Cultivo de algodón en riesgo por cambio climático

Cuando el Departamento de Agricultura terminó sus cálculos el mes pasado, los hallazgos fueron sorprendentes: 2022 fue un desastre para el algodón americano (upland) en Texas, el estado donde la fibra gruesa se cultiva principalmente y luego se vende en todo el mundo en forma de tampones, pañales de tela, gasas almohadillas y otros productos. En la mayor pérdida registrada, los agricultores de Texas abandonaron el 74% de sus cultivos sembrados (casi 6 millones de acres) debido al calor y al suelo reseco, características de una megasequía que empeoró con el cambio climático. PUBLICIDAD Ese desplome ha ayudado a hacer subir el precio de los tampones en los Estados Unidos un 13% durante el último año. El costo de los pañales de tela se disparó un 21%. Las bolas de algodón aumentaron un 9% y las vendas de gasa aumentaron un 8%. Todo eso estuvo muy por encima de la tasa de inflación general del país del 6.5% en 2022, según datos proporcionados por las firmas de investigación de mercado NielsonIQ y The NPD Group. Es un ejemplo de cómo el cambio climático está remodelando el costo de la vida diaria en formas que los consumidores podrían no darse cuenta. El oeste de Texas es la principal fuente de algodón americano (upland) en los Estados Unidos, que a su vez es el tercer mayor productor y exportador de la fibra del mundo. Eso significa que el colapso de la cosecha de algodón americano (upland) en el oeste del estado se extenderá más allá de los Estados Unidos, dicen los economistas, a los estantes de las tiendas de todo el globo terráqueo. “El cambio climático es un impulsor secreto de la inflación”, dijo Nicole Corbett, vicepresidenta de NielsonIQ. “A medida que el clima extremo continúa afectando los cultivos y la capacidad de producción, el precio de las necesidades seguirá aumentando”. Al otro lado del mundo, en Pakistán, el sexto mayor productor mundial de algodón americano (upland), las graves inundaciones, empeoradas por el cambio climático, destruyeron la mitad de la cosecha de algodón de ese país. Ha habido otros obstáculos en el suministro mundial de algodón. En 2021, EU prohibió las importaciones de algodón de la región china de Xinjiang, una importante zona productora de la fibra, debido a la preocupación por el uso de trabajo forzoso. Pero los expertos dicen que el impacto del calentamiento global sobre el algodón se está expandiendo por todo el planeta con consecuencias que pueden sentirse en las próximas décadas. Para 2040, la mitad de las regiones del mundo donde se cultiva algodón enfrentarán un “riesgo climático alto o muy alto” por sequía, inundaciones e incendios forestales, según el grupo sin fines de lucro Forum for the Future. El algodón de Texas ofrece una mirada al futuro. Los científicos proyectan que el calor y la sequía exacerbados por el calentamiento global continuarán reduciendo los rendimientos en el suroeste, lo que aumentará aún más los precios de muchos artículos esenciales. Un estudio de 2020 encontró que el calor y la sequía empeorados por el cambio climático ya han reducido la producción de algodón en Arizona y proyectó que los rendimientos futuros de la fibra en la región podrían caer en un 40% entre 2036 y 2065. El algodón es “un cultivo pionero”, dijo Natalie Simpson, experta en logística de la cadena de suministro de la Universidad de Buffalo. “Cuando el clima lo desestabiliza, ves cambios casi de inmediato”, dijo Simpson. “Esto es cierto en cualquier lugar donde se cultive. Y el suministro futuro del que todos dependen se verá muy diferente de cómo se ve ahora. La tendencia ya está ahí”. El regreso del Dust Bowl Durante décadas, la cosecha de algodón del sudoeste ha dependido del agua bombeada del acuífero Ogallala, que se extiende por debajo de ocho estados del oeste, desde Wyoming hasta Texas. Pero el Ogallala está disminuyendo, en parte debido al cambio climático, según la Evaluación Nacional del Clima de 2018, un informe emitido por 13 agencias federales. “La mayor parte del acuífero ahora debe considerarse un recurso no renovable”, dijo. Esa es la misma región que fue abandonada por más de 2 millones de personas durante el Dust Bowl de la década de 1930, causado por una severa sequía y malas prácticas agrícolas. John Steinbeck hizo una famosa crónica del trauma en su epopeya “Las uvas de la ira”, sobre una familia de agricultores de algodón expulsada de su hogar en Oklahoma. Últimamente, la novela ha estado pesando en la mente de Mark Brusberg, meteorólogo del Departamento de Agricultura. “La última vez que sucedió esto, hubo una migración masiva de productores de donde no podían sobrevivir más a un lugar donde iban a intentarlo”, dijo Brusberg. “Pero tenemos que descubrir cómo evitar que eso vuelva a suceder”. En los años posteriores, las tierras de cultivo sobre el Ogallala volvieron a florecer a medida que los agricultores extraían agua del acuífero para regar sus campos. Pero ahora, con el aumento del calor y la sequía y la disminución del acuífero, esas tormentas de polvo están regresando, encontró la Evaluación Nacional del Clima. Se prevé que el cambio climático aumente la duración y la intensidad de la sequía en gran parte de la región de Ogallala en los próximos 50 años, según el informe. Barry Evans, un productor de algodón de cuarta generación cerca de Lubbock, Texas, no necesita un informe científico para saberlo. La primavera