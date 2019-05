Dan licencias de conducir a indocumentados… y bajan accidentes

Washington– Cuatro años después de haber pasado una legislación que permite a inmigrantes indocumentados en Connecticut obtener una licencia de manejo, el estado del este ha registrado bajas en choques y en infracciones de conductores manejando sin licencia, explica un reporte del Servicio de radiodifusión pública KPBS, el cual explica que más de 50 mil residentes no autorizados han tomado alguna de las pruebas de manejo que, además de hacer las carreteras del estado más seguras, han generado ganancias monetarias al gobierno de Connecticut, publicó Diario NY.

El reporte hace énfasis en la caída de fugas por choque (de 15 por ciento) en el periodo que se empezaron a otorgar las licencias, y apunta a que los conductores indocumentados se sienten más seguros de manejar al no tener que temer una infracción por no tener licencia.

Pero éste no es el primer informe que revela los beneficios de otorgar licencias a conductores indocumentados, un estudio realizado por la facultad de leyes en Roger Williams University en el 2016 explica que al ceder licencias de manejo a inmigrantes no autorizados, las carreteras se vuelven más seguras, debido a que los conductores aprenden las reglas básicas del manual de manejo para pasar las pruebas del estado –y la economía local mejora– pues los inmigrantes se sienten más confiados a invertir en autos nuevos.

El privilegio de recibir una licencia de manejar sin la necesidad de comprobar la estancia legal en los Estados Unidos fue otorgado por primera vez a inmigrantes sin papeles en 1993, y hoy en día un inmigrante indocumentado puede obtener una licencia de manejo en 12 estados del país, además del distrito de Columbia.

Washington fue el primer estado en permitir que inmigrantes indocumentados recibieran licencias de manejo, en 1993; seguido por Nuevo México y Utah, en el 2003 y 2005, respectivamente; luego por Illinois en el 2013; Colorado, Maryland, Nevada, Vermont y el Distrito de Columbia aprobaron iniciativas similares en el 2014; y, por último, les siguió California, Connecticut, Delaware y Hawái en los pasados cuatro años.

Gracias a que estos estados lograron pasar legislaciones en favor de las licencias a indocumentados, el otorgar una licencia de manejo a un inmigrante sin residencia legal mejora la seguridad en carreteras e impulsa la economía estatal.