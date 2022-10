Debe Trump todavía $569 mil a El Paso

El ex presidente número 45 de los Estados Unidos, Donald J. Trump, quien realizó este sábado un mitin político en el sur de Texas, mantiene un adeudo de más de 569 mil dólares desde hace tres años con la Ciudad de El Paso.

Mientras tanto, en el evento realizado en un suburbio de Corpus Christi, Trump predijo un “tsunami rojo” en forma de victoria republicana en el estado y arremetió contra el candidato demócrata a gobernador, el paseño Beto O’Rourke, a quien calificó como “poco confiable”.

El pasivo de Trump con El Paso corresponde a los gastos de vigilancia, más intereses, en los que incurrió la campaña de reelección del mandatario durante un mitin realizado en el Coliseo el 11 de febrero de 2019.

Para la logística del evento se requirió seguridad de los departamentos de Policía y Bomberos locales, así como otros servicios municipales.

En la última factura, hecha por la Ciudad de El Paso a Donald J. Trump For President, Inc., en la dirección de 725 Fifth Avenue, New York 10022, la campaña del mandatario adeuda 470 mil 417 dólares con 5 centavos, más los cargos agregados, dan un total de 569 mil 204 dólares con 63 centavos.

El Diario de El Paso cuenta con una copia del cobro, del cual “la campaña de Trump no ha hecho ningún pago de su deuda”, confirmó el sábado Laura Cruz-Acosta, vocera de la Ciudad de El Paso.

“El 23 de noviembre de 2020, el Concilio de la Ciudad tomó la decisión unánime de contratar al despacho jurídico de Snapper L. Carr para que proceda las diligencias en el interés de la Ciudad por estas facturas significativas”, agregó.

Dijo que la Ciudad de El Paso continúa buscando el pago de estos gastos rezagados, con el objetivo que los contribuyentes municipales no tengan que absorber los costos.

Previamente, Cruz-Acosta había señalado que por ley la Ciudad sólo puede aplicar una tarifa de demora del 21 por ciento, por lo que el adeudo no se ha incrementado y se mantiene por encima de los 569 mil dólares.

Los cobros se desglosan por los siguientes conceptos: uso de servicios de aviación, con recargos del 21 por ciento (mil 320 dólares con 18 centavos), 12 mil 732 dólares en recargos por parte del Departamento de Bomberos, 110 dólares con 87 centavos en servicios de salud, mil 354 dólares con 92 centavos en recargos por el cierre de calles y avenidas, 3 mil 271 dólares con 28 centavos en servicio de Sun Metro y 79 mil 997 dólares en servicios y recargos por el Departamento de Policía de la Ciudad de El Paso, lo que da un total de 98 mil 787 dólares con 58 centavos en recargos, equivalente al 21 por ciento de la deuda principal.

Desde policías, bomberos y otros servicios de emergencia, fueron requeridos en la visita presidencial de campaña. La primera factura debía presentarse el 26 de abril del 2019, a casi dos años de la emisión de ésta, no ha sido liquidada. El 18 de julio del 2019 se emitió otra factura con un recargo del 21 por ciento, que tampoco ha sido pagada.

Ya es costumbre

Al menos diez ciudades también están esperando el reembolso de la campaña de Trump desde hace varios años. según información del Centro para la Integridad Pública (CPI).

El total que la campaña debe es de más de 1.82 millones de dólares, incluidos alrededor de 543 mil dólares a los funcionarios de Minneapolis, y alrededor de 211 mil dólares a la ciudad de Albuquerque, informó el CPI.

“¿Amamos a la policía o qué?” El presidente Donald Trump preguntó a una multitud que vitoreaba durante su mitin político “Make America Great Again” el 12 de octubre de 2019, en Lebanon, Ohio.

“¡Gracias, policía!” el presidente luego le dijo a los oficiales, a quienes llamó “héroes”.

Pero cuando el ayuntamiento de Lebanon envió a la campaña de Trump una factura de $16,191 por costos de policía y otros costos de seguridad pública asociados con su evento, Trump no respondió. La campaña de Trump también ignoró los recordatorios de seguimiento de los funcionarios de Líbano para cubrir la suma, lo suficientemente rica como para financiar toda la fuerza policial durante casi dos días en esta modesta ciudad de 21 mil habitantes, entre Dayton y Cincinnati.

Al menos otros nueve gobiernos municipales, desde Mesa, Arizona, hasta Erie, Pensilvania, aún esperan que Trump pague las facturas relacionadas con la seguridad pública que le enviaron a su comité de campaña presidencial en relación con sus mítines políticos, según entrevistas con funcionarios locales y registros municipales obtenidos por el Centro para la Integridad Pública.