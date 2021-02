Crean nueva organización política a nivel local

Cortesía / Ray Baca, nuevo presidente del Partido Republicano de El Paso

Tras la renuncia de Rick Seeberger como presidente del Partido Republicano del Condado El Paso, una ruptura al interior del GOP era inminente, y ahora se confirma con la creación de una nueva organización política.

Al momento de presentar su renuncia de forma irrevocable, Seeberger dirigió una carta donde además de expresar sus razones para dimitir, también se manifestó listo para dirigir un nuevo organismo a nivel local: Republican Party of El Paso County, Inc.

En la página web del Partido Republicano de Texas se mantiene al cierre de esta edición la figura de Seeberger como el presidente del Partido Republicano del Condado de El Paso, a pesar de que Ray Baca fue elegido para asumir el cargo.

Rick Seeberger anunció la renuncia a su cargo después de 11 meses en funciones, y de acuerdo a la misiva la separación formal de su cargo tendría efecto el 28 de enero.

Una vez que la organización política sostuvo unas nuevas elecciones para designar un sustituto, los partidarios presentes eligieron a Ray Baca, ex dirigente de Hispanics 4 Trump, quien se refirió a la también republicana Terry Hatch como “el futuro del partido”, y de su equipo de trabajo.

El nuevo organismo es dirigido por Seeberger, y fue creado el 19 de enero del 2021, justo un día antes de que el ex presidente del partido republicano presentara su dimisión.

Seeberger se impuso en las elecciones de marzo del 2020 a Adolph Téllez, ex presidente del GOP (Good Old Party – Partido Republicano en El Paso).

Sin embargo, diferencias y divisiones internas dieron pie a que Seeberger decidiera dimitir a su encargo, y optar por otro camino en sus aspiraciones políticas.

“Cuando decidí postularme para presidente del Partido Republicano en el Condado de El Paso, mi esperanza era cumplir la voluntad de los votantes republicanos que seguían pidiendo un cambio”, sostuvo Seeberger en la misiva donde confirmó su renuncia.

De forma adicional a los malos resultados a nivel nacional, donde los republicanos perdieron la presidencia y la mayoría en el senado, se suma localmente la ruptura de fuerzas del Good Old Party en El Paso.

Durante la elección de Ray Baca como presidente del ya existente Partido Republicano de El Paso, Seeberger estuvo presente y busco pedir la palabra, sin embargo, el quórum prefirió no darle la voz, ahondando la separación entre los republicanos.

“Los Presidentes de Precintos y miembros del CEC (Comité Ejecutivo del Condado) han demostrado durante 5 reuniones consecutivas del CEC que no tienen interés en cumplir la voluntad de los votantes republicanos de El Paso. Es evidente que la unidad no existe en su vocabulario, por lo que seguimos perdiendo elecciones” señaló.

Seeberger señaló que al momento que los miembros del CEC no fueron reemplazados por medio de una elección, los lazos con los directivos anteriores impidieron una mejor comunicación.

“Los miembros del Comité Ejecutivo del Condado (CEC), la mayoría de los cuales no se enfrentó a ningún rival en las elecciones del 3 de marzo, fueron elegidos personalmente por Adolpho Telles (ex presidente del Partido Republicano de El Paso), Robert Peña (ex director ejecutivo) y otros cercanos a ellos”, afirmó Seeberger.

Seeberger se postuló en el año 2018 para el Congreso contra Verónica Escobar, pero en las urnas la ex juez del Condado de El Paso superó a su rival con un 68.5 por ciento de los votos.

Posteriormente Seeberger derrotó a Adolpho R. Telles, ex presidente del Partido Republicano de El Paso, por un margen de 62 a 38 por ciento.