Dariana, ¿la víctima fatal más joven del Covid aquí?

Una familia de El Paso esperaba los resultados de la prueba Covid-19 de su hija de 19 años mientras hacía los arreglos para su funeral.

Dariana Rubio tenía problemas para respirar el lunes por la tarde, después de varios días experimentando síntomas parecidos a un resfriado.

“Comenzó como un resfriado”, dijo María Rubio, la madre de Dariana. “Un día se sentía bien, al día siguiente se sentía un poco enferma, luego al día siguiente se sentía bien, y al día siguiente se sentía enferma, hasta el lunes cuando se despertó diciendo que batallaba para respirar”.

Fue entonces cuando María dijo que llamaron a una ambulancia para llevar a su hija a la sala de emergencias.

“Bueno, me sentí horrible y estaba llorando por ella, pero ella me decía: ‘Mamá, no llores, no llores’. No quería verme llorar, pero estaba muy afectada de verla tan enferma”, dijo María.

María dijo que su hija estaba alerta y consciente cuando llegó la ambulancia para llevarla al hospital, pero su condición empeoró rápidamente.

“Su corazón se había detenido a medio camino. Sucedió muy rápido, muy rápido”, dijo María.

María dijo que los médicos le informaron que Dariana había sufrido complicaciones por Covid-19 debido a su asma. Ella dijo que su hija fue examinada para detectar Covid-19 el 8 de julio después de que un conocido dio positivo, pero no han recibido los resultados de la prueba. Si sus resultados fueran positivos, Dariana sería la persona más joven en morir por Covid -19 en El Paso.

La familia obtuvo los resultados de la prueba Covid-19 para su hija el 23 de julio, aproximadamente 15 días después de que Dariana se hiciera la prueba y tres días después de que ella ya había muerto. María dijo que los resultados no fueron concluyentes.

Dariana fue diagnosticada con asma cuando tenía ocho meses de edad. Debido a su enfermedad respiratoria, María dijo que su hija había sido muy cuidadosa para evitar la exposición al coronavirus potencialmente mortal.

“Ella fue muy cautelosa. Incluso se enojaba conmigo o con su hermana porque no nos estábamos cuidando adecuadamente”, dijo María.

De acuerdo con la Fundación de Asma y Alergia de América, las personas con asma de moderada a severa pueden tener un mayor riesgo de enfermarse gravemente por Covid-19. Las muertes debidas sólo al asma son raras, especialmente entre niños y adultos jóvenes, según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades.

“Ahora mismo puedo ser fuerte, pero hay momentos en que estamos completamente devastados. Hay veces que ayudo a mi esposo e hija. Luego hay momentos en que me ayudan”, dijo María.

La portavoz de la Ciudad de El Paso, Laura Cruz-Acosta, dijo que las muertes que implican complicaciones de Covid-19 se clasifican como muertes debido al nuevo coronavirus. A menudo lleva semanas de investigación para que la Ciudad clasifique una muerte como relacionada con Covid.

El Paso había reportado 218 muertes por Covid-19 hasta el viernes. La muerte confirmada más joven de Covid-19 en la ciudad fue una mujer de unos 20 años.

Dariana se graduó en 2019 de Canutillo High School, donde jugó en el equipo de softbol. María dijo que su hija soñaba con ser enfermera. Ella dijo que está compartiendo la historia de su hija para que los adultos jóvenes estén más conscientes de lo que está sucediendo.

“Muchas veces los jóvenes piensan que no les pasará simplemente porque son jóvenes y creen que tienen toda la vida por delante. Sí, tienen toda una vida por delante, pero necesitan cuidarse, protegerse”, dijo María.

Angel Gómez, cofundador de Operation HOPE, ha estado ayudando a familias como los Rubio durante la pandemia de Covid-19.

“Ésta es la familia número 149 a la que ayudamos con los arreglos del funeral debido a Covid”, dijo Gómez. “Cuando me llaman y dicen que sólo juntaron 900 o mil dólares o lo que sea, entonces intervenimos nosotros”.

Gómez dijo que habló con las funerarias en febrero para establecer una tarifa que ayudara a las familias afectadas por Covid-19.

“Se está volviendo preocupante y triste porque velábamos a personas de 80, 70, 75, 60 años, ahora son jóvenes de 31, 42, 19 años”, dijo Gómez.

A Dariana le sobreviven su madre, su padre y una hermana de 17 años.