Debate Condado preservación histórica del Segundo Barrio

La Corte de Comisionados del Condado de El Paso votó 3 a 2, nuevamente con el juez, Ricardo Samaniego y con el comisionado del Precinto 2, David Stout, como los principales intercesores, para afirmar la decisión de la semana pasada que dividió al Segundo Barrio en dos distritos históricos nacionales.

En dicha propuesta, la Iglesia del Sagrado Corazón y otros edificios históricos se ubicarían dentro del Distrito Histórico Nacional del Centro propuesto en lugar del Distrito Segundo Barrio. Ese plan se basó, en parte, en una recomendación en febrero de la Oficina Estatal de Preservación Histórica.

La mayoría de los comisionados consideraron que no tenían tiempo suficiente para revisar la enmienda y comprender completamente los cambios que se buscan.

Stout presentó una versión revisada en la que numerosos edificios serían excluidos de los bordes del distrito propuesto en un intento por hacer que la solicitud sea aún más fuerte, respetando al mismo tiempo el distrito histórico y cultural.

Los comisionados también consideraron una moción para anular el voto de la semana pasada que aprobó los límites originales, pero pospusieron la acción, en lugar de eso decidieron programar una reunión especial para más adelante esta semana para revisar el tema del Segundo Barrio.

“Creo que el personal sí entiende el mapa bastante bien, pero las maneras en la que estas alternativas están propuestas no tendrán problemas, no tendríamos por qué tener problemas, es evidencia. Creo que lo que buscamos es dejarlo en claro y no tener muchos edificios dentro que no sean históricos, sino los que en verdad deben de estar”, dijo Stout en sesión regular el lunes.

La propuesta inicial en el punto 6 de la agenda del lunes haría que los comisionados del Condado de El Paso tomaran medidas para volver a trazar las líneas para el Distrito Histórico Nacional Segundo Barrio propuesto.

La segunda propuesta ajustaría los límites para incluir toda la parte Sur de Paisano en el Distrito Histórico del Segundo Barrio. Dicha petición –además de que se opone a los límites actuales y que pide a los comisionados que modifiquen su acción anterior– ha alcanzado más de mil 400 firmas.

Vince Pérez votó en contra, seguido por Carlos León, quien expresó que la información es incompleta y es necesario hacer un estudio más profundo. “En este momento, no. Concuerdo con el comisionado Pérez. Hay que esperar, es confuso”, dijo León.

Por su parte, Samaniego al momento de emitir su votación, dijo que lo positivo del resultado, es que se quedó intacta la integridad del voto de la semana pasada.

“Pienso que es un buen compromiso, por lo que voto a favor”, concluyó Samaniego.

Es imperativo mencionar que cada uno de los comentarios públicos del lunes, sin excepción, se opusieron a dividir el Segundo Barrio en dos distritos, sin influir en la decisión de los comisionados León, Pérez y Carl Robinson.

Los líderes del Condado optaron por establecer una reunión especial para el jueves o viernes para discutir aún más los límites del Distrito Histórico Nacional Segundo Barrio, por lo que el problema aún no se ha resuelto.

El Segundo Barrio se remonta a fines de la década de 1880, cuando la ciudad de El Paso estaba dividida en cuatro distritos políticos y el vecindario albergaba a la mayoría de los mexicoamericanos que vivían en esta frontera.

Su población incrementó durante la Revolución Mexicana a principios del Siglo XX, un período que convirtió al vecindario en un centro de actividad durante ese tiempo históricamente significativo.

Con centros educativos de antaño, con la primaria Aoy y la primaria Álamo, que inició servicios educativos en el año de 1916, además de la afamada Iglesia del Sagrado Corazón, áreas verdes recreativas y murales emblemáticos de El Paso.