pasada, plantó 2 mil 400 acres de Algodón. Cosechó 500 acres. “Este es uno de los peores años de agricultura que he visto”, dijo. “Hemos perdido gran parte del acuífero Ogallala y no va a volver”. Cuando Evans comenzó a cultivar algodón en 1992, dijo, pudo regar alrededor del 90% de sus campos con agua de Ogallala. Ahora eso ha bajado al 5% y está disminuyendo, dijo. Ha estado cultivando algodón en rotación con otros cosechas y usando nuevas tecnologías para maximizar la preciosa poca humedad que llega de los cielos. Pero ve a los granjeros a su alrededor rindiéndose. “El declive de Ogallala ha tenido un fuerte impacto en la gente que dice que es hora de jubilarse y dejar de hacer esto”, dijo. Kody Bessent, director ejecutivo de Plains Cotton Growers Inc., que representa a los agricultores que cultivan algodón en 4 millones de acres en Texas, dijo que la tierra produciría 4 o 5 millones de pacas de algodón en un año típico. La producción para 2022 se proyecta en 1.5 millones de pacas, un costo para la economía regional de aproximadamente $2 mil millones a $3 mil millones, señaló. “Es una gran pérdida”, dijo. “Ha sido un año trágico”. De los campos a los estantes de Walmart El algodón Upland es más corto y grueso que su primo más famoso, el algodón Pima. También se cultiva mucho más y es el ingrediente básico en ropa barata y productos básicos para el hogar y la higiene. En los Estados Unidos, la mayor parte del algodón cultivado es upland, y se concentra en Texas. Eso es inusual para una importante cosecha de productos básicos. Mientras que otros, como el maíz, el trigo y la soja, se ven afectados por el clima extremo, están dispersos geográficamente, por lo que un evento importante que afecte a algunos de estos puede salvar al resto, dijo Lance Honig, economista del Departamento de Agricultura. “Es por eso que el algodón realmente se destaca, con esta sequía que tiene un impacto tan grande en la cosecha nacional”, dijo Honig. Sam Clay, de Toyo Cotton Co., un comerciante de Dallas que compra algodón americano (upland) a los agricultores y lo vende a las hilanderías, dijo que el colapso de la cosecha lo había puesto en aprietos. “Los precios se han disparado y todo esto se está transmitiendo a los consumidores”, señaló. Clay dijo que él mismo está experimentando los impactos. “Compré seis pares de Wranglers hace un año y medio a $35 el par. Estoy pagando $58 el par ahora”. Al menos el 50% de la mezclilla en cada par de jeans Wrangler y Lee está tejido con algodón cultivado en EU, y el costo de la fibra puede representar más de la mitad del precio, dijo Jeff Frye, vicepresidente de sostenibilidad de Kontoor Brands, propietario de ambas marcas. Frye y otros que comercian con mezclilla señalaron, sin embargo, que otros factores han hecho subir el precio, incluida la prohibición de importar algodón de Xinjiang, los altos costos del combustible y la complicada logística del movimiento de materiales. Entre los productos más sensibles al precio de las materias primas están los artículos de cuidado personal como tampones y vendas de gasa, ya que requieren muy poca mano de obra o procesamiento como teñir, hilar o tejer, dijo Jon Devine, economista de Cotton Inc., una empresa de investigación y de marketing. El precio de Tampax, el gigante de los tampones que vende 4 mil 500 millones de cajas en todo el mundo cada año, comenzó a subir rápidamente el año pasado. En una llamada de ingresos en enero, Andre Schulten, director financiero de Procter & Gamble, que fabrica Tampax, dijo que los costos de las materias primas “siguen siendo un obstáculo significativo” para la empresa en varios productos, lo que la obliga a subir los precios. “El costo de una caja regular de Tampax ha subido de $9 a $11”, dijo Vanessa Skelton, consultora y madre de un niño de 3 años. “Ese es un gasto mensual regular”. Abran paso al poliéster Los cultivadores de algodón dicen que Washington puede contribuir aumentando la ayuda en la ley agrícola, legislación que el Congreso está renovando este año. Los contribuyentes han enviado a los productores de algodón de Texas un promedio de mil millones de dólares anuales durante los últimos cinco años en subsidios de seguros de cosechas, según Daniel Sumner, economista agrícola de la Universidad de California, Davis. Los campesinos dicen que les gustaría una mayor financiación para los programas de ayuda en casos de desastre para cubrir el impacto de la sequía cada vez más grave y para pagar a los agricultores por plantar cultivos de cobertura que ayuden a retener la humedad del suelo. También dicen que esperan que los avances en semillas genéticamente modificadas y otras tecnologías puedan ayudar a sostener el algodón de Texas. Pero algunos economistas dicen que puede no tener sentido continuar apoyando un cultivo que ya no será viable en algunas regiones a medida que el planeta continúa calentándose. “Desde la década de 1930, los programas gubernamentales han sido fundamentales para cultivar algodón”, dijo Sumner. “Pero no hay un argumento económico particular para cultivar algodón en el oeste de Texas a medida que cambia el clima. ¿Tiene algún sentido económico que un proyecto de ley agrícola en Washington, DC diga: ‘El oeste de Texas está ligado al algodón?’ No, no lo tiene”. A la larga, podría significar que el algodón ya no es el ingrediente principal en todo, desde tampones hasta textiles, dijo Sumner, "y todos usaremos poliéster".