De la granja a la mesa: ¿dónde encontrar producto de EP?

Cada semana, en un almacén en el Centro de El Paso, los trabajadores de Desert Spoon Food Hub empacan cajas de cartón con frutas y verduras de temporada cultivadas desde Socorro, Texas hasta Monticello, Nuevo México.

Desert Spoon es la única empresa con sede en El Paso que ofrece agricultura apoyada por la comunidad, o CSA, un modelo de suscripción para productos locales. Las granjas y los vendedores de toda el área ofrecen una variedad de alimentos si desea comprar productos locales para las fiestas. Y si tiene ganas de donar, las organizaciones sin fines de lucro ofrecen formas de donar o ser voluntario en el jardín.

Esta no es la guía definitiva para todos los pequeños productores de la región, pero aquí hay una muestra de dónde puede encontrar alimentos cultivados localmente en granjas familiares, huertos comunitarios y proveedores de CSA.

---

Aldana Farms

Lucia Aldana dirige una tienda de regalos y un puesto agrícola en Chaparral, Nuevo México, abierta los sábados de 9 am a 12 pm. El puesto de la granja ha vendido chiles, granadas y tomatillos, entre otras frutas y verduras, además de huevos frescos. Aldana Farms también suministra a Desert Spoon Food Hub.

Ubicación: 648 Hermosa Dr., Chaparral, Nuevo México

Sitio web: Aldana’s Farm Stand en Facebook

---

Bodega Loya y Growing With Sara Farm

El esposo y la esposa Ralph y Marty Loya crecieron a lo largo de Mission Trail en Socorro y se hicieron cargo de la granja de más de 100 años de antigüedad de los padres de Marty. Muchos de sus cultivos tienen una conexión personal con ellos, desde las higueras plantadas por la madre de Marty hasta el maíz heredado de generación en generación en la familia de Ralph.

Growing with Sara suministra las cajas CSA de Desert Spoon Food Hub y La Semilla Food Center, así como su tienda agrícola Bodega Loya, abierta de viernes a domingo. En el terreno también hay una cafetería, Cafecito, donde los artistas locales pueden vender su trabajo.

Ubicación: 10257 Socorro Road, Socorro, Texas

Sitio web: gwsfarm.com

---

Desert Spoon Food Hub y Spoon Flower Grocery

Esta organización sin fines de lucro opera tanto una CSA como una pequeña tienda física llamada Spoon Flower Grocery en el Centro de El Paso. Dirigida por Patsy Terrazas-Stallworth y sus hijas, Vanessa Brady y Adriana Clowe, la empresa trabaja con agricultores de las regiones y normalmente entrega más de 100 cajas por semana a través de varios programas.

El chef de El Paso, Mateo Herrera, suele tener una panadería temporal en la tienda de alimentos. Además de visitar la tienda, las personas pueden visitar el sitio web de la organización sin fines de lucro para pedir una caja CSA y agregar artículos adicionales, como productos básicos para la despensa.

Ubicación: 1714 Yandell Dr., El Paso

Sitio web: desertspoonfoodhub.org

---

De Colores Farms

Yvonne Díaz cultiva hortalizas en una pequeña parcela en el sur de Nuevo México, así como maíz mexicano de junio con Antonio Lara, profesor de química jubilado de la Universidad Estatal de Nuevo México. De Colores Farms suministra verduras para las cajas CSA de La Semilla Food Center y Desert Spoon Food Hub, y maíz al chef Mateo Herrera, quien elabora tortillas, tamales y pasteles.

Ubicación: Berino y Las Cruces, Nuevo México

Sitio web: instagram.com/decoloresfarms

---

Desierto Verde

Este invernadero cultiva microvegetales, como brotes de girasol y amaranto rojo, en el este de El Paso. Pequeños, pero llenos de nutrientes, los ‘microgreens’ pueden realzar ensaladas, tacos, batidos, sopas y otros platos. Las personas pueden comprar microvegetales en línea para recogerlos o entregarlos. Desierto Verde también ofrece programas locales de CSA.

Ubicación: 1500 Likins Dr., El Paso

Sitio web: desiertoverde915.square.site

---

Full Circle Mushrooms

La fundadora Ximena Zamacona comenzó a experimentar con el cultivo de hongos en la granja familiar de nueces de su esposo en 2019. Desde entonces, el proyecto se ha convertido en un equipo que cultiva alrededor de 450 libras de hongos por semana, incluidos ostras, shitake, melena de león y castañas.

Puede encontrar sus hongos en el mercado de agricultores de Las Cruces los sábados, así como en Bodega Loya en Socorro y Spoon Flower Grocery en El Paso. Consulte su sitio web para obtener una lista completa de dónde encontrarlos.

