Da clases de inglés inmigrante en Centro de Otero

Cortesía

Un residente del Centro de Procesamiento del Condado de Otero, Raphael L. Sherman, dio clases de inglés a los demás inmigrantes detenidos en la instalación y ahora compartió su historia de oportunidad como servicio comunitario.

“Cuando comencé a dar clases particulares, no tenía forma de saber exactamente lo que implicaría todo el curso. El objetivo era dar a muchos de los detenidos la oportunidad de obtener una importante habilidad para la vida, la comunicación, que pudieran utilizar en un nivel más práctico”, dijo Sherman.

“Por supuesto, cada aventura en la vida, tendrá buenas y malas experiencias, sin embargo, parecía que muchos de los detenidos estaban extremadamente ansiosos por tener la oportunidad de aprender un idioma que los beneficiaría a largo plazo”, añadió.

Sherman dijo que a medida que empezaron a participar más detenidos, se dio cuenta de que necesitaba mejorar su comprensión del español para que les fuera de alguna utilidad, así como mejorar su capacidad para hablarlo.

“El programa de tutoría me presentó la oportunidad de lograr ambos objetivos. Entonces, me sumergí en el agua, con la cabeza primero, y me apliqué en cada oportunidad que tenía. Muchos días me dieron la oportunidad de ir a otros dormitorios para dar clases de inglés, y recuerdo la emoción que sentí de poder practicar español y enseñar inglés. Muchos de los estudiantes y detenidos apreciaron mucho este método, especialmente los que no pudieron asistir a clases temprano en la mañana”, señaló.

A lo largo de casi ocho meses, Sherman pudo brindar a cientos de detenidos la oportunidad de participar en algo que marcó una diferencia real en sus vidas; para poder comunicarse en cualquier lugar al que eventualmente terminen.

“Lo más importante es que les di la capacidad de sentirse parte de algo mucho más grande que ellos. Tantos detenidos se fueron de aquí estando un paso por delante de la curva y un paso más cerca de hablar inglés con fluidez, además de obtener una certificación que complementaba sus esfuerzos. Especialmente dadas las circunstancias, tomaron una mala experiencia y la usaron para mejorar”, agregó.

“Para concluir, dar clases particulares de inglés me dio la oportunidad de ‘cambiar vidas’ en una escala que era mucho, mucho más grande que yo, ciertamente más grande de lo que jamás imaginé que sería. Tuve la oportunidad de impactar vidas en un nivel mucho más grande y agradable, para mostrarle a la gente que incluso en la desesperación puedes ser capaz de mejorarte a ti mismo; mientras estés dispuesto a intentarlo, no hay nada que no puedas lograr. Incluso si es difícil y no te sientes cómodo, nada es imposible”, finalizó.