Culminan viajes pagados a ciudades ‘santuario’

Con la salida de dos autobuses chárter –repletos de aspirantes a asilo político sin patrocinio– con destino a las ciudades de Nueva York y Chicago, el Gobierno de la Ciudad de El Paso concluyó sus actividades en el Centro de Bienvenida para Migrantes el jueves por la tarde.

El cierre del espacio, que brindó apoyo a miles de migrantes a partir del mes de agosto, se dio luego que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) suspendió el envío de extranjeros a causa de la reducción de los encuentros con indocumentados, informó la Ciudad por escrito.

PUBLICIDAD

La semana pasada, el titular de DHS, Alejandro Mayorkas, anunció un acuerdo con el Gobierno de México mediante el cual los venezolanos que crucen la frontera de manera inapropiada –a través del río– serán devueltos al país del Sur. Anteriormente, debido a que Estados Unidos no tiene relaciones diplomáticas con Venezuela, no podían ser deportados, lo cual provocó la llegada de miles de venezolanos a El Paso en busca de ser trasladados al interior del país.

A partir del jueves por la tarde, empleados de la Ciudad y de la Oficina de Manejo de Emergencias (OEM) comenzaron las tareas de desalojo del inmueble utilizado como centro de procesamiento y atención de los miles de refugiados que liberaron las autoridades migratorias.

Durante los casi dos meses que permaneció en operaciones el centro en mención, ubicado en el Noreste de la ciudad, personal municipal había estado brindando comidas, estadías en hoteles y viajes gratuitos a las ciudades mencionadas, en autobuses chárter.

Asimismo, se destinaron 50 empleados municipales a los albergues participantes sin fines de lucro ante la falta de voluntarios, mientras que otros fueron comisionados para apoyar a personal del Ejército de Salvación para elaborar las comidas diarias.

La nueva política del Departamento de Seguridad Nacional de devolver a los migrantes venezolanos no autorizados a México y dada a conocer la semana pasada por DHS, tuvo sus efectos con la disminución de extranjeros.

Y es que con la aplicación de la política del Título 42 a los refugiados, en su mayoría venezolanos, se cerraron los puertos internacionales. Ahora todo migrante deberá registrarse en esos cruces y esperar en México hasta que los llamen”. La nueva política tomó por sorpresa a los migrantes que ahora suplican ser admitidos.

De acuerdo a las autoridades, desde el pasado 23 de agosto a la fecha se utilizaron 292 camiones chárter a las ciudades de Nueva York y Chicago en el traslado de los refugiados procesados.

Reducción significativa

“La política del DHS recientemente anunciada ha reducido significativamente la cantidad de solicitantes de asilo que llegan a nuestra frontera, hemos cerrado nuestro centro de bienvenida porque ya no se necesita actualmente y la nueva política brinda a la mayoría de los solicitantes de asilo a los que estábamos ayudando, si califican, una oportunidad de una vía legal a nuestro país, así como la oportunidad de solicitar una visa de trabajo”, dijo por su parte el alcalde Oscar Leeser en una declaración por escrito.

De esta forma, el mayor justificó el no haber declarado el estado de emergencia en El Paso, durante las semanas en que cruzaron hasta 2 mil 100 migrantes diarios –en su mayoría venezolanos– por el Sector El Paso. La regidora Claudia Rodríguez aseguró al New York Post que Leeser no había hecho la declaración por presiones del presidente Biden.

“No tomo decisiones basadas en retórica política o presión”, expresó luego de ser cuestionado por sus detractores por haber seguido instrucciones de la Casa Blanca para no emitir la declaración de desastre.

Sin embargo en el escrito rechazó categóricamente los informes de que la Casa Blanca lo presionó para que no emitiera una declaración de emergencia ante la ola de migrantes que sacudió a El Paso.

Y reiteró que “nuestros socios coincidieron con mi decisión de que las circunstancias no ameritaban una declaración de emergencia, ya que la crisis se manejó con la colaboración de todos”.

“Como he dicho desde el comienzo de esta crisis humanitaria, hemos estado trabajando con muchos socios, incluida la Patrulla Fronteriza, la Casa Blanca, Seguridad Nacional, CBP, el Condado, funcionarios regionales electos, incluida nuestra congresista, nuestra Oficina de Manejo de Emergencias y ciudades asociadas, ONG y muchos otros”, abundó.

Explicó que los resultados de esa colaboración cooperativa han demostrado que “podemos lograr más cuando trabajamos juntos que solos”.

El alcalde precisó que todos trabajaron juntos dentro de su alcance hacia los mismos objetivos: esfuerzos de descompresión, políticas para reducir el número de solicitantes de asilo que llegaban a la frontera y tratar a cada individuo como a cada uno de nosotros le gustaría ser tratado, con dignidad y respeto.

Leeser dijo que su decisión y teniendo en cuenta el consejo de los socios, ha resultado ser la correcta al tiempo que agradeció el apoyo de las instancias participantes por el compromiso mostrado con el país y la comunidad.

“El arduo trabajo de todos nos ha llevado al resultado en el mejor interés de todos los involucrados y continuaré operando como siempre lo he hecho, con integridad y en el mejor interés de los ciudadanos de El Paso”.

Y enfatizó: “Si algo cambia, estamos posicionados para mantener nuestras operaciones según sea necesario. Mi posición sobre este asunto ha sido constante en todo momento”.