Culmina otro programa de apoyo por la pandemia

El Paso.- El programa EP Rent Help ayudó a más de 8 mil 200 familias en todo El Paso administrando más de 38 millones de dólares para asistencia de alquiler a inquilinos y propietarios afectados por la pandemia de Covid-19.

La Fundación Comunitaria Paso del Norte lanzó el programa EP Rent Help en abril de 2020 para prevenir desalojos y personas sin hogar debido a la pandemia. El programa ayudó a miles de habitantes de El Paso afectados por horarios de trabajo reducidos, desempleo o incapacidad para trabajar debido a problemas de salud causados por el Covid. Todos los fondos para el programa de asistencia de alquiler se agotarán este mes.

“Ha sido un privilegio apoyar a nuestra comunidad a través del programa EP Rent Help. Estamos agradecidos de haber podido ayudar a miles de habitantes de El Paso a mantener un techo sobre sus cabezas durante estos tiempos difíciles”, dijo Mica Short, vicepresidenta de desarrollo de Paso del Norte Community Foundation. “En asociación con la ciudad de El Paso y el condado de El Paso, administramos con éxito más de $38 millones en asistencia de alquiler para los habitantes de El Paso que luchan por pagar el alquiler como resultado de la pandemia de Covid-19. La Fundación Comunitaria Paso del Norte sigue comprometida a servir a nuestra comunidad a través de la respuesta y la resiliencia durante tiempos difíciles como la pandemia”.

Desde 2020, el programa EP Rent Help ha proporcionado más de $38 millones en asistencia de alquiler a los residentes de la ciudad de El Paso y del condado de El Paso.

EP Rent Help brindó asistencia de alquiler a 7 mil 178 inquilinos y propietarios en la ciudad de El Paso y mil 27 en el condado de El Paso, combinados para servir a más de 8 mil 200 hogares en nuestra comunidad.

El portal EPRentHelp.org ahora está cerrado ya que todos los fondos para el programa se agotarán este mes. Los inquilinos y propietarios que solicitaron antes de que se agotaran los fondos y actualmente están esperando recibir los fondos recibirán su pago en las próximas semanas.

Los miembros de la comunidad que viven dentro del condado de El Paso pero fuera de los límites de la ciudad y que necesitan asistencia con el alquiler o los servicios públicos ahora pueden solicitar apoyo directo a través de la iniciativa El Paso United de United Way local. Para obtener más información, comuníquese con United Way del condado de El Paso al (915) 400-7401 o con su socio comunitario, A.Y.U.D.A., INC, aprenda al (915) 851-0272. Los interesados también pueden visitar las instalaciones de A.Y.U.D.A., INC en 1325 Beverly Ann Dr., San Elizario, TX 79849 o la Oficina de Servicio de Asistencia Comunitaria del Centro de AYUDA en 221 N. Kansas St., Ste. #725, El Paso, TX 79901 para obtener más información y apoyo.

El Paso United fue establecido por United Way del condado de El Paso en 2019 para ayudar a las personas afectadas por la tragedia del 3 de agosto y luego se expandió en 2021 para ayudar a las familias afectadas por COVID-19.

Se alienta a los habitantes de El Paso que todavía necesitan asistencia a llamar a la línea de ayuda 211 o al Departamento de Asistencia General del Condado de El Paso al (915) 546-8150 para obtener más información sobre otros fondos públicos disponibles para los residentes.

¿En qué consistió el programa?

EP Rent Help fue formado en 2020 por Paso del Norte Community Foundation en asociación con la Ciudad de El Paso y el Condado de El Paso para distribuir fondos federales de asistencia de alquiler a los propietarios de propiedades de alquiler residenciales unifamiliares y multifamiliares para inquilinos que están experimentando dificultades económicas como resultado del Covid-19.