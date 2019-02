Cuantifica museo daños para demanda

Luego de los presuntos daños causados por un grupo de manifestantes al Museo Nacional de la Patrulla Fronteriza (USBP) hace más de una semana, el lugar permanecerá cerrado al público por tiempo indefinido.

Debido a que las autoridades se encuentran realizando la investigación correspondiente para estimar los daños causados al lugar y tomar medidas legales contra los manifestantes.

El pasado 16 de febrero, miembros del grupo identificado como “Tornillo: The Occupation”, ingresaron al museo y vandalizaron varias salas de exhibición, entre ellas la sala en honor a los agentes caídos.

Estas acciones fueron compartidas por los propios manifestantes a través de un video que ellos mismos compartieron en redes sociales, donde se les ve entrando al lugar entonando unos cantos y portando distintas pancartas.

En las publicaciones de la organización se observa como los activistas pegaron calcomanías con la imagen y los nombres de los niños guatemaltecos Jakelin Caal y Felipe Alonzo, quienes murieron estando bajo custodia de USBP y de Claudia Patricia Gómez González, quien falleció tras recibir un disparo de un agente fronterizo.

Desde ese día, el museo cerró sus puertas mientras se realizaban las investigaciones necesarias, asegurando que este martes operarían de manera normal pero no fue así.

“El museo sigue cerrado al público, esperamos que pronto podamos abrir. Gracias por su apoyo”, informaron a través de redes sociales.

Tras lo ocurrido, David Ham, director del museo se dijo molesto y dispuesto a interponer cargos contra los manifestantes por los daños.

Por su parte, los manifestantes aseguraron a El Diario de El Paso que no se trató de un acto de vandalismo como se ha manejado y que todo fue una manifestación pacífica en un lugar que “glorifica” a esta corporación.

“Hay videos donde se ve claramente que ese no fue el caso, lo único que buscábamos era rendir homenaje a la gente que ha muerto a manos de la Patrulla Fronteriza”, dijo Juan Ortiz.

El museo de la Patrulla Fronteriza se ubica en el Noreste de El Paso, es el único que existe en el país y es manejado por una organización sin fines de lucro, ya que no esta afiliado con UBSP, ni recibe fondos por parte de la agencia federal.



