Critica O’Rourke a Biden por terminar con el Título 42

El candidato demócrata a gobernador, Beto O’Rourke, criticó a la administración de Biden por no brindarles a las comunidades fronterizas un plan para lidiar con la cantidad de migrantes en su puerta antes de decir que pondrá fin a la orden de emergencia de salud de la era de la pandemia que permite a los funcionarios federales rechazar a las personas en busca de asilo en la frontera, el próximo mes.

“No tiene sentido terminar con esto hasta que haya un plan real y la capacidad para manejarlos y abordar los que vienen”, dijo O’Rourke en una entrevista con The Texas Tribune el martes. “Todavía tengo que escuchar un plan de la administración de Biden para abordar la dinámica que tendremos en la frontera una vez que finalice el Título 42”.

El mes pasado, la administración de Biden dijo que pondría fin al Título 42, la orden de salud de emergencia que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) citó en septiembre para deportar a 7 mil solicitantes de asilo de Haití que se habían reunido en el puente internacional en Del Río. La administración planea poner fin a la orden de salud de emergencia en mayo, y los funcionarios federales esperan que la cantidad de migrantes en la frontera Sur del país aumente drásticamente en los próximos meses.

O’Rourke ha pedido previamente al gobierno federal que elimine el Título 42, diciendo que ha llevado a cruces repetidos que contribuyen a un personal de la Patrulla Fronteriza abrumado, y ha presionado en cambio por un mejor sistema para procesar las solicitudes de asilo.

El martes, O’Rourke calificó la orden de salud como contraproducente.

“Lo que ha hecho es producir una situación en la que la misma persona cruza varias veces a la semana, y bajo el Título 42 ese agente de la Patrulla Fronteriza simplemente le da la vuelta a esa persona y luego esa misma trata de cruzar al día siguiente”, dijo. “No son arrestados, detenidos, no hay consecuencias para alguien que no está siguiendo nuestras leyes cuando trata de entrar a este país, y significa que este país no está siguiendo sus leyes cuando se trata de quienes están tratando presentar una solicitud legítima de asilo”.

Pero, dijo, a los funcionarios fronterizos con los que se ha reunido les preocupa que la administración de Biden ponga fin a la orden de salud sin darles un plan para lidiar con la gran cantidad de migrantes en su puerta. Los empleados del DHS dijeron que podrían enfrentar hasta 18 mil migrantes por día en la frontera Sur una vez que finalice el Título 42.

“Todos están legítimamente preocupados por la falta de un plan”, dijo. “Deberíamos responsabilizar al Gobierno Federal por hacer su trabajo, y no lo están haciendo”.

Un portavoz de la administración de Biden no respondió a una solicitud de comentarios.

El plan del presidente para poner fin a esta norma ha provocado una acción agresiva del gobernador Greg Abbott, quien dio a conocer planes la semana pasada para transportar en autobús a los migrantes detenidos por funcionarios de inmigración en la frontera a Washington, D.C., si se ofrecen como voluntarios, y aumentar las inspecciones de vehículos comerciales en los puertos de entrada a Texas.

Esas inspecciones han entorpecido el tráfico en los puentes internacionales del estado, causando retrasos masivos en los cruces de camiones y millones de dólares en daños económicos a las empresas del estado. Abbott dice que las inspecciones son necesarias porque los cárteles de droga utilizan vehículos comerciales para contrabandear la mercancía y personas al estado.

O’Rourke criticó el plan de Abbott como un “truco muy costoso” y dijo que adoptaría un enfoque diferente como gobernador.

“En lugar de acrobacias, vamos a tomar la iniciativa en Texas en un tema que conocemos mejor que cualquier otro estado”, dijo.

Abbott dijo que sus acciones son necesarias porque la administración de Biden no ha tomado medidas para reducir la cantidad de inmigrantes que llegan a la frontera Sur.

“Asegurar la frontera no le costaría nada a Texas si el Gobierno Federal estuviera haciendo su trabajo, pero debido a que Joe Biden no está asegurando la frontera, el estado tiene que intensificar y gastar el dinero de los contribuyentes para hacer el trabajo del Gobierno Federal”, dijo Abbott al anunciar sus políticas la semana pasada.

En una conferencia de prensa en Pharr con el propietario de una empresa de camiones y un almacén, O’Rourke criticó a Abbott por frenar el comercio para tratar de reducir la cantidad de inmigrantes en la frontera, diciendo que la mayoría de las personas cruzan entre los puertos de entrada, no a través de ellos.

También dijo que las inspecciones, que son revisiones mecánicas que, según los camioneros, demoran entre 40 y 60 minutos, podían hacer muy poco en términos de disuadir a los migrantes de cruzar y sólo estaban afectando la economía del estado.

O’Rourke dijo que habló con un importador en Pharr que ya había comenzado a perder negocios con otros puertos de entrada en Nogales, Arizona, donde las empresas enviaban su producto para evitar las demoras en los puertos de Texas.

“Está acabando con los negocios y la economía en Texas”, señaló.