Cuestionan en Socorro conectividad con la I-10

Socorro— Un proyecto de conectividad de la Autopista Interestatal I-10 con la carretera FM 258 –Socorro Road–, en la ciudad de Socorro, denominada ‘Arterial 1’ –Bulevar 682– fue puesto en la mesa de los representantes del Concilio una vez más, pero al percibir la preocupación de los habitantes que serán afectados por la construcción de la vialidad en su patrimonio fue pospuesto para su revisión hasta el mes de septiembre.

Aunque los ediles vieron con agrado el plan de construcción, elaborado hace varios años y presentado a la comunidad a finales del 2021 en su primera etapa, decidieron revisar la propuesta a fondo y escuchar más comentarios de la comunidad, sobre todo a los propietarios de los terrenos por donde se tiene trazada la ruta.

El distrito de TxDOT El Paso y la Ciudad de Socorro proponen construir el proyecto Arterial 1, financiado por fondos federales, el cual incluiría la construcción de una calzada dividida de cuatro carriles con amenidades para peatones y bicicletas. No se dijo la longitud que tendría ni el costo de la obra.

“Lo que vimos en la sesión de Cabildo fue la presentación de un reporte elaborado por los ingenieros y lo que se pretendía era que lo aceptáramos para que sigan con los trabajos del estudio, pero decidimos esperar”, dijo Rudy Cruz, representante del Distrito 3.

“Muchas personas temen que se les expropien sus viviendas”, agregó consternado Cruz.

La propuesta de la obra vial propone tres alternativas y de acuerdo al plan es que la vialidad salga de entre la milla 39 y 40 de la Interestatal 10 hasta la Socorro Road y continúe por las calles seleccionadas Vineyard, Passmore o a la altura de la calle Sylvias, esta última casi en los límites con la ciudad de San Elizario.

Sin embargo al final ninguna alternativa convenció del todo a los asistentes debido a que dos de éstas afectan a un mayor número de personas y una tercera se alejaba del Centro de la ciudad.

No obstante, Rubén Chávez, representante de CA Group, quien explicó en términos generales el plan en el que se ha trabajado en los dos últimos años, expresó que el proyecto beneficiaría a los habitantes de la ciudad. “Estamos emocionados de trabajar con ustedes y trabajar con la comunidad para llevar este proyecto a buen término”.

En su intervención resaltó que en Socorro están sucediendo muchas cosas y consideró que el transporte y la conectividad a las principales vías son de suma importancia.

Indicó que dentro de los propósitos de la obra está aumentar y acomodar un mayor flujo de tráfico a la población y los desarrollos y con suerte aliviar la congestión que se registra en el Este y Oeste de la ciudad al brindar conectividad en toda la región.

Sin embargo la mayoría de los asistentes, todos propietarios de los terrenos en donde se pretende construir la carretera, no estuvieron de acuerdo en el procedimiento que se pretende implementar y se pronunciaron por otras opciones en donde no se afecte la zona residencial ni escolar.

“La gente de aquí, la gente que está –en el auditorio– los señores no entienden el inglés y ahorita no entienden que ustedes están recomendando la alternativa número uno. Sé que es sólo una recomendación para ver si siguen por este camino … y es por donde van a pasar”, dijo Lorenza Silvestre, quien salió en defensa de los afectados.

Y prosiguió: “¿Entonces de qué sirvió que perdiéramos el tiempo, de que viniéramos, de pelearnos y como dijo uno de ellos, que son gente de la tercera edad que ya no tienen recursos, no tienen trabajo y no tienen cómo empezar de nuevo? Ellos proponen que la alternativa tres es la mejor y ustedes no la están tomando ni la tomarán en cuenta”, dijo tras exigirles que para la próxima vez que se reúnan les hablen en español, en su idioma.

Y si hay tres alternativas la manifestante cuestionó que la autoridad se inclinara por la propuesta uno cuando la alternativa tres no afectaría a los residentes ya que atravesaría por los campos agrícolas. “Lo único que queremos es que tomen en consideración lo que está pasando porque no lo están tomando”, enfatizó, lo que generó un aplauso de los asistentes.

Joe Serafín, otro de los participantes, dijo que hay que evitar que se afecte el área residencial y escolar cuando se habla de zonas de impacto a la calidad del aire y contaminación acústica.

“Si nos mudamos una milla y media más hacia Anderson Road, es como si uno de los oradores anteriores dijera que todo es propiedad vacía o propiedad agrícola, no hay impacto ni un poco, no hay una sola casa allí que se vea afectada, ninguna escuela que se vea afectada y cualquiera puede ver aquí, simplemente muévela hacia abajo una milla y media”, indicó.

Otro de los posibles afectados, residente de la calle San Isidro, mencionó que adquirió su vivienda hace 35 años y ahora ve con tristeza y temor la amenaza de que se la quiten.

“Ahora quieren venir esas personas y destruir nuestras casas. “Me dicen mis hijas y mis nietas qué vamos a hacer ahora que nos quiten nuestras casas… gánales y no dejes que nos la quiten”, dijo afligido el hombre que al igual que el resto de las familias se mostró preocupado por la propuesta de construcción de un puente que prácticamente sepultaría su vivienda.

