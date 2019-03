A pesar de no contar con el personal suficiente para procesar a los cientos de migrantes que cruzan diariamente la frontera, agentes de la Patrulla Fronteriza (USBP) han llevado sus tareas al límite, al grado de tener que instalar un centro de procesamiento temporal debajo del puente Paso Del Norte.

Desde hace ya varios días, agentes de USBP fueron asignados a este campamento para custodiar a más de mil migrantes que se encuentran en el lugar, debido a que los centros de procesamiento están a su máxima capacidad.

“Es demasiado el número de personas (que llegan) para lo que nosotros podemos procesar”, dijo Ramiro Cordero, vocero de USBP.

Y es que tan solo en el mes de marzo los agentes fronterizos están por llegar a las 100 mil detenciones de migrantes que cruzan la frontera de forma ilegal.

Cifras proporcionadas por USBP indican que durante el pasado lunes, martes y la mañana del miércoles se detuvieron alrededor de 13 mil 400 migrantes.

“Y no estamos contando las personas que se entregan en los puentes, esto es solo la gente que se detiene en el área metropolitana de El Paso”, comentó.

Ya que aunque el Centro de Procesamiento de USBP Sector El Paso está a unos metros del campamento, la agencia asegura que ya no caben más personas ahí.

“Además de la gente aquí (en el campamento), hay gente adentro para ser procesada. Pero es un embotellamiento porque tampoco las otras agencias como ICE tienen la capacidad para procesar a un número tan grande de personas”, reiteró el vocero.

Pero aun ante las circunstancias, USBP trata brindarle a los migrantes la mejor atención posible en ese lugar que cuenta con tres carpas estilo militar, parecidas a las que se instalaron en Tornillo; donde los migrantes pueden llegar a quedarse algunas horas o hasta días.

“Dentro de las carpas hay camastros, tienen aire. Al exterior tienen baños, lavamanos, hay contenedores con agua que pueden tomar cuando quieran y también les damos cobijas térmicas”, explicó el vocero.

En una breve visita por el centro de detenciones temporal, El Diario de El Paso fue testigo de cómo los migrantes, en su mayoría familias centroamericanas, son procesados.

“En cada evento se les da una pulsera con los datos de cómo fueron detenidos y ahorita el agente está procesando esa información”, explicó Cordero.

Mientras algunos eran procesados, unos se formaban en la fila de la comida, mientras que otros simplemente preferían dormir aunque fuera en el suelo, ya que los camastros no son suficientes.





Servicio médico en el campamento

Cordero relató que en este centro temporal de procesamiento se cuenta con doctores y paramédicos, que revisan a los migrantes cuando llegan.

Ya que de acuerdo con el propio Kevin McAleenan, Comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), se han detectado en los migrantes algunas enfermedades como influenza, varicela, entre otras.

Lo cual obligó a USBP a mover a sus agentes de sus puestos en la frontera para poder trasladar a los migrantes al hospital a recibir atención médica.

“Estos migrantes llegan con enfermedades que tienen que ser atendidas, no podemos solo procesarlos como si estuvieran completamente sanos y eso requiere personal porque un agente los tiene que escoltar (al hospital)”, comentó Cordero.





Preocupa la seguridad en la frontera

Debido al arribo masivo de migrantes a esta frontera, USBP se ha visto en la necesidad de remover a agentes de los puntos de revisión para ayudar con el procesamiento de estas personas, lo cual vulnera la frontera.

“Nuestra misión es resguardar las fronteras, pero en el momento que estamos poniendo atención en otras cosas que no son tareas policiacas, estamos dejando vulnerables algunas áreas de la frontera”, dijo Cordero.

Pero aun con esta reasignación de agentes de USBP, el comisionado McAleenan advirtió que 750 agentes de CBP serán removidos de las los puentes internacionales para auxiliar a la Patrulla Fronteriza.

Por lo que esta agencia pide al congreso actuar y reformar las leyes migratorias que fueron creadas hace aproximadamente 60 años.

“Ahora tenemos que lidiar con familias y niños no acompañados de países centroamericanos y eso complica el proceso y lo embotella, porque esas leyes ya no aplican con lo que estamos viviendo”, aseguró.

El vocero agregó que si no se toman acciones para ayudar a agilizar los procesos para las personas que buscan asilo político, USBP se verá en la necesidad de liberar migrantes en las calles de la ciudad.

“No sabemos cuándo, tal vez hoy o mañana pero esta agencia va a tener que soltar gente porque no tenemos otra opción. No lo queremos hacer, porque no es lo correcto, pero tendremos que hacerlo”, concluyó.