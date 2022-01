Da Corte ‘luz verde’ a candidatura estatal

Una Corte de Apelaciones de Texas dictaminó el viernes por la noche que la representante estatal Claudia Ordaz Pérez es elegible para postularse en las elecciones primarias demócratas para el Distrito 79 de la Cámara de Representantes de Texas, rechazando un esfuerzo del representante estatal titular, Art Fierro, para eliminarla de la boleta primaria demócrata del 1 de marzo.

Fierro afirmó que Ordaz Pérez no habrá residido en el Distrito 79 durante el año requerido antes de las elecciones generales del 8 de noviembre y seis meses antes de la fecha límite de presentación del 13 de diciembre de 2021.

El Partido Demócrata del Condado de El Paso se negó a declarar inelegible a Ordaz Pérez, por lo que Fierro llevó su esfuerzo para bloquear a su rival a los tribunales.

El escaño actual de Ordaz Pérez en el Distrito 76 de la Cámara de Representantes de Texas fue eliminado de los nuevos límites legislativos estatales que la Legislatura de Texas aprobó este otoño.

La dirección en que Ordaz Pérez residía entonces se convirtió en parte del rediseñado Distrito 77 de la Cámara de Texas, en poder de la representante estatal Lina Ortega, demócrata de El Paso.

En lugar de desafiar a Ortega, Ordaz Pérez se mudó a una casa en el Distrito 79 para poder competir contra Fierro. Ella cambió su registro de votante el 12 de octubre de 2021 a esa nueva dirección.

Ningún otro candidato demócrata o republicano se presentó para el escaño del Distrito 79.

El viernes antes del fallo judicial Ordaz Pérez calificó la afirmación de Fierro de que no es elegible para postularse como “frívola” y “un intento desesperado” de poner en duda su candidatura.

Fierro no respondió una solicitud de comentarios.

En su petición inicial del 30 de diciembre a la Octava Corte de Apelaciones del estado, Fierro argumenta que a Ordaz Pérez le faltan días para cumplir con el requisito de residencia de un año para los candidatos a la Cámara de Representantes de Texas porque se necesitan 30 días para que el cambio de residencia entre en vigencia.

Fierro buscó una acción legal conocida como mandamiento judicial, donde un tribunal de apelaciones obliga a un funcionario público, en este caso a la presidenta del Partido Demócrata del Condado de El Paso, Dora Oaxaca, a cumplir adecuadamente con su deber.

Pero el abogado de Oaxaca, John Mobbs, refutó ese argumento. Fierro nombró a Oaxaca en su petición porque no rechazó la solicitud de Ordaz Pérez de un lugar en la boleta electoral como le pidió a Oaxaca dos días después de la fecha límite de presentación.

“Fierro simplemente lo entiende al revés”, afirma la presentación de Mobbs. “La calificación de una persona para votar sigue su residencia, no establece su residencia”.

“Está legalmente establecido que el registro de votantes y los registros de votación no prueban de manera concluyente la residencia de un candidato a los efectos de evaluar la elegibilidad para el cargo”, señala la presentación. “Además, el hecho de que un cambio en un registro de votación no sea efectivo de inmediato no establece que el votante no sea residente en su nueva dirección hasta la fecha de vigencia de ese cambio”.

El requisito de residencia de seis meses que cita Fierro no se aplica a los candidatos a representante estatal, dijo Mobbs.

En una respuesta presentada el viernes antes del fallo de la Corte, los abogados de Fierro –René Ordóñez, Daniel Ordóñez y Jenée A. Durán–, parecieron limitar su reclamo alegando que Ordaz Pérez no era elegible. La respuesta se centró únicamente en una disposición del Código Electoral estatal que establece un requisito de residencia de seis meses antes de la fecha límite de presentación. No mencionó la afirmación anterior que Ordaz Pérez no cumple con el requisito de la Constitución de Texas de que un candidato resida en un distrito al menos un año antes de las elecciones.

Los tres jueces de la Corte de Apelaciones estuvieron de acuerdo unánimemente con los argumentos de Mobbs, diciendo en un fallo de 10 páginas que “Ordaz Pérez cumplió con el requisito de residencia constitucional para postularse para el Distrito 79 de la Cámara, y la disposición del Código Electoral que Fierro cita como base alternativa para la inelegibilidad no se aplica a la oficina del representante estatal”.

Los jueces dijeron que la ley estatal que establece el requisito de residencia de seis meses antes de una fecha límite de presentación se aplica a muchas oficinas, pero no a los escaños legislativos estatales. “En resumen, Ordaz Pérez no está obligada a demostrar que residió en el distrito durante al menos seis meses antes de la fecha límite de presentación de la elección primaria, sólo que comenzó su residencia dentro del distrito un año inmediatamente antes de la elección general como lo exige la Constitución de Texas”, escribieron los magistrados en su fallo.

“Estoy tratando de averiguar la verdadera intención de por qué (Fierro) presentó esto y no puedo entenderlo”, dijo Ordaz Pérez. “Él está en el Comité de Elecciones (de la Cámara) y la ley es bastante clara; me siento muy segura sobre el caso.

“Los costos legales de todo esto son muy altos. ¿Los contribuyentes van a tener que pagar esta factura o Art se hará cargo de esos costos cuando vuelva a ser desestimado?”.

La votación anticipada para las primarias de marzo comienza el 14 de febrero.