Crean un memorial digital a las víctimas del tiroteo

El Departamento de Museos y Asuntos Culturales creó un Memorial Digital para honrar la memoria de las víctimas del tiroteo ocurrido el 3 de agosto en un Walmart en el Muro Digital del Museo de Historia de El Paso.

Miembros del staff del Museo de Historia están alentando a la comunidad para que envíe sus fotos o videos para el memorial digital que se encuentra en el sitio www.DIGIE.org.

El material puede conmemorar las vidas y legado de las víctimas, momentos de vigilia y memoriales, o eventos comunitarios para apoyar al Fondo de Víctimas del Tiroteo en El Paso.

“Esa documentación digital representa la importancia y accesibilidad a los archivos de la historia que está ocurriendo en cada momento”, comentó Vladimir Von Tsurikov, director del Museo de Historia de El Paso.

“Este memorial no sólo sanará a la comunidad que envíe sus fotografías para el archivo sino también servirá como una cápsula para preservar y registrar ese momento nocivo en la historia de El Paso”.

El memorial digital puede visitarse en el muro tocando las amapolas mexicanas de color dorado que fueron agregadas al paisaje urbano de El Paso.

En muchas culturas, las amapolas representan el consuelo por la pérdida o muerte en la familia, para recordar a los caídos, la resurrección y la vida eterna.

Se escogieron las amapolas mexicanas para el Muro del Memorial Digital porque son nativas de la región de El Paso. En la primavera, las amapolas cubren las Montañas Franklin.

Las fotos deben estar en jpeg, png o gif y no deben ser más grandes de 10 megabytes cuando sean entregadas. Los videos no deben ser más largos de 3 minutos. Los archivos deben ser un mov, avi o mp4 y no más grandes de 50 megabytes.

Los residentes que tengan problemas para subir los archivos pueden enviar un correo electrónico a [email protected]

El Digital Memorial se puede ver en este momento y está disponible para recibir las contribuciones del público.