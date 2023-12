De UTEP a Houston Chronicle: El Ascenso de Ale Matos

La ex alumna de UTEP, Alejandra Matos, está causando sensación como la primera editora gerente latina del Houston Chronicle, el periódico más grande de Houston, Texas. Liderando la estrategia de audiencia y contenido del Chronicle, también es la primera latina en unirse a la cabecera del reconocido periódico, o a los principales editores de la publicación, en la historia del periódico.

“Ale Matos es la definición de excelencia de UTEP”, dijo Richard Pineda, Ph.D., profesor asociado, quien enseñó a Matos durante su estancia en UTEP. “Como estudiante universitaria, abordó cada clase y cada tarea con un enfoque láser y una intensidad tremenda. Incluso en su primer año en UTEP, estaba absolutamente convencido de que iba a tener una carrera exitosa en periodismo”.

Matos sentó las bases de su carrera en UTEP, donde se graduó con su Licenciatura en Periodismo Multimedia en 2012. Como periodista en ciernes, completó pasantías todos los veranos durante su educación universitaria, incluso en el Star Tribune en Minneapolis, Minnesota, donde Más tarde obtuvo su primer trabajo de tiempo completo después de graduarse.

“Salir a la sala de redacción y a la comunidad es lo más importante que puedes hacer... Realmente me preparó cuando conseguí mi primer trabajo en un lugar donde hice prácticas mientras estaba en UTEP”, dijo Matos.

Matos siempre supo que quería ser periodista. Después de su paso por el Star Tribune, pasó a trabajar para publicaciones como el Washington Post, el New York Times y otras publicaciones conocidas.

“Ella reconoce que está estableciendo el estándar para las latinas y no tiene miedo de aspirar a las estrellas, trabajando lo más duro posible en el camino. Ha desarrollado sólidas habilidades como mentora y no me sorprende que haya sido seleccionada para este puesto. Predigo que será transformadora para el Houston Chronicle”.

Comenzó en el periodismo, incluso en su nuevo hogar en el Houston Chronicle, cubriendo educación y política en Texas antes de trabajar en el equipo de desarrollo de contenido de Wirecutter, el sitio web de recomendación de productos del New York Times. Pero después de unos años allí, anhelaba volver a las noticias locales y continuar con su pasión por el desarrollo de audiencias. Aterrizó en Hearst Newspapers, apoyando al San Francisco Chronicle y al San Antonio Express-News con sus estrategias de audiencia.

Todo esto la llevó a conseguir el papel de sus sueños en el Houston Chronicle.

“Uno sueña con esto durante muchos años y que suceda, es un poco humillante pero también muy emocionante”, dijo Matos.

En su nuevo cargo, Matos liderará los equipos de desarrollo de audiencia del Chronicle, así como su equipo de política, equipos meteorológicos y equipos de datos con sede en Austin, lo que le permitirá unir su amor por los informes, los datos y la conexión con las audiencias.

“Trabajamos muy duro para conectarnos con nuestros lectores y asegurarnos de que comprendan la comunidad en la que viven, los problemas que enfrentan todos aquí, y estoy muy emocionado de poder hacer llegar esto a más personas“, dijo Matos. “Hay muchas noticias provenientes de Houston y Texas, y realmente poder contar historias para la comunidad y para nuestra audiencia es realmente emocionante”.