Ubicación: La Mesa, Nuevo México

Sitio web: fullcirclemushrooms.com

---

O.G. Farms

El ex paisajista de El Paso, André Gutiérrez, rota cultivos en tierras que comparte con su padre, quien maneja ganado. Sigue principios orgánicos y se especializa en frutas y verduras que pueden prosperar en condiciones secas, como los melones tigger. Sus productos se pueden encontrar a través de La Semilla Food Center y Desert Spoon Food Hub.

Ubicación: Anthony, Nuevo México

Sitio web: instagram.com/og_farms

---

Planty for the People y One Grub Community Diner

Adriana Wilcox dirige Planty for the People, una extensión educativa sin fines de lucro de One Grub Community Diner, un restaurante vegano dirigido por su esposo, el chef Roman Wilcox. Planty for the People enseña a la gente cómo cultivar alimentos con prácticas orgánicas en el desierto e incluye un jardín fuera del restaurante El Paso, que Adriana y sus voluntarios mantienen.

Se pueden comprar algunos productos en el frigorífico para llevar del restaurante. Los sábados, el restaurante alberga un mini mercado de agricultores. La organización sin fines de lucro también vende semillas.

Ubicación: 901 Arizona Ave., El Paso

Sitio web: onegrubcommunity.com

---

Ramirez Pecan Farm

Este huerto de nueces de 10 acres en Clint, Texas, en las afueras de El Paso, organiza eventos populares durante todo el año, incluido un festival navideño anual para recoger nueces frescas. La familia Ramirez compró la granja de nueces pecanas en 2001. Además de administrar el huerto y vender nueces pecanas en su tienda, la familia también vende postres, como pasteles de nueces pecanas y batidos.

Ubicación: 13709 North Loop, Clint, Texas

Sitio web: ramirezpecanfarm.com

---

La Semilla Food Center

Esta granja sin fines de lucro en el sur de Nuevo México tiene una suscripción a CSA y un componente educativo, desde eventos de cocina hasta campamentos para jóvenes. La Semilla Food Center utiliza prácticas orgánicas y enfatiza la salud del suelo minimizando la labranza y cultivando cultivos de cobertura para reponer el nitrógeno. La Semilla Food Center también ofrece pasantías para agricultores en ciernes. Puede comprar una caja CSA en línea para entrega o recogida.

Ubicación: Anthony, Nuevo México

Sitio web: lasemillafoodcenter.org

---

Sun City Roots

Esta granja hidropónica de interior en el este de El Paso se especializa en cultivar una amplia variedad de microvegetales sin pesticidas, herbicidas ni fungicidas. La hidroponía es una técnica para cultivar plantas en una solución nutritiva a base de agua en lugar de tierra. Los microvegetales incluyen zarcillos de guisantes de olor, cebolla de Tokio y rábano rambo. La gente también puede comprar verduras mixtas. Visite el sitio web de Sun City Roots para realizar un pedido para recogida o entrega.

Ubicación: 1531 George Dieter Dr., El Paso

Sitio web: suncityroots.square.site

---

Taylor Hood Farms

Shahid Mustafa cultiva frutas y verduras en una parcela de 2.5 acres compartida con una residencia de artistas en La Unión, Nuevo México, justo al oeste de El Paso. Con Taylor Hood Farms, que lleva el nombre de sus antepasados, Mustafa continúa la tradición agrícola de sus bisabuelos en el sur. Él y Lindsey McKee dirigen talleres sobre agricultura regenerativa para enseñar a la gente sobre la conexión entre la salud del suelo y la salud humana. Puede comprar una caja de CSA para entrega a domicilio en línea, así como jabón de leche de cabra.

Ubicación: La Unión, Nuevo México

Sitio web: taylorhoodfarms.com

---

Tierra es Vida Community Farm

Esta granja comunitaria de un acre es un proyecto de La Mujer Obrera, una organización de participación cívica fundada en 1981 por activistas chicanas en El Paso. Los voluntarios de fin de semana ayudan a mantener la finca, que proporciona alimentos en el barrio de Chamizal. El grupo vende comida en días selectos en Café Mayapán, un restaurante mexicano que es parte de la organización.

Ubicación: Café Mayapán, 2000 Texas Ave., El Paso

Sitio web: mujerobrera.org

---

Wolf Dragon Farm

Esta pequeña granja en West El Paso ofrece ‘microgreens’ y jugo recién exprimido. Los cultivos típicos incluyen brotes de girasol, brotes de remolacha y pasto de trigo. Puede encontrar productos de Wolf Dragon Farm todos los domingos en Upper Valley Farmers Market. Las recogidas de fin de semana también están disponibles mediante pedidos en línea.

Ubicación: 1140 Ada Lane, El Paso

Sitio web: wolf-dragon-farm.square.site