No obstante, para otros de los participantes lo recomendable es empezar de cero aunque se tenga que pagar más impuestos o se pierdan los fondos federales que se pretendían obtener.

La nueva arteria atravesaría las carreteras FM 76 (North Loop) SH 20-Alameda- y la FM 258 (Socorro). Actualmente sólo un par de vialidades que cruzan con la avenida Alameda conducen hacia la I-10: la carretera FM 128 (Horizon) y Nuevo Hueco Tanks Rd. que se convierte en Eastlake al cruzar la autopista.

“En lo personal creo que entre más vialidades tengamos mejores conexiones tendremos para salir a las calles principales, en este caso a esta autopista tan importante que pasa por nuestra ciudad”, dijo Carlos López, residente de la ciudad.

A decir de los expertos una obra vial bien planificada se traduce en reducciones de los costos operativos, proporcionando una mayor movilidad de personas, bienes y servicios; mejorando los tiempos de traslado y reduciendo la contaminación, además del impulso económico de las zonas por donde atraviesan.

“De que hay que conectar hay que conectar, pero hay que ver opciones y no tomar decisiones sino después de analizar y escuchar a las partes”, dijo Cruz al enfatizar que este plan se empezó a trazar en 2016 y presentado a la Ciudad en 2020.

“Se lanzó antes de que yo llegara a esta mesa por lo que tengo que estudiarlo al igual que mis compañeros”, dijo al reconocer que al Concilio de la Ciudad sí le importa escuchar lo que dice y quiere la gente, porque al final el pueblo es el que manda.

Según el plan este bulevar pasaría por tierras utilizadas para la agricultura, caminos estatales, calles de la ciudad, vías férreas de Union Pacific, por ello se requiere la implementación de la convocatoria a una consulta pública.

La obra, de la cual aún no se ha dicho el costo real, tendría un presupuesto de cientos de millones de dólares, mismos que provendrían de recursos públicos de la Federación.

“Sería un presupuesto muy grande en el que definitivamente habría que pedirle ayuda financiera al Gobierno, pero primero hay que hacer la serie de estudios, entre ellos el ambiental”.

Durante la sesión de Cabildo celebrada el pasado jueves algunos residentes manifestaron su temor de ser desalojados y perder su patrimonio. “Nos quieren dejar en la calle”, dijo uno de los asistentes.

Ante ello los representantes comentaron que es importante que se les expliquen los pormenores del proyecto así como los procedimientos y lineamientos que marca la ley, sobre todo que no se les va a despojar de sus tierras sino que tienen que celebrar un acuerdo con el Gobierno para ser indemnizados.

“Tenemos que ponernos en su lugar y pelear por que se les remunere lo que es justo, lo que marca la ley, pero eso de que se van a quedar en la calle es falso”, dijo otro de los representantes.

“Lo que estamos buscando hoy es la aprobación del Concejo y del alcalde para pasar a la siguiente fase de planificación, que serían las fases esquemática y ambiental de la alternativa seleccionada, por lo que todavía estamos analizando el esquema y obtener una inspección del área, averiguar exactamente los límites de la propiedad que se verán afectados, averiguar la alineación exacta que seguirá la carretera”, explicó el representante de CA Group.

“Yo puedo sentir que están frustrados y preocupados por lo que me gustaría que nos juntáramos y habláramos con los ingenieros y autoridades para dar respuesta a todas esas inquietudes de las familias”, expresó Cruz.

Indicó que a pesar de la falta de calles estratégicas y rápidas que conduzcan a una principal que conecte con los centros hospitalarios, debe privilegiarse la opinión de los habitantes.

“Cuando se trata de salvar vidas hay que hacer lo necesario porque el no tener esas conexiones afecta a una comunidad y ahorita para poder llegar a la autopista tiene uno que recorrer varias calles. En una emergencia los segundos son vida”, expresó.

Sin embargo para Cruz, al igual que Ivonne Colón Villalobos y la alcaldesa Ivy Avalos así como el resto de sus compañeros, fue preferible aplazar la discusión tres meses para explorar otras opciones viables con el fin de evitar que se afecten los intereses de esa parte de sus residentes.

Chávez a su vez dejó en claro que la adquisición de tierras que requerirá este proyecto tiene que seguir la Ley Uniforme que exige la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA), ley aprobada por el Gobierno federal en los años 70 después la construcción de las carreteras interestatales en donde hubo mucha discusión sobre dónde se colocaron las carreteras y las comunidades desfavorecidas.

Lo anterior requiere que se evalúen y aborden todos los impactos, no sólo ambientales, sino también sociales, económicos y que afectan el entorno natural. También se deben tener en cuenta las necesidades de transporte de la comunidad y seleccionar una alternativa que en general sea la mejor alternativa para el interés público.

Esta ley uniforme de asistencia para la reubicación y adquisición de bienes inmuebles dividida en tres categorías establece las disposiciones generales sobre cómo brindar asistencia para la reubicación a cualquier persona desplazada, asistencia para la reubicación de pagos de vivienda para propietarios inquilinos y la cobertura de la adquisición inmediata. Aquí asiste a que se evalúe la tierra, que haya un proceso de negociación de ofertas, etc., antes de que se adquiera cualquier propiedad.