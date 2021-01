Dar respuesta al Covid-19, prioridad de gobierno entrante

Armando Vela/El Diario de El Paso / Los miembros del consejo y el nuevo alcalde hablaron en entrevista sobre los temas a tratar en los primeros meses del año

Con un llamamiento abrumador de los votantes para un cambio de liderazgo al frente de la ciudad, muchos representantes del Concejo Municipal de El Paso esperan avanzar en el Año Nuevo al concentrar los esfuerzos para continuar luchando contra el Covid-19, entre otras prioridades.

El ex alcalde Oscar Leeser ganó más del 79 por ciento de la segunda vuelta del 12 de diciembre para derrocar al titular Dee Margo. Sin embargo, tres de los cuatro titulares del Concejo Municipal en la boleta electoral de este otoño, los representantes Alexsandra Annello, Cassandra Hernandez y Henry Rivera, fueron reelegidos. El representante municipal Sam Morgan, quien enfrenta cargos de violencia doméstica por delitos graves y menores, perdió su candidatura a la reelección ante el oficial de policía retirado Joe Molinar.

Mientras la pandemia de Covid-19 devastaba la comunidad, Margo estaba en desacuerdo con algunos representantes de la ciudad, incluidos los tres reelegidos por los votantes, sobre la respuesta de la ciudad a la pandemia. Margo entabló discusiones acaloradas con algunos de los miembros del consejo, a veces lanzando insultos.

El Paso Matters se acercó al alcalde electo y a los miembros del consejo que dirigirán la ciudad a partir del 5 de enero para averiguar cuáles serán las prioridades para los primeros meses de 2021.

Rivera y las representantes de la ciudad Isabel Salcido y Claudia Lizzette Rodríguez no respondieron a las solicitudes de entrevistas de El Paso Matters. La representante de la ciudad Cissy Lizarraga no respondió a una solicitud de entrevista, pero envió una declaración por correo electrónico. Salcido, Rodríguez, Lizarraga y Morgan se pusieron del lado de Margo en la respuesta de la ciudad al Covid-19.

Los funcionarios electos que respondieron dijeron que la respuesta de la ciudad al Covid-19 probablemente dominará los primeros meses del año.

Las prioridades del nuevo alcalde

Leeser, quien se desempeñó como alcalde de 2013 a 2017, dijo que lidiar con el Covid-19 y unificar el Concejo Municipal será fundamental. También señaló la necesidad de involucrar a otros líderes de la región, incluidos los de Nuevo México, Juárez y a nivel estatal y federal.

“Espero unir la voz y asegurarme de que nuestros ciudadanos sientan que tienen representación en su comunidad”, dijo Leeser.

Dijo que, si todos trabajan juntos y si se distribuyen más fondos federales, el gobierno de la ciudad podrá servir mejor a los socorristas, los trabajadores de la salud, las familias y los propietarios de pequeñas empresas al asegurarse de que los fondos se distribuyan de manera equitativa.

“Hay tantas familias hoy en día que están luchando. Hay alrededor de 130 mil personas en las filas de alimentos cada semana, por lo que debemos asegurarnos de usarlo correctamente”, dijo Leeser.

Leeser, quien también hizo campaña a favor de la reforma del rol del administrador de la ciudad, dijo que una de las prioridades también será revisar esas responsabilidades.

“A medida que obtenemos una oficina, debemos analizar algunas de las responsabilidades del administrador de la ciudad y ver cómo podemos asumir algunas de esas responsabilidades y trasladarlas al Concejo Municipal y a la oficina del alcalde”, dijo Leeser. “Pero espero trabajar con todos, y luego tener un comité de ciudadanos para revisar las nuevas enmiendas a los estatutos a medida que avanzamos”.

La forma de gobierno del consejo-administrador, también conocida como la forma de gobierno del administrador de la ciudad, fue aprobada por los votantes en 2004. La estructura está diseñada para simplificar la gestión del personal y los departamentos de la ciudad al permitir que un administrador de la ciudad ejecute las políticas desarrolladas por el consejo de la ciudad.

Los votantes tendrían que aprobar cualquier cambio en la forma de gobierno del administrador de la ciudad.

Más transparencia sobre los brotes de Covid-19

Otros temas que Leeser dijo que quiere que el Concejo Municipal revise es hacer pública información más específica sobre dónde están ocurriendo los brotes de Covid-19. Margo y sus cuatro aliados del consejo bloquearon regularmente la divulgación de información sobre negocios, hospitales, centros de detención y oficinas gubernamentales específicos con brotes de Covid-19.

