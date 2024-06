Cruces fronterizos, a niveles más bajos que pre-pandemia

Habían pasado tres años desde el inicio de la pandemia de Covid-19 cuando Mariano Adame, de 25 años, vio una oportunidad en el Centro de El Paso: un edificio cerca del puente internacional que conecta con Ciudad Juárez tenía mucho espacio para la boutique de moda de sus sueños.

Se arriesgó y abrió IM Novelties en el 222 Texas Avenue el otoño pasado con la esperanza de que las dificultades posteriores a la pandemia en los cruces fronterizos (y, por lo tanto, la disminución de compradores) comenzaran a revertirse.

“Era un riesgo (abrir), especialmente porque éramos los únicos en este edificio además de la cafetería”, dijo Adame. “Pero creo que desde que abrimos allí, hemos visto algunos otros pocos negocios que abrieron, lo que le da vida al Centro. Creo que esta ciudad tiene mucho talento local que hay que explorar. Espero que mi tienda siempre pueda ser una plataforma”.

El negocio de Adame está en el casi vacío El Paso International Building, a minutos de los puentes internacionales Stanton-Lerdo y Paso del Norte.

La ubicación alguna vez fue una propiedad inmobiliaria privilegiada debido al alto tráfico peatonal, principalmente compradores mexicanos que visitaban regularmente el Centro en multitudes para comprar ropa, juguetes, productos electrónicos, artículos para el hogar y una variedad de chucherías, a menudo al por mayor.

Pero la pandemia de Covid-19 cerró puentes al tráfico no esencial y cerró negocios, y los compradores de ambos lados de la frontera recurrieron a las ventas en línea para sus productos.

Después de la pandemia, los puentes del Centro han experimentado aumentos en los cruces hacia el Norte, aunque permanecen por debajo de las cifras anteriores a la pandemia.

En 2023, alrededor de 4.2 millones de peatones cruzaron a El Paso desde Juárez a través de los puentes Stanton-Lerdo y Paso Del Norte en el Centro, una disminución del 45 por ciento con respecto a los 7.6 millones en 2019, según muestran datos de la Oficina Nacional de Servicios de Transporte. Los cruces de peatones se habían reducido a poco menos de 3 millones en 2021 en esos dos puentes.

En todo el Sector El Paso de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), los cruces de peatones y vehículos personales en dirección Norte disminuyeron un 4% a 17.8 millones en 2023 en comparación con 2019. El sector abarca los dos puentes del Centro, así como el puente Ysleta-Zaragoza, el Puente de las Américas, el puerto de entrada de Tornillo y el puerto de entrada de Santa Teresa en Nuevo México.

Tom Fullerton, profesor de Finanzas y Economía en la Facultad de Negocios Woody L. Hunt de la Universidad de Texas en El Paso (UTEP), se centra en la economía en el Norte de México y el comercio entre Estados Unidos y México.

Dijo que con el auge de los centros de compras en línea, las pequeñas empresas como las que se encuentran en el Centro han tenido dificultades para mantenerse al día.

“A partir de 2017, la mayor conveniencia de las plataformas de comercio electrónico como Amazon, Ali Baba y Mercado Libre ha causado enormes pérdidas de ventas para las empresas del Centro-Sur que dependían del tráfico presencial de clientes”, dijo Fullerton.

La corredora de seguros Lorena Sias-Córdova, de 32 años, se encuentra entre los compradores mexicanos que recurrieron a las plataformas en línea durante la pandemia y nunca miraron atrás.

“Solía ir de compras al Centro de El Paso cada dos o tres semanas y ahora es cada tres o cuatro meses”, dijo Sias-Córdova, quien vende bisutería, carteras y otros accesorios en reuniones de intercambio en Juárez con su familia. “Compro en Amazon y lo envío a la casa de mi prima en El Paso”.

Sias-Cordova a veces compra para ella y sus hijos en Outlet Shoppes en El Paso o Fountains at Farah, pero incluso esas visitas son raras, dijo.

¿Se ve volviendo a comprar en el Centro de El Paso?

“Aún lo vemos como una buena opción, pero no siempre como una necesidad o la primera opción”, dijo. “Ya no es lo que solía ser con tantas tiendas cerradas”.

