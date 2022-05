DEA, en alerta por ola de sobredosis

Una serie reciente de sobredosis de drogas, incluidas dos muertes, llevó a la oficina de El Paso de la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos a emitir un boletín de seguridad durante el fin de semana del Memorial Day advirtiendo sobre el posible aumento de los peligros de los opioides sintéticos.

Dos hermanos murieron por sobredosis de drogas en una casa en el Noreste de El Paso el lunes 23 de mayo. Después, esa misma semana, nueve personas en la región fueron hospitalizadas con síntomas de sobredosis de drogas en un período de 36 horas, dijeron funcionarios de la DEA en un comunicado.

Agregaron que las sobredosis probablemente fueron causadas por drogas mezcladas con un opioide sintético como el fentanilo.

“Tomamos la decisión de emitir la alerta sólo por precaución, para que las personas sepan que estamos viendo lo que sospechamos -aún no se ha confirmado-, pero sospechamos que hay algún tipo de opioide sintético mezclado”, dijo el vocero de la DEA, Carlos Briano.

El administrador de un programa de recuperación de adicciones de El Paso compartió las preocupaciones de la DEA sobre el aumento del uso de drogas que incluyen fentanilo, a menudo sin el conocimiento del usuario.

“Estamos recibiendo mucha gente que está entrando, en muy mal estado debido al fentanilo. El fentanilo es demasiado barato y ahora se mezcla con casi todo”, dijo Adán Domínguez, gerente del Proyecto Punto de Partido, un centro de crisis de opioides abierto las 24 horas, ubicado al Este del Centro de El Paso.

Los datos sobre sobredosis de drogas en El Paso son, en el mejor de los casos, irregulares. Pero todos los números disponibles apuntan a un problema que empeora.

En 2021, el Departamento de Bomberos de El Paso utilizó Narcan -el nombre comercial del Naloxone HCI, un medicamento para revertir la sobredosis- 531 veces, un promedio de poco más de 44 veces por mes. La cifra representa un aumento del 24 por ciento con respecto a 2020 y del 52 por ciento con respecto a 2019.

La creciente presencia de fentanilo, un opioide sintético, ha sido un factor clave del problema de sobredosis de El Paso, dijeron Briano y Domínguez.

La Oficina del Médico Forense del Condado de El Paso informó de 64 muertes por sobredosis de fentanilo en 2021, un promedio de 5.3 decesos por mes. De nuevo, un aumento del 45 por ciento con respecto a 2020 y un salto del 256% con respecto a 2019.

El fentanilo, que es unas 50 veces más potente que la heroína, es muy barato de fabricar. A menudo, los traficantes de drogas lo mezclan con otras sustancias como la heroína, la metanfetamina, la cocaína o la mariguana para ofrecer un “subidón” más intenso.

China fue inicialmente la principal fuente de fentanilo ilícito en los Estados Unidos a través de envíos por correo, dijeron los investigadores. Pero, cada vez más, el fentanilo se produce en México utilizando precursores químicos fabricados en China, y los cárteles de la droga lo trafican a Estados Unidos.

“Aumenta el 'subidón', pero también aumenta severamente el riesgo y la adicción”, dijo Domínguez.

“Su uso es mucho más común y la gente está cayendo en esa trampa, especialmente aquellos que realmente no están tomando la precaución de mirar antes de cruzar la calle, antes de tomar la droga. Simplemente son severamente adictos y no pueden detenerse, así que no harán preguntas”, dijo.

El Proyecto Punto de Partido ha distribuido 10 mil dosis de Narcan a personas con adicciones, lugares donde la gente va a consumir drogas y a policías y agentes del Sheriff de El Paso. Se informó que alrededor de 100 de esas dosis se usaron el año pasado, pero Domínguez dijo que esa es una imagen incompleta por temor a alertar a la Policía.

“El miedo a la investigación hace que la recopilación de datos sea extremadamente difícil. Realmente trabajamos para establecer una relación de confianza con las personas que conocemos, especialmente en las calles y ver si nos pueden informar si lo han usado”, dijo.

“Tuvimos un hotel en el Noreste donde tuvimos siete casos en una semana. Sí informaron porque nos llamaron en pánico para obtener más Narcan”, dijo Domínguez.

El Proyecto Punto de Partido utiliza un método de reducción de daños que se enfoca en lograr que las personas con adicciones reciban tratamiento, al mismo tiempo que trata de mantenerlas más seguras mientras consumen drogas.

Una técnica de reducción de daños es que las personas que consumen drogas primero realicen una prueba de detección de fentanilo mediante el uso de tiras reactivas de bajo costo. Pero Proyecto Punto de Partido ha sido advertido que no proporcione tiras reactivas porque podría infringir la ley de Texas, dijo Domínguez.

“Originalmente comenzamos a distribuir tiras de prueba de fentanilo, pero también nos pusieron en alerta de que puede considerarse parafernalia”, dijo.

Domínguez dijo que las personas pueden pedir tiras reactivas por correo.

Si bien su enfoque es lograr que las personas con adicciones reciban tratamiento, Domínguez también dijo que las personas que usan drogas pueden tomar medidas para evitar una sobredosis fatal.

“Estamos tratando de educar a las personas para que no lo consuman solo, no los usen al mismo tiempo, prueben uno y luego el otro, si todo es seguro, tengan Narcan a su lado”, dijo.