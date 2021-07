Dan positivo a Covid 3 legisladores ‘rebeldes’

Washington— Tres de los legisladores estatales demócratas, que huyeron de Texas para obstaculizar un esfuerzo respaldado por los republicanos por imponer nuevas y amplias restricciones al voto, dieron positivo a Covid-19 y están en cuarentena, dijo el sábado el director del Caucus Demócrata de la Cámara de Representantes de Texas.

Un legislador dio positivo el viernes y los otros dos lo hicieron el sábado, según el director del grupo parlamentario, Phillip Martin. Los tres estaban completamente vacunados contra la enfermedad, según Martin, quien se negó a revelar sus nombres o condiciones para “respetar la privacidad de los miembros y su salud personal”.

Más de 50 legisladores de Texas llegaron a Washington el lunes después de salir de su estado de origen en un vuelo chárter privado.

Recibieron críticas de los republicanos y otros después de que una foto los mostrara sin máscara en el avión, aunque las pautas federales contra la pandemia no requieren que se usen máscaras en aviones privados.

El representante Chris Turner, presidente del caucus, dijo en un comunicado que el grupo legislativo consultó con expertos en salud en Texas para recibir orientación adicional.

“Este es un recordatorio de que Covid todavía está con nosotros, y aunque las vacunas ofrecen una protección tremenda, aún debemos tomar las precauciones necesarias”, dijo Turner.

Las infecciones por Covid-19 en personas que han sido vacunadas por completo contra la enfermedad, también conocidas como infecciones de “avance”, son raras, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Los demócratas abandonaron el estado para negarle a la Legislatura controlada por los republicanos el quórum necesario para aprobar un proyecto de ley que impondría nuevas restricciones a la votación en Texas.

Estuvieron con Kamala

Los miembros del caucus se reunieron con la vicepresidenta Kamala Harris, incluidos dos de los tres legisladores que dieron positivo, dijo el portavoz de Harris, Symone Sanders, en un comunicado en Twitter.

“Con base en el cronograma de estas pruebas positivas, se determinó que la vicepresidenta y su personal presente en la reunión no estaban en riesgo de exposición porque no estaban en contacto cercano con las personas que dieron positivo y, por lo tanto, no necesitan hacerse la prueba o ponerse en cuarentena”, escribió Sanders.

“La vicepresidenta y su personal están completamente vacunados”, según Sanders.

Martin dijo que no se sabe dónde ni cuándo se infectaron los tres legisladores de Texas.

“No lo sabemos. Para estar en el plan, todos tenían que estar completamente vacunados”, según Martin.

Los miembros del grupo también se reunieron con el senador demócrata Chuck Schumer, el líder de la mayoría del Senado, pero ninguno de los tres infectados asistió a esa reunión y la oficina de Schumer ha sido notificada de las pruebas positivas, según Martin.

Turner dijo que la Casa Blanca también fue notificada.

El presidente de la Cámara de Representantes de Texas, el republicano Dade McPhelan, emitió un comunicado diciendo que él y su esposa estaban orando por la salud y seguridad de los legisladores enfermos.

“Mi personal se ha puesto en contacto con el Dr. John Hellerstedt, comisionado del Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas, y su equipo de epidemiología para obtener orientación adicional sobre los protocolos para las personas expuestas a Covid-19 después de la vacunación”, escribió Phelan.