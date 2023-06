Cuestionan trato a mujeres en EPPD

El Departamento de Policía de El Paso (EPPD) es un lugar de trabajo hostil para las mujeres, aseguran varios empleados actuales y anteriores de la corporación, con una cultura laboral misógina que permite el acoso sexual y el sexismo hacia las mujeres oficiales y empleadas civiles por igual, revela un reportaje de El Paso Matters firmado por la periodista Victoria Rossi.

En los últimos años, el departamento se ha visto sacudido por casos penales de conducta sexual inapropiada: del oficial que grabó un video sexual de la detective sin su consentimiento; a otro oficial que presuntamente agredió sexualmente a un adolescente mientras estaba fuera de servicio; a otro oficial que supuestamente trató de filmar a sus compañeras de trabajo cambiándose en el vestuario de mujeres después de un incidente de violencia familiar con su propia esposa.

En una investigación de siete meses que involucró entrevistas con empleados actuales y anteriores de EPPD, expertos en diversidad y vigilancia en el lugar de trabajo y abogados laborales, así como revisiones de cientos de páginas de documentos obtenidos a través de más de 40 solicitudes de registros públicos, El Paso Matters encontró información preocupante que señala a un departamento de policía que no está dispuesto a abordar la discriminación de género dentro de sus filas, y uno en el que las empleadas pueden sentirse indeseadas hasta el punto de abandonar el departamento.

Entre 2010 y 2023, al menos 10 oficiales de EPPD han sido arrestados o acusados de conducta sexual inapropiada mientras estaban y no estaban de servicio, según una revisión de El Paso Matters de informes noticiosos.

EPPD y la ciudad de El Paso rechazaron múltiples solicitudes de entrevistas de El Paso Matters, citando “investigaciones en curso sobre este tema”. Cuando se les pidió que identificaran esas investigaciones, no respondieron, ni respondieron a una lista detallada de preguntas para esta historia. Los oficiales nombrados en varios informes de incidentes tampoco respondieron las solicitudes de comentarios.

El Paso Matters no nombra a las personas que son víctimas de presunto acoso o violencia a menos que se les otorgue permiso.

‘Todo el mundo es una víctima’

La cultura de la discriminación de género va más allá del acoso manifiesto dentro de las filas. También puede afectar la forma en que la policía de El Paso responde a la violencia contra las mujeres, dicen los expertos, lo que resulta en una actitud insensible, incrédula o culpabilizadora que afecta la forma en que los oficiales tratan a las mujeres en la comunidad.

“En la vigilancia, creo que es muy importante que las personas puedan estar alerta y listas para funcionar en cualquier momento”, dijo Mindy Bergman, profesora de psicología organizacional en la Universidad de Texas A&M que estudia la diversidad en el lugar de trabajo y la vigilancia. “Pero si no confías en las personas con las que estás y estás pendiente de quién te acosará sexualmente, parece algo muy malo para la seguridad pública y la seguridad del oficial de policía”.

La sargento Rosalynn Carrasco, quien se retiró de EPPD el verano pasado después de 20 años en la fuerza, dijo que “la razón por la que no hay más mujeres en el departamento no es porque quieran hacer menos flexiones”.

“Sabemos que tenemos que mantenernos firmes. Sabemos que tenemos que estar físicamente en tan buena forma como los hombres; entendemos eso”, dijo Carrasco. “Es cuando somos condenadas al ostracismo por tener la audacia de tener un bebé, por hacer olas o por no conocer nuestro lugar, lo que hace que tantas mujeres abandonen el departamento”.

Carrasco, como prácticamente todas las mujeres oficiales entrevistadas para esta historia, enfatizó que le encantaba el trabajo policial; “es la cultura en EPPD la que ha necesitado cambiar durante mucho tiempo”, dijo.

“Realmente siento que todos somos víctimas, incluso los hombres y mujeres que participan en esta opresión de otras mujeres”, dijo Carrasco. “Pero hasta que tengamos esa conversación y reconozcamos el problema, nunca va a mejorar”.

La cultura no solo daña a las mujeres, dijo un oficial que ha trabajado en la EPPD durante más de una década y pidió no ser identificado para proteger su carrera.

“Cuanto más escuchas esa basura, más te conviertes en esa basura”, dijo. Ver a los oficiales quedar impunes por comentarios o comportamientos acosadores y, a veces, ascender a puestos de supervisión en el departamento, ofende su sentido de equidad y justicia, los mismos valores que lo llevaron a trabajar en la policía, dijo.

La importancia de las mujeres oficiales

Los departamentos de policía necesitan mujeres oficiales. Varios estudios han encontrado que es menos probable que usen fuerza excesiva contra civiles.

“La investigación muestra que las agencias policiales que tienen una mayor representación de mujeres policías tienen mejores resultados para las víctimas de delitos, específicamente para las víctimas de violencia doméstica y agresión sexual”, dijo Ivonne Roman, ex jefa de policía y cofundadora de 30×30.

Iniciativa, que tiene como objetivo aumentar el número de mujeres en la policía. “Tendrá mejores resultados, tendrá más informes y habrá una mejor calidad de servicio que reciben las víctimas del delito”.

A pesar de la fuerte evidencia de que las mujeres oficiales mejoran la seguridad pública, los departamentos de policía de Estados Unidos tienen muchas menos mujeres que otras naciones industrializadas. Países como Australia, el Reino Unido y Sudáfrica tienen casi el doble de la proporción de mujeres oficiales típicas de un departamento de policía estadounidense, incluido El Paso.

Y aunque la cantidad de mujeres oficiales en El Paso ha aumentado a lo largo de los años, entre 2010 y 2022, las mujeres oficiales tenían un 33 % más probabilidades de renunciar al departamento que los hombres, según encontró un análisis de datos de EPPD de El Paso Matters. En ese momento, un promedio del 12 % de los agentes de policía de El Paso eran mujeres, pero casi el 16 % de las renuncias fueron de mujeres.

En agosto, un portavoz del departamento le dijo a El Paso Matters que EPPD no tiene políticas para mejorar la retención de mujeres oficiales.

Roman advirtió que no es suficiente simplemente reclutar más mujeres para la policía. Los departamentos también deben abordar lo que ella describe como una cultura policial hipermasculina. “No queremos que las mujeres vengan en masa a un entorno que no sería de apoyo. Queremos que las mujeres realmente prosperen, no solo sobrevivan”.

Encuentre el reportaje completo (en inglés) en:

https://elpasomatters.org/2023/06/04/eppd-sexual-harassment-discrimination-sexism-impacts-policing/