Qué implica la Proposición C?

La propuesta se divide en dos partes: un estudio de factibilidad de un millón de dólares para identificar proyectos para reducir los impactos climáticos y luego $4 millones para implementar algunos de estas propuestas.

El estudio examinará las inundaciones, la mitigación del calor, la congestión del tráfico y la movilidad en la ciudad, y ofrecerá datos para garantizar que el dinero se gaste correctamente en proyectos futuros.

“Sabemos que en nuestro cálido sol del desierto, podríamos tener una pasarela, pero no la usaremos si no hay sombra ni árboles. Así que también mirar las copas de los árboles, mirar más espacios abiertos para mitigar ese efecto de isla de calor”, dijo Hernández.

Los proyectos futuros bajo consideración están agregando senderos para bicicletas y para peatones o compensando a los propietarios de viviendas por el uso de energía solar y las mejoras de eficiencia.

En una reunión de bonos del 3 de octubre, la representante de la ciudad, Cassandra Hernández, dijo que el plan convierte a El Paso en un competidor por los dólares federales, y agregó que la ciudad necesita inventariar soluciones y asignar prioridades a las amenazas climáticas como el calor extremo y las inundaciones.

“Con cualquier programa de subvenciones federales, si no lo usa, lo pierde y lo pierde para otras comunidades”, dijo Hernández. “Si no tienes un plan, si no tienes los estudios ambientales, si no tienes los proyectos identificados, esos dólares se los van a llevar otras comunidades”.

Ella dijo que El Paso ya se está poniendo al día con las otras ciudades importantes de Texas que tienen planes climáticos implementados.

¿Cómo afecta la nueva deuda a los impuestos sobre la propiedad?

Yvette Hernández dijo que el impacto potencial en los impuestos a la propiedad es de $5 por mes, o $60 por año, comenzando con menos en los primeros años y aumentando gradualmente, según estimaciones de la ciudad.

“No vamos a pedir los 272 millones de dólares al principio, porque todavía tenemos la planificación del diseño. Y luego tenemos la construcción. Así que nos estamos asegurando de que sólo estamos emitiendo la deuda cuando la necesitamos”, dijo.

¿Cuál es el estado de los bonos pasados?

En 2012, los habitantes de El Paso aprobaron abrumadoramente dos solicitudes de bonos de calidad de vida por un total de $473 millones, así como una propuesta para aumentar el impuesto de ocupación hotelera para ayudar a financiar el estadio de béisbol del centro. Las tres propuestas recibieron una mayoría significativa de los votos: 75%, 72% y 60%, respectivamente.

Si bien la mayoría de las mejoras del parque y del Zoológico de El Paso del bono de 2012 están completas, dijo Hernández, tres proyectos emblemáticos del centro siguen sin terminar.

El más controvertido es el estadio Downtown de $180 millones, que se ha estancado mientras se han gastado millones de dólares en litigios sobre su ubicación prevista en el barrio de Duranguito. La ciudad contrató recientemente a otra empresa para realizar una reevaluación de $800 mil del sitio propuesto, el tamaño y tipo de lugar que debería construirse y el nuevo costo del plan.

Los otros dos proyectos emblemáticos que están en construcción han crecido en alcance y precio desde que fueron aprobados por primera vez por los votantes.

El costo original de construcción del Centro Cultural Mexicano Americano fue de $5.7 millones, pero el presupuesto ajustado es casi el triple de $16.5 millones. Alrededor de $7.3 millones del nuevo costo total proviene de inversiones y ahorros en otros proyectos de capital, dijeron funcionarios de la Ciudad.

Se estimó que el museo para niños, que se llamará La Nube: La forma de la imaginación, costará $19.2 millones, pero el proyecto se disparó gracias a una asociación público-privada encabezada por El Paso Community Foundation. El presupuesto ajustado más reciente para la parte de la ciudad del museo de 70 mil pies cuadrados es de $39.2 millones, con un costo total estimado en alrededor de $70 millones. Se espera que el museo abra en el otoño de 2023.

En 2019, los votantes de El Paso aprobaron el bono de seguridad pública de $413 millones solicitando nuevos fondos para instalaciones policiales y de bomberos y vehículos adicionales con casi el 60% de los votos. Sin embargo, sólo 31 mil 562 personas votaron en esa elección de bonos, lo que significa que el gasto fue determinado por el 6% de los votantes registrados del condado.

La ciudad inició la construcción de dos proyectos para ese bono este año: el primero fue en enero para una estación de bomberos en el lado Oeste y luego en febrero en un centro de comando regional de la policía en el extremo Este. El proyecto más grande, un nuevo cuartel general de policía de $90 millones, se ha aplazado desde marzo de 2020, según el mapa de proyectos de mejoras capitales de la ciudad. La portavoz de la ciudad, Laura Cruz-Acosta, dijo que el proyecto está por encima del presupuesto y, por lo tanto, está en espera mientras se consideran alternativas.