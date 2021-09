Dan a conocer supuesta ubicación de bar de Aaron Jones

A principios de agosto de este año, el paseño Aaron Jones, corredor de los Empacadores de Green Bay, anunció que abrirá un bar en El Paso, pero sin dar a conocer la ubicación. Según algunas publicaciones locales, el negocio del egresado de Burgess High School estará ubicado al Este de la ciudad (Far East), que es hacia donde crece la mancha urbana.

“En El Paso tenemos algo especial que pronto abrirá ‘The Showtyme Sports Grill’. Asegúrense todos de seguir a @showtyme_sports_grill para todas las actualizaciones y la gran inauguración que serán anunciadas”, compartió el 4 de agosto el jugador de 26 años de edad en innumerables páginas locales y el anuncio se dio a conocer en todos los medios de la ciudad.

Sin embargo, el teaser no decía cómo se abriría ni en qué parte de la ciudad se ubicaría el bar deportivo, pero muchos especularon que probablemente terminaría en el lejano Este porque ahí es donde está la población y los ingresos disponibles.

Pero desde aquella fecha, Aaron Jones no ha hecho ningún otro comentario al respecto en sus redes sociales.

La cuenta de Instagram de Jones que instaba a los fanáticos a seguirlo “para todas las actualizaciones y la gran inauguración que será anunciada” no ha estado disponible durante semanas, y es posible que haya sido eliminada por Instagram.

Según el semanario El Paso Inc., es muy probable que el negocio del ex jugador de los Mineros de UTEP quede ubicado en el centro comercial Sunfire Village, en el 2016 de la calle N. Zaragoza, una dirección que puede sonar familiar porque ahí estuvo ubicado el Born and Raised, restaurante y club nocturno que cerró el año pasado.