Creyó que tenía cálculos renales, eran trillizos

Dakota del Sur— Dannette Glitz, en Dakota del Sur en los Estados Unidos acudió al hospital pensando que tenía cálculos renales pero resultó que estaba embarazada de 34 semanas, y dio a luz a trillizos.

Ella no tenía idea de que estaba embarazada, ya que no notó nada extraño en su cuerpo, ni mareos o antojos comunes en las futuras madres.

“Comencé a sentir dolores en la espalda y en el costado y sentí como cálculos renales”, afirmó.

“Seguí presionando hasta el sábado y tenía tanto dolor que todo lo que podía hacer era acostarme en mi cama y llorar. Me dolía moverme e incluso respirar”, dijo.

Publicó en su cuenta de Facebook que ella pensó que necesitaría una cirugía y acudió al hospital el pasado 10 de agosto para ser sorprendida con la revelación del doctor, de que estaba embarazada de 34 semanas.

Incluso el doctor se sorprendió cuando al principio pensó que daría a luz a gemelos, pero había un tercer niño; más aún ella que penas unas horas atrás no sabía que estaba embarazada.

“Voy al médico pensando que me operarán por cálculos renales y terminé en parto con una cesárea esa noche. Es una locura”, dijo Dannette sonriente a un programa de televisión de KOTA-TV.