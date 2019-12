Dan último adiós a oficial canino muerto en tiroteo

El sospechoso que murió ayer a manos de oficiales policiacos tras quitarle la vida a un perro policía tenía una orden de arresto luego de haber sido acusado de vender y fabricar armas de fuego que después traficaba a México, se informó.

El Departamento de Policía de El Paso (EPPD) ejecuto órdenes de arresto el martes por la mañana luego de recibir una orden de búsqueda y arresto de un hombre sospechoso.

El nombre del sospechoso no fue revelado por la policía, sin embargo, los registros públicos muestran que un hombre identificado como Paul Jarvis vivía en la casa donde los agentes ejecutaron órdenes de cateo por cargos ilegales de armas de fuego.

El incidente ocurrió alrededor de las 6 de la mañana del martes en el patio trasero del domicilio luego de que varios oficiales del Departamento de Policía de El Paso (EPPD), FBI, Armas, Tabaco y Alcohol (ATM) y Seguridad Nacional acudieron a la residencia ubicada en la cuadra 4500 de la calle Capricorn para lograr su detención.

El hombre dijo que Jarvis sabía que las armas habían sido introducidas de contrabando a México desde Estados Unidos, según las declaraciones. De acuerdo con la declaración, los registros de teléfonos celulares del hombre mostraron varios mensajes entre él y Jarvis con respecto a la fabricación y venta de armas de fuego, semiautomáticas y totalmente automáticas.

ATF realizó una verificación de registros del Licenciatario Federal de Armas de Fuego en Jarvis, que mostró que no tenía licencia para vender armas de fuego. A través de la cuenta official de Twitter US Custom and Border Protection despidió a al agente canino de nombre “Bulder” quien murió tras ser baleado por el sospechoso de trafico de armas.

“CBP lamenta la pérdida del K9 “Bulder” del Grupo de Operaciones Especiales USBP. Bulder fue asesinado ayer en el cumplimiento del deber al realizar una orden federal. Realizó sus deberes admirablemente y protegió al equipo de cualquier daño”, informaron en redes sociales.