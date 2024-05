Creyó que ‘cayó en un bache’, tras arrollar y matar a mujer

El Paso.- Una mujer que enfrenta cargos por un accidente fatal con fuga supuestamente le dijo a la policía que pensó que había caído un "bache" y por eso no se detuvo en la escena, según obra en documentos judiciales.

Leslie L., de 25 años, enfrenta un cargo por colisión que involucra muerte después de que supuestamente atropelló y mató a Kimberly Alissa E., de 21 años, quien cruzaba la calle en la cuadra 1500 de Lee Trevino alrededor de las 3 a.m. del domingo 19 de mayo.

La sospechosa también supuestamente hizo que un testigo la siguiera y disparara su arma contra ella o su auto cuando no se detuvo ni reconoció que volvería a la escena, según los documentos judiciales.

El testigo vio a Kimberly Alissa E. atravesar la calle corriendo desde un estacionamiento después de lo que parecía ser una discusión. Al mismo tiempo, un vehículo conducido por Leslie L. atropelló a Kimberly Alissa E., señalan los partes policiacos.

A Kimberly Alissa E. se le realizó resucitación cardiopulmonar (RCP) en la escena y fue transportada a un hospital local donde fue declarada muerta.

El testigo que vio el accidente siguió a Leslie L. después de que ella no se detuvo. Aseguró a las autoridades que mientras seguía a Leslie L. , ella se pasó dos semáforos en rojo mientras huía de la escena.

En Lee Trevino y Gateway West, el testigo estacionó su auto para bloquear al vehículo de Leslie L. . Le dijo a la mujer que tenía su arma con él y comenzó a gritar y a exigirle que saliera de su auto y regresara a la escena del accidente, según los documentos judiciales. La mujer entonces supuestamente aceleró su motor y le dio la vuelta. Fue entonces qué testigo aseguró que temió por su vida y al mismo tiempo no quería que la sospechosa se fuera y “chocara o matara a alguien más”, dijo.

Luego disparó su arma hacia las llantas del auto de Leslie L. No se especifica si tuvo puntería.

El testigo luego siguió a la sospechosa hasta Duskin Drive, donde finalmente fue arrestada por la policía.

La muestra de sangre-alcohol de Leslie L. era 0.03, más baja que el límite legal de 0.08, según los documentos judiciales.

En su declaración, Leslie L. dijo que pensó que había golpeado un "bache" y por eso no se detuvo en la escena.

Admitió haberse pasado dos semáforos en rojo al abandonar la escena, según los documentos judiciales.

Cuando fue confrontada por el testigo en Lee Trevino y Gateway West, dijo que no tenía idea de quién era la persona y que le estaba apuntando con un arma. Dijo que se asustó y escuchó dos disparos, pero no estaba segura si fueron hacia ella o su auto. Un pasajero en el auto de Leslie L. fue arrestado por una orden de tráfico no relacionada. Hasta el momento se desconoce si se le fincarán cargos al testigo por disparar al vehículo de la detenida y amenazarla con la pistola.