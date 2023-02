Cuestiona congresista de EP plan de asilo de Biden

En lo que para muchos representa un ruptura con la base del Partido Demócrata y los defensores de los inmigrantes, el Gobierno de Biden anunció el martes sus medidas de control fronterizo más restrictivas hasta la fecha, emitiendo planes para una regla temporal que penalizará a los solicitantes de asilo que crucen la frontera ilegalmente o no soliciten protección en otras naciones en las que transitan camino a los Estados Unidos.

Las respuestas a Biden no se hicieron esperar, incluso por parte de políticos que han apoyado al actual inquilino de la Casa Blanca en sus propuestas de reforma migratoria, como la congresista demócrata de El Paso Verónica Escobar, quien incluso acompañó al presidente durante su gira en enero por esta ciudad.

“Estoy decepcionada de que la administración Biden esté optando por limitar el acceso al asilo, que es una de las pocas vías legales que quedan para que muchos migrantes huyan de la violencia y busquen refugio en nuestro país”, señaló Escobar desde Jerusalén, donde se encuentra en gira.

Y agregó: “buscar asilo en nuestra frontera es un derecho establecido y lo último que deberíamos comprometer”.

Según la ley de Estados Unidos, los migrantes que huyen de la persecución pueden solicitar asilo independientemente de cómo lleguen a suelo estadounidense. La regla del presidente Joe Biden, que podría entrar en vigor en mayo y expirar después de dos años, supondría la inelegibilidad de asilo para quienes ingresen ilegalmente.

La sanción facilitaría al Gobierno la deportación de las personas que cruzan la frontera y que expresan temor a sufrir daños, lo que podría reducir el número de personas que pueden ingresar a los Estados Unidos en espera de una audiencia en los tribunales de inmigración de los Estados Unidos.

“En el pasado, elogié a la administración Biden por sus esfuerzos para ampliar las vías legales para los solicitantes de asilo mientras trabajaba para restaurar el acceso total al asilo en nuestros puertos de entrada, pero las políticas descritas en la regla propuesta son un paso atrás”, dijo Escobar.

Crítica de Trump, quien implementó el denominado Título 42 –que expulsa migrantes bajo pretexto de evitar que contagien el Covid–, Escobar señaló que la administración Biden sigue utilizando políticas centradas en la disuasión de la migración, pero si algo hemos aprendido en las últimas tres décadas es que las políticas de disuasión no son una solución.

El anuncio conjunto de los departamentos de Justicia y Seguridad Nacional es el último movimiento de la administración destinado a apuntalar una vulnerabilidad potencial para Biden si se postula para la reelección el próximo año. Después de asumir el cargo, Biden revirtió y eliminó muchas de las medidas de inmigración de la administración Trump, pero las promesas del presidente de crear un sistema más ordenado se han visto socavadas por las frecuentes escenas de caos fronterizo y un número récord de cruces ilegales.

“Desde el anuncio de los nuevos programas de libertad condicional y el lanzamiento de la aplicación CBP One, he planteado inquietudes a la administración sobre las limitaciones de la aplicación y problemas de usabilidad, así como el impacto que este nuevo requisito puede tener en las familias que no tienen los medios para acceder a la aplicación”, señaló Escobar por escrito.

No obstante, la congresista por el distrito 16 de Texas manifestó que no sólo corresponde al Poder Ejecutivo resolver la crisis migratoria. Señaló que al Congreso –con mayoría republicana en la Cámara y demócrata en el Senado– le toca hacer su trabajo y legislar.

“Estoy ansiosa por trabajar con mis colegas para encontrar soluciones legislativas que aborden nuestros desafíos en la frontera sur”.

La regla de asilo de Biden, según la propuesta, “alentará a los migrantes a aprovechar vías legales, seguras y ordenadas hacia los Estados Unidos, o a buscar asilo u otra protección en los países a través de los cuales viajan, reduciendo así la dependencia del contrabando de personas, redes que explotan a los migrantes para obtener ganancias financieras”.

Un solicitante de asilo podría superar la presunción refutable de inelegibilidad de la regla al demostrar que se le negó un refugio seguro en México u otra nación por la que viajó antes de llegar a territorio estadounidense, dijeron las autoridades.

Los funcionarios de la administración dijeron el martes que la propuesta estará sujeta a un período de comentarios públicos de 30 días y probablemente entrará en vigencia antes del vencimiento del 11 de mayo de las restricciones de salud pública de la era de la pandemia, conocidas como Título 42.