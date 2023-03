¿Cuándo es sexual un hombre vestido de mujer?

¿Cuándo un hombre que usa un vestido es inherentemente sexual y cuándo es una diversión frívola? Si le preguntas al representante Nate Schatzline, republicano de Fort Worth, sobre la vez que usó un vestido para un proyecto de teatro escolar, solo fue una broma. Pero cuando se trata de otros hombres actuando vestidos en bares, eso es sexual.

Al menos de acuerdo con una ley que propone, clasificaría los lugares que presentan espectáculos de drag como “negocios de orientación sexual”, lo que conlleva impuestos adicionales y restricciones de licencia.

El proyecto de ley 1266 de la Cámara fue asignado al Comité de Asuntos Estatales de la Cámara el viernes, dos días después de que apareciera un video de Schatzline con un vestido. El video muestra al legislador retozando con un vestido negro junto con sus compañeros de clase durante sus días de escuela.

El clip de hace años fue tuiteado por la activista demócrata Michelle Davis.

Los grupos demócratas se abalanzaron sobre el video, señalando la hipocresía de Schatzline usando un vestido mientras presentaba una legislación para regular los espectáculos de drag.

El representante de primer año desestimó las burlas y los castigos en las redes sociales en respuesta al video.

“La izquierda me está atacando por un proyecto de clase que hice cuando era adolescente en el que mis amigos me desafiaron a usar un vestido”, dijo Schatzline en el video.

Y en Twitter dijo: “Ese no es un show de drags sexualmente explícito”.

Pero el proyecto de ley de Schatzline no distingue entre espectáculos de drag sexualmente explícitos y un hombre que usa un vestido para actuar en un teatro, bar, club nocturno u otro negocio comercial. Schatzline no estuvo disponible para responder preguntas enviadas por The Texas Tribune esta semana.

Cuatro proyectos

La iniciativa HB 1266 de Schatzline es uno de los cuatro proyectos de ley presentados por un puñado de republicanos de Texas que apuntan a los espectáculos de drag. La legislación ampliaría qué establecimientos se consideran negocios de orientación sexual. Los proyectos de ley quieren incluir cualquier establecimiento que permita a los artistas usar ropa o maquillaje que muestre una “identidad de género que sea diferente al género asignado al artista al nacer”. Según esa definición, la actuación de Schatzline (usar un vestido con fines de entretenimiento) se definiría como drag.

Hasta el momento, ninguno de los proyectos de ley define qué tipo de ropa o maquillaje los legisladores consideran exhibitivos de qué género. Los legisladores tampoco han explicado por qué la ropa o el maquillaje hacen que una persona parezca sexual.

En una respuesta a las preguntas enviadas por el Tribune, el senador Bryan Hughes, republicano de Mineola, dijo en un mensaje de texto: “Es posible que la próxima semana aparezca un lenguaje nuevo”.

El debate se asemeja a uno que ocurrió recientemente en Tennessee, donde el gobernador republicano Bill Lee promulgó el jueves un proyecto de ley que prohíbe las “actuaciones de cabaret para adultos” en propiedad pública. Ese proyecto de ley define los espectáculos que busca restringir como aquellos que presentan “bailarinas en topless, bailarinas gogó, bailarinas exóticas, strippers, imitadores masculinos o femeninos que brindan entretenimiento que apela a un interés lascivo o artistas similares”.

Antes de que se firmara el proyecto de ley, apareció en línea una foto de Lee que lo mostraba con un vestido en 1977. Lee desestimó las afirmaciones de hipocresía como “ridículas”.

Johnathan Gooch, vocero de Equality Texas, un grupo de defensa LGBTQ, dijo que mucho drag no es sexual. También dijo que es tan amplio que puede atrapar negocios y actuaciones que los legisladores no están tratando de regular.

“Hay un montón de cosas que no encajan perfectamente en la definición de drag pero que entrarían en el ámbito de este proyecto de ley”, dijo Gooch.

Si se aprueba, la legislación tendría un amplio impacto en las pequeñas y grandes empresas de todo el estado, desde cafeterías hasta librerías y teatros, porque les obligaría a elegir entre detener los eventos de drag o asumir requisitos de licencia e impuestos adicionales. Los críticos dicen que las propuestas se derivan de la tergiversación deliberada de los legisladores sobre la resistencia.

Tres legisladores que redactaron una legislación similar no respondieron a las solicitudes de comentarios del Tribune.

Si bien los espectáculos de drag, en los que la mayoría de las veces los hombres se visten como mujeres con estilos exagerados, han sido un pilar en la comunidad LGBTQ durante décadas, el alboroto por el entretenimiento en vivo ha estallado en los últimos años a medida que las protestas de extrema derecha encabezadas por grupos extremistas han reclutado a conservadores para protestar por estos eventos bajo el pretexto de “proteger a los niños”. Afirman que las actuaciones de drag están sexualizando a los niños. Schatzline dijo en un video publicado en Twitter que el objetivo de su legislación es “prohibir los espectáculos de drags sexualmente explícitos y preservar la inocencia de la próxima generación de Texas”.