Fullerton sigue siendo optimista sobre el futuro del Centro y dice que los edificios vacantes pueden conducir al crecimiento de las pequeñas empresas.

“El comercio del Centro eventualmente regresará al modo de crecimiento como consecuencia de la expansión económica regional, un mayor comercio con México y menores alquileres por pie cuadrado como resultado de las altas tasas de desocupación actuales”, dijo Fullerton.

“Una vez que ese espacio esté disponible, habrá empresarios que aprovechen esa oportunidad. También creo que, dado el crecimiento tanto en El Paso como en Juárez, va a haber aumentos en la base de clientes incluso si los volúmenes de ventas han disminuido”, dijo.

Joey Arcos, de 28 años, es propietario y opera Barrio Vintage, en el 215 S. Mesa St., desde 2019. Como muchos dueños de negocios en todo el país, Arcos tuvo dificultades para mantener su tienda abierta durante la pandemia, ya que la mayoría de la gente dependía de minoristas de compras en línea como Amazon.

“La gente se quedó en casa y su mejor opción era comprar online”, dijo Arcos, añadiendo que, irónicamente, mucha gente descubrió su negocio en Internet.

Arcos atribuye su regreso a los creativos Instagram Reels y otras publicaciones en las redes sociales donde Barrio Vintage publica regularmente nuevo inventario y videos de Arcos comprando inventario en Juárez.

Estos videos atrajeron la atención de los compradores más jóvenes en El Paso y Juárez, lo que se ve favorecido por la proximidad de la tienda a los puentes internacionales, dijo.

Hoteles, bares y restaurantes

Si bien el distrito comercial del Centro –típicamente descrito como el área al Sur de la avenida San Antonio entre las calles Santa Fe y Kansas–, se ha visto afectado, otras áreas están experimentando un crecimiento.

“La población del Centro está compuesta por diferentes entidades: residentes, empleados, huéspedes del hotel, quienes buscan entretenimiento y luego quienes cruzan la frontera”, dijo Joe Gudenrath, director del Distrito Administrativo del Centro de El Paso. “Se ven algunas vacantes, pero luego se ve una transición de esas empresas que atienden a un nuevo cliente que está surgiendo en el Centro: los huéspedes del hotel”.

En 2022, los últimos datos disponibles, los hoteles del Centro de El Paso pagaron más de $17.5 millones en impuestos estatales y locales sobre la ocupación hotelera cobrados a los huéspedes del hotel en comparación con los $13.3 millones en 2019. El Estado utiliza los fondos del impuesto sobre la ocupación hotelera para operaciones generales y por la Ciudad y el Condado para promover el desarrollo económico.

Los hoteles Plaza Hotel Pioneer Park y Hotel Paso del Norte abrieron a principios de 2020, sólo unas cuadras al Norte de Paisano Drive en South El Paso Street, lo que contribuyó al crecimiento de los impuestos hoteleros y atrajo visitantes al Centro.

La Oficina del Contralor de Texas informa que en 2023 se realizaron casi 7.5 millones de transacciones de venta de licores, vino y cerveza en el área del código postal del Centro. Esto representa un aumento del 7 por ciento con respecto a 2019, cuando se realizaron 6.9 millones de transacciones.

A partir de estas transacciones, se recaudaron casi 500 mil dólares en impuestos en 2023, superando las cifras anteriores a la pandemia de 2019.

Lento renacimiento

También se están abriendo otros edificios comerciales en el Centro, incluida la WestStar Tower de 18 pisos en North Mesa Street y Missouri Avenue en 2021.

Helen of Troy, la empresa de productos de consumo, planea trasladar su sede al edificio One San Jacinto Plaza. Está previsto que Helen of Troy se traslade a este espacio de 54 mil pies cuadrados (5 mil 17 metros cuadrados) a principios de 2025.

Esto, como dice Fullerton, ayudará a que el Centro de la ciudad “se parezca a lo que parecía en la década de 1970”.

“(La reubicación de Helen of Troy) aumentará la demanda de restaurantes y otros tipos de servicios porque mucha gente allí está asociada con Helen of Troy”, dijo Fullerton. “Lo vimos comenzar con el edificio del WestStar Bank. Verán un Centro más vibrante porque eso aumenta las oportunidades para todo tipo de empresas de servicios”.