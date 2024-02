Dan más de 10 años de prisión a traficante de fentanilo en EP

Un hombre de El Paso fue sentenciado en un tribunal federal en la ciudad a 130 meses de prisión por posesión con intención de distribuir fentanilo.

Según documentos judiciales, Gary Everett Rinker, de 56 años, vendió aproximadamente 200 pastillas que contenían 19.8 gramos de fentanilo a un comprador en un hotel de El Paso. La denuncia penal presentada el 12 de julio de 2023 alegó que durante un período separado de tres días, Rinker vendió cantidades de tabletas falsas de Oxycodone Hydrochloride de 30 mg al comprador, totalizando aproximadamente 55 gramos de fentanilo.

Rinker fue arrestado en julio de 2023 y se declaró culpable el 1 de noviembre de 2023.

“Este acusado fue un destacado traficante de fentanilo en la comunidad de El Paso, quien pasará la próxima década fuera de nuestras calles, en gran parte debido a su extenso historial criminal relacionado con drogas desde 2007”, dijo el fiscal federal Jaime Esparza para el Distrito Oeste de Texas. “Elogio los esfuerzos conjuntos de nuestros socios en el FBI y la Administración para el Control de Drogas, así como a los abogados dedicados del Distrito Oeste que continúan procesando agresivamente a estos delincuentes”.

“El fentanilo sigue siendo una amenaza considerable para nuestras comunidades, terminando con la vida de nuestros vecinos, amigos y seres queridos que, en muchos casos, ni siquiera son conscientes de que están tomando la droga”, dijo el agente especial a cargo John Morales de la Oficina del FBI en El Paso. “El FBI en El Paso y nuestros socios de la Administración para el Control de Drogas trabajan juntos para perseguir a cualquiera que suministre veneno a vidas inocentes y llevarlos ante la justicia”.

“Nuestro Equipo de Respuesta a Sobredosis de Fentanilo (FORT) no solo investiga las muertes causadas por el fentanilo”, dijo Towanda Thorne-James, agente especial a cargo de la División de El Paso de la DEA. “Al poner al Sr. Rinker tras las rejas, el FORT trabajó de manera proactiva para potencialmente salvar vidas. Rinker no fue el primer traficante de fentanilo objetivo de nuestro FORT, y no será el último”.

El caso fue investigado por el FBI y la DEA.

El fiscal federal auxiliar Richard Watts fue el encargado de enjuiciar el caso.

