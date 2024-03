Crece apoyo de latinos a Trump

El creciente apoyo al ex presidente Donald Trump entre los votantes latinos amenaza con trastornar la coalición que ha entregado victorias a los demócratas durante más de una década, poniendo al grupo políticamente dividido en el centro de una lucha que podría determinar las elecciones en todo el país.

Las encuestas muestran que la posición de Trump entre los votantes latinos ha crecido desde su derrota en 2020, con algunas encuestas que lo sitúan ganando más del 40% de esos votantes, un nivel no visto para un republicano en dos décadas. Esa fortaleza tiene a los demócratas jugando a la defensiva para mantener a la gran mayoría de votantes latinos en quienes han confiado para ganar en los últimos años.

El cambio subraya una realidad contundente de las elecciones de 2024: ningún partido puede ganar solo con votantes blancos.

A medida que la lucha por la Casa Blanca y el Congreso se centra más en estados racialmente diversos, ambos partidos necesitarán depender de coaliciones que incluyan a votantes afroamericanos, asiáticos y hispanos.

Los votantes latinos representarán aproximadamente el 15% de los votantes elegibles este año y el 33% de los votantes elegibles en California, donde varios distritos pendulares están preparados para determinar el control de la Cámara.

Las contiendas en Arizona y Nevada, donde los latinos representan aproximadamente 1 de cada 4 votantes elegibles, están posicionadas para inclinar el equilibrio de poder en el Senado.

La lucha por la Presidencia se ha expandido en las últimas elecciones desde los campos de batalla en el Cinturón del Óxido hasta el Cinturón del Sol. El presidente Joe Biden dependió de victorias en Arizona, Georgia y Nevada para ganar en 2020. Este año, ambos partidos están invirtiendo fuertemente en esos estados para persuadir a los grandes números de votantes hispanos que creen están en juego.

“El electorado latino solía ser visto como un enorme pasivo para los republicanos. Ahora, resulta ser un activo”, dijo Daniel Garza, director ejecutivo de la Iniciativa Libre, un grupo conservador que apunta a los votantes latinos y es financiado por Americans for Prosperity, un grupo fundado por Charles y David Koch. “Los republicanos no pueden ganar sin ellos, sería una negligencia política no tenerlos en una coalición ganadora”.

Los cambios entre un grupo demográfico grande y diverso desafían una explicación simple. Las diferencias entre regiones, generaciones y economías juegan un papel.

Trump ha encontrado nuevo apoyo entre los latinos que trabajan en la aplicación de la ley a lo largo de la frontera con México, los cubanoamericanos en Florida que son reacios a políticas que consideran socialistas, los cristianos evangélicos atraídos por el nacionalismo cristiano, y los latinos nacidos en Estados Unidos de segunda y tercera generación que son más propensos a identificarse y votar como sus pares blancos.

Una de las tendencias más claras es la brecha educativa. Siguiendo la brecha entre los votantes en general, Trump está teniendo cada vez más éxito entre los votantes hispanos sin un título universitario que entre los hispanos con educación universitaria.

“La población latina del país es tan grande ahora que se trata de múltiples historias”, dijo Mark Hugo López, director de investigación de raza y etnia en el Centro de Investigación Pew. “Esto ha cambiado antes, y puede cambiar de nuevo, pero incluso si las proporciones no cambian, los números van a seguir aumentando, y eso tendrá importantes implicaciones”.

Los cambios plantean una perspectiva tentadora para los republicanos: los partidos pueden estar viendo una reconfiguración política, con los republicanos jalando a algunos votantes de clase trabajadora afroamericanos y latinos de la coalición demócrata y los demócratas ganando una parte de los votantes blancos de ingresos más altos y con educación universitaria que alguna vez habrían estado en el GOP. Es un intercambio de votantes que podría extender una línea de vida a los republicanos, cuya dependencia de los votantes blancos en un país que se diversifica ha tenido a los estrategas prediciendo perdición durante años.

“Un momento como este hubiera sido inexplicable en 2016”, dijo Patrick Ruffini, un encuestador que argumenta que el GOP está reuniendo una coalición más multirracial. “La creencia era que los republicanos necesitaban moderarse en la reforma migratoria. Ahora, tienes a una figura que no sólo ignora eso, sino que lo pone de cabeza por completo. Desacredita décadas de sabiduría convencional”.

Sin embargo, no está claro cuán grandes y duraderos serán los cambios de la era Trump. Las encuestas sobre partidismo muestran que los votantes latinos han sido bastante constantes en su identificación partidista, aunque recientemente han comenzado a alejarse del Partido Demócrata. Los republicanos han ganado algo de apoyo entre los votantes afroamericanos en las encuestas, pero no hay evidencia clara de un movimiento masivo.

Algunos estrategas demócratas creen que las encuestas actuales están sobreestimando el apoyo hispano a Trump, en parte porque pueden excluir a muchos votantes que hablan principalmente español. También creen que muchos votantes hispanos volverán hacia Biden en los próximos meses, argumentando que la retórica de Trump los alejará.

“Los demócratas están equilibrando dos realidades: las encuestas han fallado y hemos ganado, pero todavía hay señales de advertencia”, dijo Tory Gavito, una estratega demócrata que realiza grupos de enfoque con votantes hispanos. Dijo que a menudo escuchaba a esos votantes centrados en su seguridad económica.

“Las amenazas de estatus son potentes porque los votantes latinos saben que están en una carrera para evitar el último lugar”, dijo. “No quieren ser perdedores, y saben que es una batalla cuesta arriba”.

Los funcionarios de la campaña de Biden dijeron que habían gastado alrededor de $25 millones, y tenían planes de gastar otros $30 millones, en publicidad en televisión, radio y plataformas en línea que atraen a grandes audiencias latinas.

El brazo político del Caucus Hispano del Congreso, conocido como BOLD PAC, también ha alentado a los candidatos a usar el Spanglish en la publicidad como una forma de llegar a los hablantes de inglés nacidos en Estados Unidos, que constituyen una gran mayoría de los votantes latinos.

“Nuestro partido no ha hecho el mejor trabajo de realmente hablar a la comunidad latina, porque a menudo hemos sido vistos como monolíticos y se nos ha dado por sentado”, dijo el representante Maxwell Alejandro Frost, demócrata de Florida, un afroamericano cubano, quien lidera algunos de esos esfuerzos.

Frost dijo que hasta ahora había sido alentador el alcance del partido este año. “El presidente”, dijo, “no tiene que hacerlo solo”.