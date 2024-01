Deciden sobre consejería psicológica de capellanes

Un puñado de escuelas locales, incluido el Distrito Escolar Independiente de El Paso, tienen una fecha límite para decidir si permitirán que los capellanes –que no están certificados como consejeros– brinden servicios de salud mental a los estudiantes bajo una nueva ley de Texas.

El Proyecto de Ley Senatorial 763, que entró en vigor en septiembre, requiere que todos los distritos escolares de Texas creen una política que decida si permitirán que los capellanes trabajen o sean voluntarios en funciones que normalmente desempeñan los consejeros. Según la nueva ley, los capellanes no están obligados a obtener la certificación estatal necesaria para trabajar como consejeros escolares.

Los partidarios de la SB 763 argumentan que la ley brinda apoyo adicional a las escuelas con falta de acceso a servicios de salud mental, particularmente en áreas rurales. Mientras tanto, los críticos temen que deje a los estudiantes expuestos al adoctrinamiento religioso.

Al menos seis de los nueve distritos escolares del condado de El Paso han adoptado una postura en contra de que los capellanes trabajen o sean voluntarios como consejeros, incluidos los distritos escolares independientes de Ysleta y Socorro.

Los pocos distritos escolares que aún no han adoptado una postura sobre el proyecto de ley tienen hasta el 1 de marzo para tomar una decisión. Está previsto que la junta escolar de EPISD vote sobre la SB 763 durante su reunión mensual ordinaria en febrero.

La junta escolar de Socorro votó unánimemente el 17 de enero para prohibir a los capellanes brindar “apoyo, servicios y programas a los estudiantes”, sin mucha discusión.

La junta de Ysleta votó 5-1 en diciembre para aprobar una política que permite que “cualquier miembro de la comunidad que cumpla con los requisitos, incluidos los capellanes, sea voluntario y brinde apoyo, servicios y programas a los estudiantes”.

Aún así, la directora de comunicaciones de YISD, Tracy García-Ramírez, dijo que la política no permite que el distrito utilice capellanes en lugar de consejeros escolares certificados.

‘La política es neutral’

“La política es neutral y permite que cualquier persona, incluidos los capellanes, solicite ser voluntario en YISD en ‘áreas de necesidad’”, dijo García-Ramírez en un comunicado.

Durante la reunión de la junta directiva de diciembre, el personal discutió la posibilidad de utilizar capellanes como consejeros de duelo. García-Ramírez dijo que la junta tendría que votar antes de permitirles asumir estos roles.

Aunque la SB 763 estaba destinada a ser utilizada por comunidades rurales, la mayoría de los distritos escolares fuera de los límites de la ciudad de El Paso también se han opuesto a la medida.

La Junta Escolar Independiente de Canutillo votó 5-2 en agosto para “no adoptar una política que autorice a los capellanes en la escuela”.

Las juntas de los distritos escolares independientes de San Elizario y Tornillo adoptaron políticas similares en septiembre.

El Distrito Escolar Independiente de Clint planea votar el proyecto de ley en febrero.

“No puedo hablar en nombre de la junta. Sin embargo, haré una recomendación de no contratar capellanes”, dijo el superintendente de Clint ISD, Juan Martínez, en un comunicado.

Muchos líderes escolares dijeron que ya tienen suficientes consejeros para apoyar la salud mental de los estudiantes y que no necesitan la ayuda adicional de los capellanes.

“(SISD) tiene la suerte de contar con un equipo excelente y experimentado de consejeros y asociaciones bien establecidas con proveedores comunitarios para brindar apoyo a nivel de campus y distrito”, dijo el oficial de comunicaciones de Socorro ISD, Daniel Escobar, en un comunicado.

Algunos dijeron que también quieren asegurarse de que los estudiantes reciban asesoramiento de profesionales capacitados y autorizados.

“Tenemos consejeros que pueden tener discusiones más profundas y pueden hacer referencias. No es nada en contra de los capellanes”, dijo a El Paso Matters la superintendente de San Elizario ISD, Jeannie Meza-Chávez.

Los requisitos

Los consejeros escolares deben tener una maestría en consejería, tener al menos dos años de experiencia docente y aprobar un examen, entre otros requisitos, para obtener la certificación, según la Asociación de Juntas Escolares de Texas. Muchos también trabajan en estrecha colaboración con organizaciones externas como Emergence Health Network, la autoridad local de salud mental y conductual de El Paso, para conectar a los estudiantes con trabajadores sociales y recursos adicionales.

Aunque la SB 763, escrita por el senador republicano de Galveston Mayes Middleton, obtuvo el apoyo de grupos evangélicos en todo el estado, algunas organizaciones religiosas se opusieron al proyecto de ley y han instado a las juntas escolares a mantener a los capellanes fuera de las escuelas.

“Si hablas con los líderes religiosos, la mayoría de ellos no están de acuerdo. No quieren que esto suceda”, dijo David Marcus, presidente de Join Us For Justice, el capítulo de El Paso de Estadounidenses Unidos por la Separación de la Iglesia y el Estado.

En agosto, un grupo de más de 100 capellanes de Texas de diversos orígenes religiosos envió una carta a todos los distritos escolares del estado pidiéndoles que rechazaran cualquier política que permitiera a los capellanes trabajar o ser voluntarios como consejeros.

“Como capellanes capacitados, no estamos calificados para las funciones previstas por la SB 763”, decía la carta. “Cooperamos con consejeros de salud mental, no competimos con ellos. Además, las profesiones que ayudan a los niños en asuntos delicados, como los terapeutas y los investigadores policiales, suelen requerir una formación especial sobre cómo entrevistar y tratar a los menores. Pocos capellanes tienen esta experiencia”.

A algunos líderes religiosos también les preocupa que tener capellanes en las escuelas pueda ser perjudicial para los estudiantes de comunidades religiosas minoritarias que ya enfrentan presión de sus pares.

“Estamos hablando de introducir adultos y figuras adultas de autoridad en la escuela que esencialmente van a hacer proselitismo y tratar de convencer a nuestros niños de que su educación es ilegítima y eso se siente extremadamente equivocado y profundamente preocupante”, dijo Ben Zeidman, el rabino de Temple Mt. Sinai, una sinagoga judía reformista.