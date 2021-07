Cuestionan justificación del ‘muro de Abbott’

Austin— Cuando el gobernador Greg Abbott anunció en mayo que su oficina construirá un muro en la frontera entre Texas y México, y nuevamente el miércoles cuando visitó la frontera con el expresidente Donald Trump, dijo que había un número creciente de detenciones por parte de agentes de la Patrulla Fronteriza e incautaciones de la droga fentanilo que hicieron necesaria la construcción de un muro fronterizo financiado por el estado.

En mayo, Abbott dijo que, en los primeros cuatro meses de este año, el Departamento de Seguridad Pública de Texas experimentó un aumento significativo en las incautaciones de fentanilo en comparación con 2020. Después de no tener decomisos de la droga en 2017, 2018 y 2019, dijo Abbott, el DPS incautó 52 gramos en 2020. En lo que va del año, los policías ya han incautado 137 gramos, dijo.

En una declaración de desastre en junio, el gobernador dijo: "Las políticas de fronteras abiertas del presidente Biden han allanado el camino para que bandas y cárteles peligrosos, traficantes de personas y drogas mortales como el fentanilo lleguen a nuestras comunidades".

Pero los expertos en inmigración y tratamiento de drogas dicen que el gobernador y el expresidente han simplificado demasiado y han caracterizado erróneamente las cifras sobre detenciones e incautaciones de fentanilo.

"La idea de que la frontera estaba de alguna manera tranquila antes de que el presidente Biden asumiera el cargo es completamente falsa", dijo Aaron Reichlin-Melnick, analista del Consejo Estadounidense de Inmigración, un grupo de Washington, D.C., que aboga por los inmigrantes.

La oficina de Abbott no respondió a una solicitud de comentarios el pasado jueves por la noche.

Reichlin-Melnick dijo que las detenciones de migrantes y las incautaciones de fentanilo también aumentaron durante la administración de Trump. Durante la administración de Trump, las detenciones de migrantes aumentaron a 150 mil en la frontera en un mes en 2019. El total más alto hasta ahora bajo la administración de Biden fue el mes pasado, con 180 mil detenciones.

Agregó que el aumento de las detenciones tanto de migrantes como de drogas es una señal de que la frontera es más segura ahora que hace 20 años, cuando había menos agentes fronterizos y tecnología menos sofisticada protegiendo la frontera.

"Irónicamente, ese es un punto del que no le gusta hablar a alguien que está a favor del muro fronterizo", dijo. "Si quiere que la frontera sea más segura, quiere que la Patrulla Fronteriza detenga a más personas que cruzan la frontera".

Jessica Bolter, analista de políticas asociada del Migration Policy Institute, un grupo de expertos no partidista, dijo que actualmente el debate sobre inmigración se centra en las cifras generales de detenciones y no tiene en cuenta otras dos medidas importantes: muchos migrantes son detenidos repetidamente, lo que significa que el número de detenciones no refleja el número real de personas que intentan cruzar la frontera.

"Hay un nivel más alto de actividad migratoria en la frontera que no habíamos visto en 20 años", dijo. "Pero al mismo tiempo, también estamos viendo un aumento en los cruces repetidos, y el número de detenciones no tiene en cuenta a los individuos únicos".

Muchas detenciones recientes han sido personas que cruzaron repetidamente y que fueron expulsados del lado estadounidense de la frontera bajo el Título 42, que permite a los agentes de inmigración enviar a los migrantes de regreso al lado mexicano en lugar de arrestarlos.

Reichlin-Melnick dijo que, en el año fiscal 2019, de las personas únicas que cruzaron la frontera, el 6.7 por ciento lo hicieron en repetidas ocasiones. En el año fiscal 2020, ese número subió al 26 por ciento. Y en el año fiscal 2021, hasta ahora, el 40 por ciento de los migrantes detenidos han cruzado la frontera al menos dos veces.

Bolter dijo que la construcción de un muro no detendrá la inmigración ilegal, sino que obligará a los migrantes a intentar cruzar en áreas más remotas y, a menudo, más peligrosas.

El tono más suave de Biden sobre la inmigración, y su revocación de la mayoría de las políticas de inmigración de línea dura de Trump, pueden haber alentado a algunas personas a intentar ingresar a Estados Unidos ilegalmente, dijo Bolter. Pero el mayor motivador son las situaciones extremas en Centroamérica, como la violencia de las pandillas, la corrupción del gobierno, el cambio climático que ha deteriorado los cultivos en muchas áreas y el efecto de la pandemia en las economías de sus países, dijo.

"Basándonos en la historia de los muros fronterizos, lo que hemos aprendido es que los muros no detienen la inmigración ilegal, simplemente tiende a desviarse a otras áreas", dijo.

Según la Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas 2020 de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, Las incautaciones de fentanilo han aumentado a lo largo de la frontera suroeste desde al menos el año fiscal 2016. Entre 2018 y 2019, cuando Trump fue presidente, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos informó un aumento del 62 por ciento en las incautaciones de fentanilo a lo largo de la frontera suroeste, de 745 kilogramos a 1 mil 208 kilogramos.

Daniel Ciccarone, profesor de medicina comunitaria familiar en la Universidad de California en San Francisco, dijo que el fentanilo se incauta principalmente en los puertos de entrada y, en algunos casos, a través del Servicio Postal de Estados Unidos.

"Así que el muro es inútil", dijo, y agregó que Estados Unidos "gasta mucho dinero tratando de detener el flujo de drogas" y aunque "no es una completa pérdida de dinero, no funciona tan bien como a nosotros nos gustaría”. (Uriel J. García/The Texas Tribune)