Un fallo del fiscal general de Texas también permitió a la ciudad retener la información, aunque un experto en registros abiertos dijo que el fallo era defectuoso.

“Discutiremos cómo hacemos la divulgación adecuada y nos aseguraremos de que nuestra comunidad se sienta segura mientras se mueven por la ciudad”, dijo Leeser. “Creo que será una de las primeras reuniones que formarán parte de la discusión”.

Con la incorporación de Leeser y Molinar, quienes dijeron que también apoyan la divulgación de información sobre los brotes, la mayoría del consejo podría cambiar a favor de divulgar la información.

“La información debe estar actualizada y debe ser relevante. Si damos a conocer toda la información, eso no beneficiará a esa área. No les va a hacer ningún bien a las personas que van o no van allí, por lo que debe estar al día y ser relevante”, dijo Molinar.

Molinar también dijo que la respuesta al Covid-19 de la ciudad debe ser la máxima prioridad en los primeros meses del año y que la comunicación con otros gobiernos del área, incluido el Condado de El Paso, es importante.

Aunque Molinar será el miembro más nuevo del Ayuntamiento, dijo que está familiarizado con muchos de sus colegas y espera tener una relación laboral positiva.

“Hay mucho trabajo y no digo que vaya a tener todas las respuestas porque no las tengo. No tengo todas las respuestas. Pero, una vez más, obtendré el consentimiento de los colegas, las diferentes organizaciones, las organizaciones sin fines de lucro, los grupos religiosos aquí en El Paso”, dijo.

Los miembros reelegidos del Ayuntamiento

Alexsandra Annello dijo que también estaría dispuesta a tener otra discusión sobre los datos del clúster con la nueva administración.

“Creo que en los últimos meses esas conversaciones se interrumpieron, o se lanzaron insultos debido a los desacuerdos, y creo que trabajar en un entorno en el que podemos hablar abiertamente y escucharnos unos a otros y tomar decisiones basadas en las necesidades de nuestra comunidad o en lo que la comunidad quiere va a ser lo más importante”.

Annello también dijo que quiere centrarse en cómo la ciudad está asignando fondos para el alivio del Covid-19 para ayudar a la comunidad y analizar las prioridades presupuestarias de la ciudad para los proyectos que se proponen en 2021.

Cassandra Hernández dijo que todavía cree que la información sobre los clústeres que son públicos es importante, pero después de ver cómo se desarrollaron las discusiones anteriores sobre la divulgación de la información, no cree que sea productivo volver a examinar el tema.

Dijo que quiere priorizar las conversaciones sobre el lanzamiento de la vacuna y asegurarse de que todos en la comunidad tengan acceso a ella.

Hernández dijo que el Concejo Municipal recibió un mapa preliminar de 161 proveedores médicos que solicitaron administrar la vacuna y que hay escasez de proveedores desde South-Central hasta Mission Valley.

“Otra de mis prioridades es asegurarme de que aquellas comunidades que tienen altas poblaciones no solo de residentes hispanos, sino también hay una población muy mayor, mayores de 60, mayores de 65; predominantemente hispanohablantes y de bajo nivel socioeconómico tengan acceso”, dijo.

Hernández dijo que tiene varias prioridades para el comienzo del año, incluida la revisión de las políticas de la ciudad con respecto al desarrollo y los proyectos de vivienda pública. Ella dijo que también quiere dar prioridad a la infraestructura, como los proyectos de calles y la recuperación económica para las empresas en dificultades.

Otros miembros del consejo que regresan

El representante de la ciudad, Peter Svarzbein, quien cumplirá sus dos últimos años en el Concejo Municipal, no dijo si se debería revisar el tema de la divulgación de información de grupos. Había sido uno de los principales defensores de la divulgación de la información.

“Creo que me estoy enfocando principalmente en formas de mantener segura a nuestra comunidad y en asegurarme de que tengan un despliegue de vacunación muy comprometido y sólido”, dijo.

Svarzbein dijo que también quiere buscar formas de presupuestar y reanudar de manera segura los servicios de la ciudad de bajo contacto para museos y bibliotecas, y reanudar el programa de reciclaje en la acera, que se suspendió en diciembre.

“No sabemos dónde vamos a estar en términos de propagación comunitaria y el nivel de infección en nuestra comunidad dentro de dos semanas, y mucho menos dentro de dos meses. Así que tiene que haber un nivel de flexibilidad en términos de nuestra respuesta”, dijo.

