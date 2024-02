Da CBP ultimátum a carga en puente de Tornillo

The New York Times | Mientras los vecinos del Chamizal buscan evitar el cruce de tractocamiones y tráileres en el “Libre”, en el Marcelino Serna –nombre oficial del Tornillo-Guadalupe–, casi no aprovechan las instalaciones de carga

Para evitar que el tráfico comercial en el puerto de entrada Marcelino Serna –antes Tornillo-Guadalupe– sea cerrado, el Condado de El Paso trabaja con los funcionarios mexicanos e industriales con el fin de promover el cruce de camiones por ese punto, ante el ultimátum dado por la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) que advirtió que por lo menos se deben documentar 200 camiones diarios en las instalaciones. En conferencia de prensa organizada en el edificio del Condado de El Paso Enrique Moreno, y encabezada por el juez del Condado Ricardo Samaniego, se dio a conocer información sobre los resultados obtenidos con las partes interesadas en cuanto a seguridad, costos de flete y la necesidad de procesos aduaneros simplificados. Ante el peligro de cierre el comité trabaja a marchas forzadas para lograr el objetivo antes del 31 de marzo, de lo contrario CBP-Tornillo podría determinar si continúa la capacidad para procesar la carga comercial. “Sabemos que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande porque nosotros teníamos una estrategia a largo plazo, pero con esto nos sacudieron y nos movieron el tapete por lo que tuvimos que empezar a reclutar, viajar a la ciudad de Chihuahua y trabajar con grupos de enfoque para atender las necesidades inmediatas”, dijo Roberto Ransom, director de Desarrollo Económico del Condado de El Paso. Indicó que luego del aviso oficial, el pasado mes de diciembre del 2023, empezaron a organizarse a marchas forzadas, pero por fortuna se han obtenido resultados favorables al reunir a 58 representantes de Index-Chihuahua y aquí a más de 60 personas entre empresarios, transportistas y agentes aduanales. Explicó que ante el llamado de utilizar el puerto de entrada Marcelino Serna enfrentaron varios mitos: el miedo a cruzar por un puerto nuevo y la inseguridad. Sin embargo, los involucrados desconocían que esta instalación cuenta con un sistema de circuito cerrado y seguridad a lo largo de la carretera con la presencia de elementos de la Guardia Nacional. “Es uno de los cruces más seguros. Y quiero decirles a los industriales que si tienen una compañía en Chihuahua y cruzan por El Paso y si tienen su bodega en el lado Este es un cruce natural”, explicó Ransom. Expresó que aquí el tema es que los puertos de entrada son un sistema así como en la maquila se tienen sistemas de Six Sigma e ISO 9000, aquí se necesita aprender a utilizar los puertos de entrada como un sistema. Apuntó que cada puerto es un ecosistema y ese ecosistema depende de las agencias americanas y mexicanas porque deben estar empatadas en cuanto al número de inspectores suficientes para que los usuarios puedan cruzar, especialmente los usuarios que utilizan productos perecederos. “Ahorita no hay presencia de los inspectores que se requieren, pero dentro de esta dinámica hemos tocado la puerta para decirles que ustedes son los usuarios. ¿Qué necesitan?. Vamos a capturar esa información y vamos a presentarlas de una manera ordenada a los agentes de CBP-Tornillo para que ellos puedan coordinar las necesidades de esos usuarios”, dijo el director de Desarrollo Económico del Condado de El Paso. Dijo que dentro de las pláticas se han reunido en la mesa con directivos de varias organizaciones como lo son las cámaras de Comercio, Index-Juárez e Index-Chihuahua y Southwest Maquila. Andrea Hutchins, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de El Paso, dijo que el puerto de entrada en Tornillo presenta una oportunidad extrema para la inversión en la región fronteriza y puede usarse para impulsar la actividad comercial en la parte Este del Condado de El Paso. Comentó que el equipo de desarrollo económico del Condado y los líderes empresariales locales han estado buscando de manera proactiva formas de fomentar la inversión y la actividad empresarial en torno al puerto de entrada de