Dará la cara ante Corte asesino de Walmart

El acusado de matar a 22 personas durante el tiroteo masivo del 3 de agosto en un Walmart de El Paso será presentando ante corte por primera vez la próxima semana.

Patrick Wood Crusius, de 21 años, enfrenta cargos por homicidio capital y tendrá una audiencia de lectura de cargos el 9 de octubre a las 8:30 de la mañana en la Corte de Distrito 409 del Condado de El Paso, bajo la jurisdicción del juez de Distrito Sam Medrano.

Luego de esta audiencia, se presentará a una segunda el 7 de noviembre del 2019 en punto de las 2:00 de la tarde en el mismo tribunal, de acuerdo con documentos en poder de El Diario de El Paso.

En los documentos de corte se menciona a las víctimas mortales y a los heridos, así como una lista adicional de testigos, que asciende a por lo menos 54 personas, cuyos datos no han sido revelados.

El caso de Crusius fue transferido al juez Medrano después de que la jueza Angie Juárez Barill se recusó del caso de asesinato capital contra el principal sospechoso del atentado.

Medrano es conocido por también haber enjuiciado a varios individuos acusados de homicidio, como Daniel Villegas, quien fue exonerado en octubre del 2018 luego de llevar una acusación de homicidio capital en sus hombros por 25 años.

Juárez Barill anunció su renuncia al caso de asesinato capital de Patrick Crusius en un comunicado emitido una semana después de que fuera asignada por el Consejo de Jueces.

“El 17 de septiembre de 2019, al final de la tarde, me notificaron que me asignaron el caso de Patrick Wood Crusius. En todos los casos, cada juez debe considerar si hay alguna razón por la cual tal asignación no puede ser aceptada. Estas son las mías”, declaró en un comunicado Juárez Barill. “Conocía a uno de los fallecidos y a su familia”, agregó.

Primera aparición después del tiroteo

Esta será la primera aparición del supuesto perpetrador en la corte pública desde el tiroteo. Crusius fue arrestado minutos después de que abriera fuego contra 48 personas en el Walmart cerca del centro comercial Cielo Vista, de los cuales 22 perdieron la vida y 26 resultaron heridos.

De acuerdo con la declaración de arresto, Crusius le dijo a los oficiales que buscaba dispararle a “mexicanos” en el ataque armado, por lo que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) ha decidido llevar el caso como un ataque de odio y un caso de terrorismo interno.

Chihuahuense, la primera víctima

Los nombres de las víctimas mortales fueron incluidos en su acusación, con el nombre de María Eugenia Legarreta –víctima originaria de Chihuahua– en ser el primero en nombrarse, ya que, de acuerdo con la investigación, la mujer fue la primera en recibir los disparos del arma semiautomática de Crusius, dejándola sin vida en la escena.

Este jueves se cumplen dos meses

A dos meses del ‘sábado negro’, El Paso sigue llorando a sus muertos, y el miedo, el coraje y la decepción se han apoderado de varios de sus residentes.

“Sí es difícil, ya no sale uno sin pensarle dos veces. Y más cuando de ir a la tienda se trata”, dijo Gloria Esparza, residente del Valle Bajo de El Paso.

Crusius, descrito como un hombre blanco de 6 pies de alto, ojos y cabello color café, entró a Walmart el pasado 3 de agosto y con un AK-47 disparó en contra de los clientes.

Poco más de 2 mil personas se encontraban ese día en la tienda, dejando decenas de heridos y más de una veintena de muertos.

‘Yo soy el tirador’

El día del atentado, oficiales del Departamento de Policía de El Paso acudieron en respuesta a una llamada de emergencia al 7101 Gateway West por ‘desorden público’ alrededor de las 10:39 de la mañana del sábado 3 de agosto, pero a los pocos segundos el reporte incrementó a ‘tirador activo’ en progreso dentro de la tienda, declara el documento de arresto de Crusius.

“Cuando los oficiales llegaron a la escena, observaron múltiples víctimas muertas, sin muestras de signos de vida”, se lee en la declaración de arresto del tirador.

Elementos de los Rangers del Departamento de Seguridad Pública de Texas que viajaban a la escena del tiroteo en vehículos sin identificaciones, pero con luces y sirenas de emergencia activadas, observaron un vehículo al frente en la intersección de Viscount y Sunmount que se detuvo en el carril para dar vuelta a la izquierda.

“Agentes y oficiales de Policía observaron a un hombre (acusado) salir del vehículo con sus manos arriba en el aire y decir en voz alta a los agentes: ‘Yo soy el tirador’”, establece la declaración.

