Debaten en Corte si el Río Grande es navegable

Austin— En los argumentos finales sobre si Texas debe retirar las boyas del Río Grande –el denominado “muro acuático”– en espera del resultado de la demanda federal, ambas partes presentaron determinaciones marcadamente diferentes sobre si el tramo del río es navegable y no estuvieron de acuerdo sobre si la cadena de dispositivos de 1,000 pies que flotan cerca de Eagle Pass desde mediados de julio interrumpe el tráfico real de embarcaciones, reporta el periódico Austin-American Statesman.

El Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos y los abogados de la Oficina del Gobernador Greg Abbott y del Estado de Texas presentaron el viernes sus argumentos finales sobre si las boyas deben ser retiradas del río internacional mientras se desarrolla el caso judicial. El juez estadounidense David Alan Ezra ha dicho que emitirá su fallo lo más rápido posible, pero no ofreció un plazo.

Citando fallos judiciales anteriores, el Departamento de Justicia escribió que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos ya clasificó la sección del Río Grande en cuestión como navegable. Y el DOJ citó fallos judiciales anteriores que sugieren que un estado u otra entidad no tiene autoridad para determinar lo contrario.

“Si las aguas históricamente navegables 'van a ser abandonadas' debido a cambios en su uso o necesidad económica... corresponde al Congreso, no a los tribunales, declararlo así”, escribió el departamento: “De hecho, el Congreso ha promulgado declaraciones de 'no navegabilidad' para varias aguas, pero no para el Río Grande”.

El Estado respondió que “el presente expediente no prueba que el segmento en disputa sea navegable” porque el canal es demasiado poco profundo.

“Más bien, la ley y los hechos muestran que el segmento en disputa no es navegable”, escribió el Estado, señalando que la definición de navegabilidad del Congreso se basa en si un río es “de servicio práctico como carretera de comercio”.

Los escritos siguieron en gran medida los puntos que cada parte intentó plantear en la audiencia del martes sobre el asunto.

El Departamento de Justicia presentó la demanda porque Abbott y su administración no buscaron la aprobación del Cuerpo de Ingenieros del Ejército como parte de los esfuerzos del estado para desalentar la inmigración ilegal y combatir el tráfico transfronterizo de drogas.

La agencia federal dijo que dicha aprobación es necesaria según la Ley de Ríos y Puertos de 1899, abreviada en escritos legales como RHA.

Citando un estudio de navegabilidad de 1975 realizado por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército que sigue en uso, el Departamento de Justicia señaló que proyectos como la construcción de la presa Amistad, río arriba de Eagle Pass, pueden afectar los flujos de agua del Río Grande. Pero las embarcaciones aún pueden utilizar la sección del río en cuestión, dijo el departamento.

“Incluso con estos desvíos, el estudio encontró que los barcos de poco calado pueden navegar por el río durante períodos de flujo suficiente; esto sigue siendo cierto hoy en día, varios barcos estaban en las cercanías durante la construcción de la barrera”, escribió el departamento.

Pero el Estado de Texas señaló que el mismo estudio señala que “nunca ha habido ninguna 'navegación práctica' entre Los Gitanos. . . y El Paso”, un tramo de mil millas (mil 609 kilómetros) que incluye Eagle Pass.

El Estado también dijo que la Ley de Ríos y Puertos prohíbe estructuras como barreras, muelles, embarcaderos y mamparas, no dispositivos flotantes.

“No hay evidencia que demuestre que las boyas 'obstruyen' cualquier capacidad navegable del río; y ninguna evidencia muestra que las boyas sean 'barreras' u 'otras estructuras'”, escribió el Estado.

El Departamento de Justicia no estuvo de acuerdo.

“La evidencia indica que la barrera es una 'estructura' calificada”, escribió el departamento, señalando que un representante de la compañía que construyó e instaló las boyas testificó que los dispositivos no simplemente flotan en la superficie sino que están anclados al lecho del río.

“Cada unidad de boya incluye una pieza de acero unida por una cadena de metal a un ancla de posicionamiento de concreto que pesa alrededor de mil libras, con un total de 75 anclas de este tipo unidas a la barrera”, dijo el departamento. “La barrera no está 'suelta y a la deriva'”.

El documento también se burló de Abbott y otros funcionarios estatales diciendo que las boyas son parte del esfuerzo del estado para contrarrestar “una invasión” en la frontera.

“Como cuestión de interpretación textual, ni la inmigración ni la actividad criminal son el tipo de 'invasión' que contempla la Constitución”, escribió el departamento. “Texas no afirma estar en guerra con otra entidad política. Tampoco intenta mostrar ningún conflicto real entre su ejercicio del poder de autodefensa afirmado y la RHA”.

El Estado respondió que Ezra reprendió los esfuerzos de sus abogados durante la audiencia del martes para cuantificar el daño causado por la inmigración desenfrenada.

“A Texas no se le permitió preguntar al testigo de Estados Unidos sobre 'los 2.3 millones... de encuentros fronterizos', las '600,000... escapadas' en la frontera, 'la importación de fentanilo letal', la 'migración ilegal' o 'actividad de cártel'”, escribió el Estado mientras sugería que un fallo a favor del Departamento de Justicia desencadenaría una apelación. “No sopesar esa evidencia sería un error reversible”.