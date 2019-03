Deberá Mueller compartir su reporte en abril: Barr

Washington— El Congreso deberá recibir para mediados de abril una versión censurada del reporte del fiscal especial Robert Mueller de la investigación sobre Rusia, dijo el viernes el secretario de Justicia de Estados Unidos William Barr.

En una carta a los presidentes de las Comisiones de Asuntos Jurídicos del Senado y la Cámara de Representantes, Barr dijo que comparte el deseo de que el Congreso y el público puedan leer las conclusiones de Mueller, contenidas en el reporte de casi 400 páginas presentado por éste la semana pasada.

Barr dijo que no planea compartir el reporte con la Casa Blanca antes de hacerlo público. Dijo que aunque el presidente Donald Trump tendría el derecho a ejercer su privilegio ejecutivo sobre ciertas partes del reporte, “él ha declarado públicamente que planea dejarme a mí la decisión y no hay planes de presentar el reporte a la Casa Blanca para una revisión ejecutiva”.

Mueller concluyó oficialmente su pesquisa cuando presentó su reporte el viernes pasado. Dos días más tarde, Barr le envió al Congreso una carta de cuatro páginas resumiendo “las principales conclusiones” de Mueller.

El reporte de Mueller no concluyó que la campaña de Trump hubiese coordinado ni conspirado con Rusia, aunque no llegó a una conclusión sobre si el presidente obstruyó la justicia. Barr dijo que él y el subsecretario de Justicia Rod Rosenstein decidieron por sí mismos que la evidencia de Mueller no era suficiente para establecer que Trump obstruyó la justicia.

Barr dijo que se aprestaba a censurar varias categorías de información del reporte. Entre ellas están material de jurados investigadores, información que comprometería fuentes y métodos secretos, información que pudiera afectar investigaciones en curso, incluyendo aquellas referidas por Mueller a otras dependencias del Departamento de Justicia e información que pudiera infringir en la privacidad personal y la reputación de “terceras partes periféricas”.

El Congreso estará en receso del 12 al 28 de abril, lo que hace muy probable que el reporte sea entregado cuando los congresistas estén fuera de Washington.