Da Texas $250 millones de ‘enganche’ para muro

Associated Press / Greg Abbott

Austin– El gobernador Greg Abbott anunció el miércoles algunos detalles nuevos de su plan para que Texas construya su propio muro fronterizo, comenzando con el proceso de contratación de un gerente de programa y proporcionando 250 millones de dólares en fondos estatales como “pago inicial”.

“Texas construirá un muro fronterizo en nuestro estado para ayudar a asegurar nuestra frontera”, dijo Abbott.

El gobernador no especificó la longitud del muro, dónde se construiría o el costo total del proyecto, y dijo que esas decisiones deberán ser determinadas por un gerente de programa. El miércoles, Abbott ordenó a la Comisión de Instalaciones de Texas que contratara a un gerente de programa para comenzar ese trabajo.

El compromiso de construir un muro a lo largo de toda la frontera entre Estados Unidos y México fue un sello distintivo del tiempo en el cargo del ex presidente Donald Trump. Su administración construyó alrededor de 450 millas de barrera, principalmente en Arizona, según The Washington Post. Pero Trump, que recorrerá la frontera con Abbott a finales de este mes, también se encontró con una feroz resistencia de los propietarios privados que no estaban dispuestos a permitir que el Gobierno federal construyera en sus tierras.

Abbott dijo que esperaba que las personas donaran su propio dinero y ofrecieran voluntariamente sus tierras para la barrera.

“Mi creencia, basada en conversaciones que ya he tenido, es que la combinación de tierras estatales y tierras voluntarias producirá cientos de millas para construir un muro fronterizo en Texas”, dijo.

Los fondos para el “pago inicial” de $250 millones de Texas provendrán del presupuesto estatal. Los legisladores asignarán dinero del Departamento de Justicia Penal de Texas a una cuenta de desastre, que luego se trasladará a la Comisión de Instalaciones de Texas para la construcción del muro fronterizo. El vicegobernador Dan Patrick, el presidente de la Cámara de Representantes Dade Phelan y los principales redactores de presupuestos de la Legislatura, la senadora Jane Nelson, republicana por Flower Mound, y el representante Greg Bonnen, republicano por Friendswood, se unieron a Abbott para su anuncio el miércoles y firmaron un documento que permite la transferencia del dinero.

Rechazo demócrata

La medida tomó por sorpresa a los demócratas que se oponen a un muro fronterizo. El senador César Blanco, demócrata por El Paso, dijo que tenía “cero indicios”, al debatir el presupuesto durante la sesión legislativa, de que el dinero se utilizaría para un muro fronterizo.

“Construir un muro desde El Paso hasta Brownsville es la forma más costosa y menos efectiva de alcanzar la seguridad fronteriza y es una gran pérdida de dinero de los contribuyentes”, dijo, y agregó que si el Estado quería gastar dinero en seguridad fronteriza, debería gastarlo en tecnología moderna, menos costosa y más efectiva que una pared.

Abbott reconoció que la construcción de un muro costaría “mucho más de $250 millones”, pero dijo que él y los legisladores seguirán adelante con su plan.

“Es mi compromiso, así como el compromiso de la gente en esta sala, así como de la gente en este Capitolio, asegurarnos de que este proyecto se lleve a cabo”, dijo.

Los legisladores federales han dicho que construir partes del muro en Texas cuesta $26.5 millones por milla. La administración Biden, que ordenó al Gobierno federal detener la construcción del muro cuando sea posible, dijo la semana pasada que construir el muro les costó a los contribuyentes $46 millones por milla en algunas áreas a lo largo de la frontera.

Texas también aceptará donaciones privadas para la construcción del muro fronterizo en borderwall.texas.gov. Abbott dijo que el sitio web será monitoreado por su oficina y el Departamento de Manejo de Emergencias de Texas y que todo el dinero donado se rastreará y contabilizará públicamente.

El gobernador estuvo rodeado por una gran cantidad de legisladores para su anuncio, incluidos Patrick y Phelan, los líderes de las dos cámaras de la Legislatura. No estuvieron presentes demócratas ni funcionarios estatales de la frontera, pero Abbott dijo que los funcionarios locales de los condados fronterizos lo habían instado a tomar medidas.

Amenazan con demandas

Los críticos han cuestionado la autoridad del Estado para aventurarse en la regulación de la inmigración, que es competencia del Gobierno federal según la Constitución. La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos ha amenazado con demandar al Estado tan pronto como Abbott finalice su plan para el muro fronterizo.

La Oficina de Abbott no respondió de inmediato a una pregunta sobre la autoridad del Estado para construir un muro fronterizo, pero el gobernador republicano durante dos mandatos culpó al presidente Joe Biden por el aumento de migrantes en la frontera sur del estado.

