De último minuto, abarrotan tiendas en busca de regalos

En medio de las prisas, la lluvia y el frío cientos de consumidores abarrotaron las diversas tiendas minoristas y las establecidas en la zona Centro de la ciudad para realizar las ya tradicionales compras de última hora para la celebración de la Navidad.

A pocas horas de que la población festeje y se reúna con la familia para esperar la llegada del Niño Dios, los establecimientos comerciales lucieron con vasta clientela de ambos lados de la frontera durante todo el día.

“Pues mire, aquí como todo buen mexicano buscando los regalos para esta Nochebuena”, dijo Luis Estrada mientras recorría los pasillos de la minorista Target, ubicada en Montwood y George Dieter, en el Este de la ciudad.

Él, como el resto de los clientes, se encontró con anaqueles semivacíos, lo que dificulta un poco la selección de los artículos deseados.

“Ando buscando artículos para el hogar pero ya todo está muy escogido”, dijo Aurora Muñoz mientras le daba vuelta a los pasillos para ver qué producto le llamaba la atención.

Uno de los pasillos más socorridos por los usuarios fue el del área de juguetería, donde también los aparadores lucían despejados.

Entre los artículos más solicitados por los parroquianos están la ropa, juguetes, calzado, aparatos electrónicos, alimentos, bebidas alcohólicas y decoración, esta última ya con descuentos por arriba del 50 por ciento por ser mercancía que va de salida de la temporada.

Al igual que en las tiendas de todo el país, millones de compradores saturan los comercios en busca del regalo perfecto, no obstante al final tienen que comprar lo que encuentren, afirman los especialistas, que aseguran que las compras se han reducido hasta en un 40 por ciento debido a los estragos de la pandemia y la economía.

Sin embargo en un recorrido realizado por El Diario de El Paso el sábado por la tarde-noche se observó gran tráfico en los estacionamientos de los centros comerciales como Cielo Vista, Fountains at Farah y The Outlet Shoppes at El Paso.

Largas filas de automóviles provocaron caos a la entrada y calles adyacentes de las negociaciones. “No hay espacio, todos los cajones de estacionamiento están ocupados”, dijo uno de los guiadores que esperaba en fila.

Y es que con la Navidad a la vuelta de la esquina muchos de los compradores esperaron hasta el último momento para recorrer las tiendas y adquirir los presentes que repartirán a sus seres queridos hoy a la medianoche.

A muchos de ellos les resultó atractivo ya que se encontraron con diversas especiales. “Este perfume lo había visto antes a un precio mayor y ahora me lo encuentro, por suerte, con un 40 por ciento de descuento… ¡wow!, lotería”, dijo uno de los clientes que visitó una sucursal de Ross for Less, situada en el Este de la ciudad.

Aunque a muchas personas no les gusta dejar las cosas para el último momento, Rossina Alcántara tuvo que esperar a realizar sus compras debido al cúmulo de trabajo que enfrentó en la última semana.

“Hubo mucho trabajo y me quedaba horas extras por eso vengo hasta este momento”, dijo la madre de familia que acudió a Walmart para comprar los últimos regalos para sus dos hijos, de 9 y 11 años. Y comprar los alimentos faltantes para la cena de Navidad.

De acuerdo a los comerciantes, entre su clientela no faltó la comunidad mexicana, que desde el arranque de las ventas pre navideñas ha estado presente.

“Nosotros apreciamos mucho la confianza y lealtad de los consumidores mexicanos que vienen de diferentes ciudades de la República Mexicana, en especial de Cd. Juárez y Chihuahua. Serán siempre bienvenidos”, expresó uno de los empleados de una tienda de ropa establecida en Cielo Vista.

Señaló que aunque el empresariado mexicano ha instaurado agresivas campañas de venta como el Buen Fin, a nivel local se hace lo propio y al final del día el mercado es amplio, y hay para todos. “Como nuestros colegas mexicanos, buscamos siempre dar un buen servicio y ofertas atractivas a nuestros clientes y al final ellos deciden dónde comprar”, dijo el trabajador mientras atendía a uno de los consumidores.

Empero no sólo los clientes acudieron de última hora a las tiendas minoristas locales de manera presencial, hubo otros que lo hicieron a través de Internet para aprovechar las ofertas en línea, más antes de la Nochebuena.

jtorres@diariousa.com