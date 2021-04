Cruces ilegales en trenes aumentan en un 61 por ciento

Cortesía

Agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) dieron a conocer que, desde el comienzo del año fiscal actual 2021, se han encontrado 292 migrantes escondidos dentro del tren de carga que cruza de Ciudad Juárez a El Paso, lo que representa un aumento significativo en comparación con años anteriores.

De acuerdo con las autoridades, esto representa más del 61 por ciento en comparación con los 181 no ciudadanos que los oficiales de CBP detuvieron durante el mismo período del año fiscal 2020 mientras que en el 2019, fueron sólo 50 personas que intentaron cruzar la frontera sin inspección a través de cruces ferroviarios.

“Ocurre casi cada vez que los oficiales de CBP en El Paso procesan un tren de carga que llega desde México. Se descubre a migrantes que intentan utilizar el sistema ferroviario para ingresar al país sin ser detectados”, informó CBP en un comunicado de prensa.

CBP informó que se encuentran con migrantes de una variedad de lugares, principalmente de México y América Central y quienes viajan montados en los vagones, agarrados al tren de aterrizaje, dentro de vehículos nuevos que se envían al Norte y en otros lugares dentro de los vagones.

Cada vagón de tren que llega se examina utilizando tecnología de rayos X no intrusiva, además de ser inspeccionados visualmente a medida que ingresan a Estados Unidos desde México y a menudo cuentan con el apoyo de equipos caninos, según se informó.

Asimismo, los oficiales de CBP procesan los vagones que llegan en los cruces de Burlington Northern Santa Fe y Union Pacific a ambos lados del puente internacional Paso del Norte, justo al Sur del Centro de El Paso, informaron.

Los detenidos generalmente son procesados inmediatamente para regresar a México bajo el Título 42 a menos que las circunstancias exijan la aplicación de otras consecuencias. Eso puede incluir a alguien que es un sujeto buscado o un individuo que ha sido previamente expulsado formalmente de Estados Unidos intentando reingresar.

Aproximadamente 6 mil 500 vagones de tren ingresan a El Paso desde México mensualmente, según las cifras de CBP.

“No podemos enfatizar cuán peligrosa es esta práctica y alentamos a cualquiera que considere esto a que no continúe con sus planes”, dijo el director de Operaciones de Campo de CBP, Héctor Mancha.

“La gente se sube a los vagones y se esconde en lugares que no están diseñados para albergar a los seres humanos. Afortunadamente, todavía no hemos encontrado a nadie que haya sido mutilado al intentar esto, pero me temo que en algún momento lo haremos”, añadió.

Las autoridades fronterizas dijeron que esta peligrosa práctica se ve agravada aún más por el momento en que se realizan los cruces. Los intercambios ferroviarios internacionales generalmente ocurren entre la medianoche y las 6 de la mañana para no afectar el tráfico de la calle en el Centro de Juárez durante el día y la noche.

“El potencial de un paso en falso es mayor cuando está oscuro y la visibilidad es limitada”, dijo Mancha.

“Además, también están desprotegidos de los elementos, incluidas las frías temperaturas invernales y el calor extremo del verano”, agregó.

Mancha señaló que CBP mantiene una comunicación regular con las empresas ferroviarias y las autoridades en México para trabajar juntos para “detener esta peligrosa práctica”, dijo Mancha.

“A pesar de nuestros mejores esfuerzos, no parece estar desacelerándose en absoluto. Esperamos que a través de la publicidad las personas se den cuenta de que están arriesgando sus vidas y, a su vez, no consideren esto como una opción”, finalizó.