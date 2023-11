Cruzan miles de chinos de México hacia EU

Washington— El aumento de migrantes que ingresan a Estados Unidos a través de la frontera Sur incluye cada vez más a personas de un lugar sorprendente: China.

A pesar de las distancias y las dificultades del viaje, más de 24 mil ciudadanos chinos han sido detenidos cruzando a Estados Unidos desde México el año pasado. Esto es más que en los 10 años anteriores combinados, según datos del Gobierno.

Normalmente vuelan a Ecuador, donde no necesitan visa. Luego, como cientos de miles de otros migrantes de Centro y Sudamérica y de lugares más distantes, pagan a contrabandistas para que los guíen en su viaje a través de la peligrosa jungla entre Colombia y Panamá en su camino a Estados Unidos. Una vez allí, se entregan a los funcionarios fronterizos y muchos buscan asilo.

Y la mayoría lo consigue, lo que a su vez alimenta nuevos intentos. Los ciudadanos chinos tienen más éxito que las personas de otros países en sus solicitudes de asilo en los tribunales de inmigración. Y aquellos que no lo hacen terminan quedándose de todos modos porque China generalmente no los acepta de regreso.

En el polarizador debate sobre la inmigración, hay un aspecto poco discutido del sistema estadounidense: los funcionarios estadounidenses no pueden obligar a los países a aceptar a sus propios ciudadanos. En su mayor parte, esto no es un problema. Pero alrededor de una docena de países no son demasiado cooperativos, y China es el peor de ese grupo.

De los 1.3 millones de personas en Estados Unidos con órdenes finales de deportación, alrededor de 100 mil son chinos, según un funcionario de la administración que habló bajo condición de anonimato para discutir los datos internos.

Los migrantes son parte de un éxodo de ciudadanos que se han sentido frustrados por las duras restricciones relacionadas con la pandemia de coronavirus y la dirección del gobierno autoritario de Xi Jinping. La tendencia se ha denominado la “filosofía de la huida”, en la que los ciudadanos escapan a Japón, Europa y Estados Unidos.

“Para mí, la razón más importante es el entorno político”, dijo en febrero Mark Xu, de 35 años, un chino profesor de inglés de escuela primaria y secundaria, mientras esperaba abordar un barco en Necoclí, Colombia, un pueblo costero en el Norte. China era tan sofocante, añadió, que se había vuelto “difícil respirar”.

Estaba entre unos 100 inmigrantes chinos que partieron esa mañana para iniciar el viaje a través del traicionero Tapón del Darién, la única ruta terrestre a Estados Unidos desde Sudamérica. Xu dijo que se enteró del viaje a través de YouTube y de búsquedas en Google, incluyendo “cómo salir de China” y “cómo escapar”.

En los últimos dos años, la zona ha sido una de las partes más difíciles de un viaje desesperado para un gran número de migrantes que buscan ir al Norte. Hasta ahora, 481 mil personas han cruzado la selva este año, en comparación con 248 mil el año pasado, según funcionarios panameños.

La mayoría de los migrantes han sido venezolanos, ecuatorianos y haitianos que huyen de crisis en sus países, incluidos problemas económicos y de seguridad. Pero este año, cada vez más chinos se han embarcado en el viaje.

Han cruzado tantas personas que los ciudadanos chinos son ahora el cuarto grupo más grande que atraviesa la jungla.

Muchos vuelan a Turquía antes de dirigirse a Ecuador y luego la travesía a los Estados Unidos.

Más de 24 mil llegaron a Estados Unidos durante el año fiscal 2023, según datos del Gobierno. Durante los 10 años anteriores, menos de 15 mil inmigrantes chinos fueron sorprendidos cruzando ilegalmente la frontera Sur.

Los niveles históricos de migración a través de la frontera Sur son un problema político importante en Estados Unidos, donde el presidente Joe Biden enfrenta una fuerte presión para frenar el flujo; los inmigrantes chinos son una pequeña fracción.

La mayoría de los que llegaron a Estados Unidos el año pasado eran adultos de clase media que se dirigieron a Nueva York después de ser liberados de la custodia.

Nueva York también ha sido un destino principal para inmigrantes de otras naciones, particularmente venezolanos, que dependen de los recursos de la ciudad, incluidos sus refugios. Pero pocos de los inmigrantes chinos se quedan en los refugios. En cambio, van a donde los ciudadanos chinos han ido durante generaciones: Flushing, Queens o, para algunos, el Manhattan chino.

“Nueva York es una comunidad de inmigrantes chinos autosuficiente”, dijo el reverendo Mike Chan, director ejecutivo de Chinese Christian Herald Crusade, un grupo religioso del vecindario. Los recién llegados no tienen que hablar inglés porque muchos hablan mandarín o cantonés, añadió, lo que también facilita la búsqueda de trabajo. Ese tipo de red ayuda a las personas a encontrar abogados de inmigración, vivienda y otras necesidades básicas.

Su ruta hacia Flushing a través de una jungla sudamericana es lo que diferencia a los recién llegados. En el pasado, la mayoría de los solicitantes de asilo chinos llegaban con una visa y luego aplicaban una vez que estaban en Estados Unidos. La última vez que tal afluencia de inmigrantes chinos entró ilegalmente, lo hizo por mar en la década de 1990. Pero el volumen actual es mucho mayor.

Los inmigrantes que buscan asilo tienen que esperar unos seis meses después de presentar su solicitud para obtener permiso para trabajar legalmente. Los recién llegados esperarán años hasta que sus casos pasen por el sistema.

En general, los solicitantes de asilo chinos tienen más éxito en los tribunales de inmigración que la mayoría. Alrededor del 67 por ciento de los solicitantes de China obtuvieron asilo entre 2001 y 2021, según datos analizados por Transactional Records Access Clearinghouse de la Universidad de Syracuse.

Y aquellos a quienes se ordena su expulsión no es probable que sean deportados.

Muzaffar Chishti, investigador principal del independiente Instituto de Política Migratoria, dijo que mientras eso sucediera, la tendencia migratoria continuaría.

“Si llegas a Estados Unidos, lo más probable es que puedas quedarte”, dijo. “Así que vale absolutamente la pena correr ese riesgo”.

Aun así, el éxodo de ciudadanos chinos, particularmente aquellos en edad de trabajar, hacia Estados Unidos y otros lugares presenta un desafío para China en el largo plazo, según Carl Minzner, investigador principal de estudios sobre China en el Consejo de Relaciones Exteriores.

Por primera vez en 60 años, la población de China se está reduciendo, con menos nacimientos que muertes. Y su economía está creciendo a su ritmo más lento en 40 años.

Con otros países que se han negado a aceptar de regreso a sus ciudadanos, Estados Unidos ha retenido dinero de ayuda o ha utilizado una medida similar para obtener cooperación. También tiene la capacidad de restringir el acceso a determinadas visas, como hizo en 2017 con Camboya, Eritrea, Guinea y Sierra Leona.

Pero esos no han sido argumentos convincentes para China, que recibe poca ayuda estadounidense. Y como sus relaciones con Estados Unidos se han deteriorado a lo largo de los años, el tema no parece ser una prioridad.