“La administración de Biden ha abandonado su responsabilidad de aplicar la ley federal para asegurar la frontera y hacer cumplir las leyes de inmigración y los texanos están sufriendo como consecuencia de esa negligencia por parte de la administración de Biden”, dijo. “En ausencia del Gobierno federal, Texas se está esforzando para hacer el trabajo”.

Abbott dijo que enviará una carta a Biden pidiéndole al Gobierno federal que devuelva las tierras que la administración Trump tomó de los propietarios privados en Texas para construir un muro fronterizo. También dijo que Texas pediría a los propietarios que usen sus terrenos para construir un muro financiado por el Estado.

Autorizan desembolso

El comisionado de Tierras, George P. Bush, dijo el miércoles que otorgaría una autorización de emergencia para la construcción del muro en tierras estatales. El Estado posee aproximadamente 591 mil 595 acres de superficie a lo largo de la frontera.

Abbott ha culpado a las políticas de inmigración de Biden por el aumento de inmigrantes en la frontera sur del estado, diciendo en una declaración anterior de desastre que las nuevas políticas federales han allanado el camino para que “bandas y cárteles peligrosos, traficantes de personas y drogas mortales como el fentanilo lleguen a nuestras comunidades”. La semana pasada, Abbott anunció una asociación con el Estado de Arizona para pedir a otros estados que envíen funcionarios encargados de hacer cumplir la ley para ayudar a los estados fronterizos a arrestar y encarcelar a los inmigrantes que cruzan la frontera.

Aumenta el flujo

Hubo 180 mil 34 cruces fronterizos el mes pasado, en comparación con menos de 25 mil cruces fronterizos a fines de 2020, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (USBP) durante la administración Trump; el número más alto registrado de detenciones fue de casi 150 mil.

Oklahoma, Arkansas, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Iowa y Florida han enviado agentes del orden y Georgia y Carolina del Sur han enviado miembros de la Guardia Nacional, dijo Abbott.

A principios de año, Abbott desplegó tropas de la Guardia Nacional de Texas en la frontera y ordenó al Departamento de Seguridad Pública de Texas que arrestara a los inmigrantes y los acusara de leyes estatales como allanamiento de morada, entrada ilegal, contrabando y trata de personas.

Los defensores de los derechos de los inmigrantes han dicho que arrestar y enjuiciar a los padres inmigrantes que cruzan la frontera con sus hijos en busca de asilo podría llevar a la misma separación de familias que se vio bajo la administración Trump. Los defensores también han expresado su preocupación de que la medida esencialmente criminaliza la búsqueda de asilo.

En respuesta a una pregunta sobre los solicitantes de asilo, Abbott respondió que estaba concentrado en los efectos del aumento de la inmigración y el contrabando de drogas en los texanos.

“Los texanos en la frontera están sufriendo una crisis humanitaria porque sus vidas se ven interrumpidas por armas y pandillas y están plagadas de crímenes”, dijo. “Tenemos la responsabilidad como líderes de este estado de intensificar y abordar su crisis humanitaria y eso es lo que comenzó hoy”.

David Donatti, abogado de planta de la ACLU de Texas, dijo en un comunicado que los funcionarios estatales están tratando de restablecer las políticas dañinas implementadas por la administración Trump.

“La propuesta de Abbott podría separar a las familias en la frontera y permitir que las fuerzas del orden aterroricen a las personas que llegan a Estados Unidos en busca de seguridad y refugio”, dijo. “El anuncio muestra lo poco que Abbott y sus seguidores se preocupan por sus compañeros texanos”.

‘Manos con sangre’

La representante federal Verónica Escobar, demócrata por El Paso, criticó a Patrick por comparar el aumento de la inmigración en la frontera con una “invasión”, que según ella es retórica utilizada por supremacistas blancos como el presunto tirador de El Paso que escribió en línea antes del asesinato que quería detener una “invasión hispana”.

“Los texanos harán esto”, dijo Patrick. “No permitiremos que nuestro estado y nuestro país sean invadidos”.

Escobar respondió en Twitter: “Si la gente vuelve a morir, sus manos estarán manchadas de sangre”.

Patrick no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El plan de Abbott para financiar colectivamente la construcción del muro fronterizo recuerda a We Build The Wall, un esfuerzo privado de recaudación de fondos que recaudó más de $25 millones para la construcción de un muro fronterizo. El año pasado, cuatro personas involucradas en We Build The Wall, incluido Steve Bannon, exasesor de Trump, fueron acusadas de supuestamente defraudar a los donantes en el esfuerzo. Trump indultó a Bannon antes de dejar el cargo en enero.

El plan tiene otro paralelo con un esfuerzo de 2011 de la Legislatura de Arizona para crear un sitio web que recaudó fondos para construir una cerca en su frontera con México. Ese esfuerzo recibió casi $270 mil en 2014, y un comité asesor entregó la mayor parte en 2015 a un alguacil del Condado que invirtió el dinero en tecnología de seguridad como sistemas GPS, según The Arizona Republic.