Tornillo. “Sabemos que la gente habla constantemente de casi vender en corto, de apuntalar y de todos los diferentes tipos de inversión que ocurren en México”, dijo Hutchins al resaltar las oportunidades económicas indirectas en la región. Asimismo coincidió con Ransom al señalar que el puerto de entrada de Tornillo también tiene el potencial de aliviar parte del tráfico de camiones comerciales en otros puertos de entrada como el Puente de las Américas. Apuntó que durante años residentes que viven en los alrededores de BOTA han protestado contra los planes de mejorar ese puerto de entrada y solicitado la eliminación del tráfico de camiones comerciales de esa instalación. “Sabemos que necesitamos puntos de venta adicionales en nuestra región para el tráfico comercial. Vemos los tiempos de espera. Escuchamos las quejas de empresas de ambos lados de la frontera. Cualquier oportunidad que tengamos para acelerar el flujo de tráfico a través de nuestras fronteras es una victoria para nuestra comunidad”, dijo Hutchins. Ransom explicó que un minuto de un camión que está en ralentí, no nada más tiene un impacto económico sino también cambia la calidad del aire. “Todas las zonas aledañas al puerto de BOTA están siendo víctimas de la contaminación y acá nosotros en Tornillo tenemos uno de los puertos más modernos”, dijo al cuestionar la infraestructura del ‘puente Libre’ que tiene más de casi 50 años de vida. “Allá tenemos un puerto nuevo, con todas las máquinas para procesar con rayos Gamma, con rayos X para poder procesar todo lo que viene siendo la carga comercial”, agregó. En ese sentido tanto Sergio Coronado como David Stout, comisionados de los Precintos 4 y 2 respectivamente, coincidieron en que se tiene una oportunidad sin precedentes de enviarle tráfico comercial a ese puerto, pero también de retirar el tráfico comercial de BOTA y sobre todo de mejorar la calidad de vida de las cientos de familias que viven en las cercanías del cruce internacional. “Es gente que sufre mucho por problemas de salud al inhalar, respirar y por vivir con la contaminación que emiten los camiones de carga y las partículas que flotan en el aire que salen no solamente del combustible sino de los frenos y las llantas. Es un área que está fuera de control cuando se habla de contaminación”, dijo Stout. A su vez Coronado, quien ha sido el emisario y ha encabezado las juntas en la ciudad de Chihuahua con las partes involucradas, dijo que todo ello es importante para no afectar la economía fronteriza ahora que se realice la renovación del ‘puente Libre’ dentro del proyecto bipartidista, logrado por la congresista Verónica Escobar, y cuya inversión rebasa los 600 mdd. “Lo más probable es que sea más de un año, así que tenemos que entender que si no tenemos otra alternativa del tráfico comercial, con seguridad va a ver un problema muy grande”, aseguró, al señalar que por ahora había dos alternativas de cruce: Zaragoza y Santa Teresa. El director de Desarrollo Económico del Condado de El Paso añadió que ahora el reto es homologar horarios a las necesidades de los usuarios, y dos, seguir entendiendo cuáles son las necesidades de los usuarios y entender qué tipo de éstos van a cruzar por ahí para que el Condado pueda desarrollar infraestructura como bodegas en ese sector. Recordó que cuando se tuvo el cierre del puente Córdova mucho de ese tráfico se fue a Tornillo, contabilizando hasta 700 camiones y los procesaron como 'mantequilla'. Ransom dijo que a la fecha ese puerto de entrada tiene un promedio de 50 y ha ido en aumento gracias a los esfuerzos que se han hecho en los últimos dos meses, por lo que tiene confianza en cumplir las expectativas. Se dijo que el área de carga en el puerto de entrada fue abierto en marzo de 2016, pero suspendió sus operaciones poco más de un año después debido al bajo volumen de tráfico. Tiempo después la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza reanudó el procesamiento del tráfico de camiones comerciales en el puerto de entrada. Con el cierre por la modernización y expansión de BOTA en 2026 las autoridades locales consideran que el tráfico comercial por este puente pudiera desaparecer al encauzarlo a los puertos Marcelino Serna, Zaragoza y Santa Teresa.